Bosuer lanza motocicleta todoterreno 2 tiempos de 300cc: potencia y versatilidad para todos los niveles

Zhejiang, China, (GlobeNewswire).— La fabricante china Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. (Bosuer), reconocida internacionalmente en el mercado de motocicletas de cross, anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo modelo todoterreno de 2 tiempos con motor de 300cc. La compañía asegura que esta máquina revolucionaria está diseñada para redefinir la experiencia off-road, combinando la potencia característica de los motores de 2 tiempos con tecnología avanzada y un diseño enfocado en la versatilidad.

Una apuesta por el mercado internacional

El anuncio se realizó en la provincia de Zhejiang, donde la empresa tiene su sede. Bosuer, con una sólida trayectoria en la producción de motocicletas de motocross y enduro, busca con este lanzamiento consolidar su presencia en los principales mercados mayoristas. El nuevo modelo apunta a atraer tanto a distribuidores como a usuarios finales, ofreciendo un producto capaz de responder a las necesidades de principiantes y pilotos experimentados.

En un escenario de creciente competencia en el segmento todoterreno, la compañía subraya que este modelo representa una evolución frente a los motores de 4 tiempos, conocidos por su mayor peso y mayores exigencias de mantenimiento. Con esta estrategia, Bosuer se posiciona como un fabricante que ofrece motocicletas más accesibles, ligeras y de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas destacadas

La nueva motocicleta todoterreno de 2 tiempos se presenta con un conjunto de características que buscan diferenciarla dentro del mercado:

Motor: 300cc, 2 tiempos, refrigerado por agua, con arranque eléctrico y de pedal.

Potencia máxima: 35KW a 9000 rpm, lo que proporciona una respuesta inmediata y emocionante.

Torque máximo: 38N.m a 7000 rpm, diseñado para un desempeño superior en terrenos exigentes.

Transmisión: caja de 6 velocidades para máxima adaptabilidad.

Suspensión: horquilla delantera FASTACE 54/60-930mm con doble ajuste y horquilla trasera FASTACE 450mm con bolsa de aire externa ajustable.

Peso: apenas 115 kg, lo que asegura excelente maniobrabilidad.

Estos elementos técnicos colocan al modelo como una opción competitiva frente a otros fabricantes de referencia en el segmento, y refuerzan la reputación de Bosuer como proveedor confiable de motocicletas todoterreno en el mercado internacional.

Enfoque inclusivo para todos los niveles

La propuesta de Bosuer busca atraer a un público diverso, desde jóvenes que inician en el motocross hasta pilotos adultos con experiencia consolidada. La ergonomía del diseño, junto con los sistemas de seguridad integrados, hacen que la motocicleta sea apta para distintos contextos de uso.

«This motorcycle represents our commitment to creating accessible vehicles for riders of all ages and experience levels,» comentó un portavoz de Bosuer, identificado como Jason. «From beginners looking to enter the world of motocross to experienced riders demanding maximum performance, our new 2-stroke offers the perfect combination of controllable power and advanced technology.»

Con estas declaraciones, la compañía resalta su compromiso de democratizar el acceso a vehículos de alto rendimiento, manteniendo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Ventajas del motor de 2 tiempos

El relanzamiento de un modelo de 2 tiempos en un mercado dominado por los motores de 4 tiempos responde a una estrategia cuidadosamente definida. Según la firma, este tipo de tecnología ofrece beneficios concretos para la práctica todoterreno:

Respuesta inmediata del acelerador , esencial para maniobras en terrenos técnicos.

Peso reducido frente a modelos equivalentes de 4 tiempos.

Mantenimiento simplificado , gracias a un menor número de componentes móviles.

Relación potencia-peso superior, ideal tanto para la competencia como para el uso recreativo.

Estas características convierten al modelo en una alternativa atractiva para quienes buscan rendimiento sin sacrificar facilidad de manejo ni economía en mantenimiento.

Perspectivas de mercado

El lanzamiento de la motocicleta de 300cc forma parte de la estrategia de Bosuer de ampliar su presencia en mercados donde la demanda de productos todoterreno continúa en crecimiento, especialmente en regiones con tradición en motocross y enduro. América Latina, y en particular países con fuerte cultura del motociclismo como Venezuela, Brasil y México, aparecen como destinos estratégicos para el nuevo modelo.

Con una combinación de innovación tecnológica, accesibilidad y la reputación de marca construida durante años, Bosuer busca consolidarse como referencia mundial en el segmento todoterreno. El desafío será competir con fabricantes consolidados en Europa y Japón, manteniendo su propuesta de valor centrada en el equilibrio entre precio, calidad y desempeño.