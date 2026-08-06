Filmelier+ fortalece su catálogo de agosto con el estreno de Deseo en Manhattan y la llegada de la saga Saw

Filmelier+ anunció su programación de estrenos para agosto con una selección de películas que busca atraer tanto a los seguidores del cine de terror como a los amantes de los thrillers psicológicos y las producciones de autor. La plataforma continúa reforzando su catálogo con títulos internacionales que han recibido reconocimiento entre la crítica y el público, consolidando una oferta variada para diferentes perfiles de espectadores.

El principal estreno del mes es Deseo en Manhattan, un thriller psicológico que explora las consecuencias de la tentación y las decisiones impulsivas. La historia sigue a Clay, un exitoso empresario cuyo matrimonio atraviesa una etapa crítica. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Lula, una mujer misteriosa que convierte un encuentro casual en una experiencia marcada por el peligro y la incertidumbre.

Interpretado por Andrés Holland, Clay se deja llevar por una atracción inesperada que pronto se transforma en una pesadilla. Kate Mara interpreta a Lula, un personaje cuya verdadera identidad y sus motivaciones permanecen ocultas mientras la trama desarrolla un intenso juego psicológico cargado de suspenso. La producción se perfila como una de las apuestas más destacadas del catálogo de agosto por su combinación de tensión, drama y misterio.

La franquicia Saw regresa para los amantes del terror

Otro de los grandes atractivos del mes será la incorporación de gran parte de la reconocida franquicia Saw. Creada por James Wan y Leigh Whannell, la saga se ha convertido en una de las referencias más importantes del cine de terror contemporáneo gracias a su mezcla de suspenso, violencia gráfica y complejos dilemas morales.

Las películas siguen la historia de John Kramer, conocido como Jigsaw, un asesino que selecciona cuidadosamente a sus víctimas para someterlas a elaboradas pruebas de supervivencia. Cada desafío obliga a los participantes a enfrentarse a decisiones extremas con el propósito de valorar su propia vida, un concepto que convirtió a la franquicia en un fenómeno internacional dentro del género gore.

Con esta incorporación, Filmelier+ permitirá que nuevos espectadores descubran la saga, mientras que los seguidores de la franquicia tendrán la oportunidad de revivir varias de sus entregas más representativas durante todo el mes.

Benedetta apuesta por una historia provocadora

La programación de agosto también incluye Benedetta, la más reciente película del director Paul Verhoeven, reconocido por producciones como Showgirls y Robocop. Ambientada en el siglo XVII, la historia aborda temas relacionados con la religión, el poder y el deseo a través de una monja que experimenta visiones místicas mientras desarrolla una relación emocional con otra integrante de su comunidad religiosa.

La producción destaca por su estilo provocador y por mantener la línea narrativa característica del cineasta neerlandés, quien nuevamente apuesta por una propuesta que desafía los límites de los temas tradicionales dentro del cine comercial.

Daisy Ridley protagoniza una historia entre la comedia y la reflexión

Entre las novedades también figura A veces pienso en desaparecer, una producción que obtuvo un certificado de aprobación del 82% en Rotten Tomatoes tras su paso por el Festival de Cine de Sundance.

La película presenta la historia de Fran, una empleada de oficina que combate la monotonía imaginando distintas formas de morir. Su rutina comienza a cambiar cuando conoce a Robert, un nuevo compañero de trabajo que despierta en ella sentimientos inesperados y la impulsa a replantear su forma de relacionarse con el mundo.

La actriz Daisy Ridley, conocida por protagonizar la más reciente trilogía cinematográfica de Star Wars, encabeza esta propuesta que combina elementos de comedia, romance y reflexión sobre la soledad, las relaciones humanas y la búsqueda de sentido en la vida cotidiana.

Estrenos de agosto en Filmelier+

La programación del mes estará distribuida de la siguiente manera:

6 de agosto: Deseo en Manhattan (2025), Saw (2004) y El juego del miedo II (2005).

Deseo en Manhattan (2025), Saw (2004) y El juego del miedo II (2005). 13 de agosto: El juego del miedo III (2006) y El juego del miedo IV (2007).

El juego del miedo III (2006) y El juego del miedo IV (2007). 20 de agosto: Benedetta (2021), A veces pienso en desaparecer (2023), El juego del miedo V (2008) y El juego del miedo VI (2009).

Benedetta (2021), A veces pienso en desaparecer (2023), El juego del miedo V (2008) y El juego del miedo VI (2009). 27 de agosto: Jigsaw: El juego continúa (2017).

Con esta programación, Filmelier+ refuerza su estrategia de ofrecer un catálogo diverso que reúne cine de terror, thrillers psicológicos, dramas y producciones de autor. La plataforma apuesta por títulos de reconocimiento internacional y franquicias consolidadas para ampliar las opciones de entretenimiento de sus suscriptores durante agosto.