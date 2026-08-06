Mesa de diálogo es vista como una oportunidad para fortalecer el contrato social en Venezuela

El dirigente revolucionario Luis Figuera afirmó que la actual mesa de diálogo entre la Asamblea de 2015 y el Gobierno nacional representa una oportunidad para fortalecer el contrato social de los venezolanos mediante un proceso de unidad nacional. A su juicio, este espacio de conversaciones puede contribuir a una mayor cohesión entre los ciudadanos y las instituciones del país, permitiendo abordar de manera conjunta los principales desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta Venezuela.

Durante sus declaraciones, Figuera sostuvo que el diálogo debe convertirse en un mecanismo para construir consensos que favorezcan la estabilidad institucional y la reconciliación nacional. En ese sentido, consideró que las actuales circunstancias requieren acuerdos amplios entre los distintos sectores políticos y sociales para impulsar soluciones de largo plazo.

El dirigente señaló que, dadas las condiciones actuales del país, no considera conveniente que un grupo político, partido o élite impulse de manera unilateral un nuevo contrato social. A su juicio, una iniciativa de ese tipo podría generar rechazo entre diversos sectores de la población y profundizar las divisiones existentes.

Asimismo, advirtió que una nueva fractura política podría ser aprovechada por sectores que, según afirmó, buscan promover una mayor influencia extranjera sobre los asuntos internos de Venezuela. En ese contexto, insistió en la necesidad de fortalecer la unidad nacional como base para cualquier proceso de transformación institucional.

Sanciones y presencia estadounidense forman parte de la agenda propuesta

Figuera afirmó que la mesa de diálogo debe incorporar dos asuntos que considera esenciales para alcanzar un consenso sobre el futuro del contrato social venezolano.

En ese sentido expresó: «la conversación está obligada a tratar en la agenda los dos temas fundamentales: la eliminación de las sanciones económicas y el tiempo de duración de la presencia del gobierno de Estados Unidos en suelo venezolano; sin estas dos condiciones es imposible que exista un acuerdo de consenso para redefinir el Contrato Social.»

Según explicó, estos temas deben formar parte de una negociación amplia que permita avanzar hacia acuerdos duraderos y fortalecer la institucionalidad del país.

El dirigente considera que abordar estos asuntos contribuiría a generar un entorno político más favorable para impulsar reformas orientadas al desarrollo nacional y a la recuperación de la confianza entre los distintos actores involucrados en el proceso de diálogo.

Proponen una hoja de ruta con reformas institucionales

Además de los temas políticos, Figuera planteó la elaboración de una hoja de ruta que contemple acciones concretas para fortalecer la gestión pública y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Entre las propuestas mencionó mejoras en los servicios públicos, una mayor participación política de los ciudadanos, una amnistía general, el reconocimiento de los diferentes actores políticos y una reforma que garantice mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas del Estado.

El dirigente sostuvo que estas iniciativas contribuirían a reducir la impunidad en el uso de los recursos públicos y favorecerían una administración más eficiente y responsable.

Llamado a fortalecer la unidad nacional

Durante su intervención, Figuera insistió en que la unidad nacional debe ubicarse por encima de cualquier diferencia política y convertirse en el eje central del proceso de diálogo.

Al respecto afirmó que «la unidad nacional debe estar por encima de cualquier otro interés y debe servir para reunificar a los venezolanos y poder derrotar las pretensiones intervencionistas del coro de voces ventrílocuas que se unen a la propuesta de Donald Trump de que Venezuela sea el estado 51.»

El dirigente reiteró que la construcción de consensos permitirá enfrentar con mayor solidez los desafíos que atraviesa el país y fortalecer la cohesión entre la ciudadanía y las instituciones.

Sociedad civil es llamada a participar en el proceso

Como parte de su mensaje final, Luis Figuera hizo un llamado a la sociedad civil para involucrarse activamente en el actual momento político, al considerar que representa una oportunidad para impulsar cambios mediante el diálogo y la concertación.

El dirigente expresó la necesidad de que distintos sectores sociales contribuyan a fortalecer el proceso de negociación con propuestas orientadas a mejorar las condiciones del país y consolidar la unidad nacional.

Finalmente, advirtió que una eventual fragmentación de la República podría generar consecuencias que trascenderían las fronteras venezolanas, incluyendo un aumento de los flujos migratorios en América Latina y efectos negativos sobre las economías de la región. En ese contexto, reiteró la importancia de aprovechar la mesa de diálogo como una herramienta para construir consensos y fortalecer el contrato social de los venezolanos.