nCino presenta Integration Gateway para modernizar la conectividad de datos en instituciones financieras y fintech

Caracas — La empresa tecnológica nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), líder en soluciones inteligentes para el sector financiero, anunció el lanzamiento de nCino Integration Gateway, una plataforma de integración como servicio (iPaaS, por sus siglas en inglés) que promete transformar la manera en que bancos, cooperativas de crédito y socios fintech conectan sus ecosistemas tecnológicos.

El nuevo producto, anteriormente conocido como Glyue de Sandbox Banking, ha sido concebido como un puente especializado para optimizar la integración tecnológica en el sector financiero. Con esta solución, nCino busca ofrecer conectividad más ágil y flexible, permitiendo a las instituciones adoptar nuevas tecnologías con mayor rapidez, eliminar silos de información y aprovechar aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente.

Un avance hacia la eficiencia operativa

La propuesta de Integration Gateway se centra en resolver los tradicionales cuellos de botella que enfrentan los bancos al integrar sistemas nuevos con plataformas heredadas. La solución asegura implementaciones más rápidas y menos costosas en comparación con las plataformas genéricas de integración disponibles en el mercado.

John Sullivan, vicepresidente ejecutivo y director de información de BankNewport, destacó el impacto de la herramienta en la transformación digital de su entidad: «Integration Gateway has been an ideal solution for our digital transformation needs, delivering seamless API connectivity that enables us to innovate efficiently while maintaining the robust governance we require,” afirmó. “nCino’s deep understanding of banking operations and API architecture has been instrumental in accelerating our institution’s growth through intelligent data connectivity.»

La plataforma incluye compatibilidad inmediata con más de 14 sistemas core bancarios y 50 soluciones de servicios financieros, lo que reduce significativamente los tiempos de implementación y asegura un impacto directo en el negocio.

Transformación tecnológica en marcha

Para nCino, esta nueva herramienta representa mucho más que un producto: es una apuesta por redefinir el futuro del sector. Así lo explicó Ravi Balasubramanian, vicepresidente de Innovación e Integraciones de la compañía: «The technology we’re building now represents a once-in-a-generation opportunity to fundamentally transform how financial institutions operate. Integration Gateway creates the intelligent architecture that enables them to innovate at the speed of their ambition.»

Con esta visión, la empresa busca sentar las bases de una arquitectura de datos inteligente que permita a las instituciones innovar al ritmo de sus objetivos estratégicos, combinando velocidad con cumplimiento regulatorio.

Gobernanza y cumplimiento regulatorio

Uno de los diferenciales de Integration Gateway es su enfoque en gobernanza de nivel empresarial. Entre sus características se incluyen auditorías integradas, controles de acceso, permisos basados en roles y soporte para autenticación SAML. Estas herramientas aseguran el cumplimiento tanto de políticas internas como de regulaciones externas clave en Estados Unidos, tales como la Sección 1033 del CFPB, la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) y las directrices de la FFIEC.

En este sentido, Skye Isard, vicepresidente de Integración y Plataformas API en nCino, comentó: «Integration Gateway is the data backbone for the future of banking. We’ve built an integration platform that empowers banks and credit unions to efficiently connect new and legacy systems, unlocking their ability to transform.»

Confianza consolidada en el mercado

La compañía resaltó que la tecnología ya cuenta con un historial probado: más de 100 instituciones financieras en Norteamérica, con activos que oscilan entre 500 millones y más de 200 mil millones de dólares, han adoptado la plataforma como parte de sus operaciones.

El producto se encuentra disponible de inmediato para bancos, cooperativas de crédito y proveedores tecnológicos en todo Estados Unidos, consolidando la posición de nCino como un actor clave en la modernización de la infraestructura tecnológica del sector financiero.

Oportunidad para América Latina

Aunque el lanzamiento está enfocado en el mercado estadounidense, la propuesta podría tener gran relevancia en América Latina. En países como Venezuela, donde la digitalización bancaria avanza de forma gradual pero enfrenta retos de integración tecnológica, plataformas como Integration Gateway ofrecen una oportunidad para acelerar procesos de modernización, mejorar la experiencia del cliente y cumplir con estándares internacionales de seguridad y gobernanza.