Tinskani destaca en el GIFF con una historia que cuestiona la normalización de la violencia en la nota roja

El cortometraje Tinskani, dirigido por Claudio V. Ventosa y coescrito junto a Mayte Serna Pérez, tuvo un exitoso estreno en el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), donde compitió en las secciones Guanajuato y Cortometraje Mexicano. La producción fue bien recibida tanto por el público como por la prensa especializada, consolidándose como una de las propuestas cinematográficas que ponen el foco en los desafíos del periodismo y el impacto humano detrás de la cobertura de hechos violentos.

Con la producción de Alejandra M. Insausti, la obra aborda la compleja realidad del fotoperiodismo de nota roja desde una perspectiva íntima y reflexiva. En lugar de centrarse únicamente en la violencia explícita, la historia invita al espectador a cuestionar cómo la exposición constante a imágenes de muerte y tragedia ha contribuido a normalizar la violencia visual y a reducir la sensibilidad frente al sufrimiento humano.

Una historia sobre el duelo y el costo emocional del fotoperiodismo

El protagonista, Tinskani, interpretado por Guillermo Meneses, es un fotoperiodista que enfrenta una profunda crisis existencial tras la muerte de su mentor. Ese acontecimiento lo obliga a replantearse el sentido de su profesión y a confrontar sus propios miedos relacionados con la vida, la muerte y el papel que desempeña al documentar tragedias para el consumo informativo.

La narrativa plantea interrogantes sobre el morbo, la deshumanización y la insensibilidad que pueden surgir cuando la violencia se convierte en un elemento cotidiano dentro de los medios de comunicación. A través del conflicto interno del protagonista, la película propone una reflexión sobre la responsabilidad compartida entre quienes producen estas imágenes y quienes las consumen.

Los realizadores sostienen que la nota roja no solo refleja hechos violentos, sino también las dinámicas sociales que han llevado a parte del público a aceptar este tipo de contenido como algo habitual. Desde esa perspectiva, Tinskani busca abrir una conversación sobre las consecuencias emocionales que enfrentan los profesionales encargados de documentar estas realidades.

Un diálogo con periodistas y especialistas

Tras las proyecciones en el GIFF, periodistas y fotoperiodistas sostuvieron encuentros con el equipo creativo para profundizar en los temas planteados por la producción. Durante estas conversaciones se discutieron las dificultades emocionales que implica ejercer el fotoperiodismo, así como las diferencias entre presenciar un hecho violento directamente y observarlo posteriormente a través de la televisión o las redes sociales.

Estos intercambios reforzaron uno de los principales objetivos del cortometraje: generar conciencia sobre una profesión que enfrenta un constante desgaste emocional y cuya labor suele permanecer invisibilizada detrás de las imágenes publicadas.

La fotografía fortalece la narrativa emocional

Uno de los aspectos más destacados por la crítica ha sido la propuesta visual desarrollada por la directora de fotografía María Gabriella Stempell. Su trabajo utiliza la iluminación fría de las calles y los tonos oscuros del hogar del protagonista para transmitir el estado emocional del personaje y acompañar el desarrollo de la historia.

La cineasta encontró inspiración en el trabajo de reconocidos fotoperiodistas como Fernando Brito, trasladando al lenguaje cinematográfico elementos propios del fotoperiodismo documental para reforzar la autenticidad de la narrativa.

El equipo celebra la recepción del público

Durante el festival, el director y guionista Claudio V. Ventosa expresó su satisfacción por la respuesta obtenida.

«Me quedo muy agradecido con la oportunidad de haber proyectado en varias ocasiones y de la múltiple selección, y también con la oportunidad de empezar a dar a conocer a los medios el cortometraje junto con todo el trabajo que hemos hecho. El recibimiento fue cálido con muchos comentarios y muchas personas que pudieron estar en la audiencia. Creo que hubo un interés muy puntual por el cortometraje, por sus temáticas y en general hubo una conexión con el público. Entonces con eso estamos muy agradecido», compartió el director y guionista Claudio V. Ventosa.

Por su parte, la guionista Mayte Serna Pérez destacó el valor del diálogo generado tras las funciones.

«El GIFF nos dio la oportunidad de que Tinskani pudiera verse, compartirse y abrir un diálogo, y por ello estoy profundamente agradecida. Lo que más me conmovió fue que, después de las proyecciones, periodistas y amistades de fotoperiodistas se acercaran a decirnos que el cortometraje resonaba con sus propias historias y con su manera de habitar el dolor. Ese encuentro con el público ha sido el mayor regalo que nos deja el festival y un hermoso recordatorio de por qué, como guionista, amo el cine: por su capacidad de generar comunidad. También es un reflejo del rigor de la investigación y del enorme talento y compromiso de todo el equipo que hizo posible este proyecto. Es fundamental seguir hablando de estas heridas que aún supuran y continuar abriendo espacios para historias como Tinskani, que miran de frente aquello que, con demasiada frecuencia, permanece en silencio», expresó la guionista Mayte Serna Pérez.

La productora Alejandra M. Insausti también resaltó la importancia del estreno dentro del festival.

«El GIFF ha sido la razón por la cual hemos podido no solo estrenar nuestro cortometraje, sino también orgullosamente reunir una vez más a la mayoría de personas que hicieron posible este proyecto. Por su naturaleza, Tinskani es una historia que ha necesitado el debido tiempo y rigor para hacerse real y finalmente compartirla ante un lindo recibimiento en la audiencia ha sido reafirmante en el por qué estamos contando esta historia y en nuestro quehacer como cineastas», comentó la productora Alejandra M. Insausti.

Próximos pasos para la distribución

Con Benuca Films como coproductora y distribuidora, Tinskani continuará su recorrido por festivales nacionales e internacionales mientras el equipo trabaja para concretar un estreno comercial de alcance limitado en diversas salas del país. La estrategia busca ampliar el alcance de una obra que propone una reflexión sobre la relación entre el periodismo, la violencia y la sensibilidad social, consolidando su presencia dentro del circuito cinematográfico independiente.