Alcalde Carlos Subarán inicia reconstrucción de la cancha central de Boca del Río para fortalecer la infraestructura deportiva

El alcalde del municipio Bolivariano Península de Macanao, Carlos Subarán, dio inicio a los trabajos de reconstrucción de la cancha central ubicada en el casco histórico de Boca del Río, una obra orientada a recuperar uno de los principales espacios deportivos de la comunidad y fortalecer las oportunidades de recreación y convivencia para sus habitantes.

La intervención forma parte de las acciones impulsadas por la gestión municipal para mejorar la infraestructura pública y atender demandas planteadas por los residentes de la zona. El proyecto cuenta con el respaldo de la empresa privada y contempla una rehabilitación integral de las instalaciones, las cuales permanecieron durante varios años en condiciones de deterioro.

La cancha central de Boca del Río ha sido históricamente un punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento redujeron significativamente su capacidad para albergar actividades deportivas y recreativas. Con el inicio de las labores de reconstrucción, las autoridades locales buscan devolver al espacio su funcionalidad y promover nuevamente su uso como centro de integración social.

Durante el acto de inicio de la obra, el alcalde Subarán destacó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos con la población y subrayó el valor del deporte como herramienta para el desarrollo comunitario.

“La ejecución de esta obra es un compromiso adquirido con nuestra gente durante la campaña electoral; vamos a recuperar la cancha y a devolver la esperanza y el espacio de encuentro para las familias de Boca del Río. El deporte es derecho y vida y seguiremos trabajando para que cada rincón de nuestro municipio tenga infraestructura digna”, expresó Sulbarán.

La rehabilitación de la instalación responde a una solicitud reiterada de los habitantes del sector, quienes habían manifestado la necesidad de recuperar un espacio considerado fundamental para la práctica deportiva y la realización de actividades de interés colectivo.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades municipales, la iniciativa ha sido concebida como una obra de gran alcance que permitirá modernizar la infraestructura existente y adecuarla para el desarrollo de eventos deportivos, recreativos y culturales. La recuperación de este recinto también busca incentivar la participación ciudadana y fortalecer la convivencia comunitaria mediante el uso adecuado de los espacios públicos.

El proyecto contempla beneficios directos para distintos grupos de la población. Niños y adolescentes contarán con un lugar más apropiado para la práctica deportiva y el entrenamiento físico, mientras que jóvenes y adultos dispondrán de un espacio renovado para actividades recreativas y encuentros comunitarios.

La recuperación de instalaciones deportivas es considerada un factor importante para el desarrollo social de las comunidades, ya que contribuye a generar entornos más seguros y saludables, al tiempo que fomenta hábitos asociados con la actividad física y la integración ciudadana. En ese contexto, la reconstrucción de la cancha central de Boca del Río representa una inversión en infraestructura con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.

La jornada de inicio de los trabajos contó con la presencia de concejales de la Patria, equipos de trabajo de la administración municipal y representantes del Poder Popular, quienes acompañaron el comienzo de las labores de rehabilitación.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de la Península de Macanao busca avanzar en la recuperación de espacios públicos estratégicos y ampliar las oportunidades para la práctica deportiva dentro del municipio. La obra se suma a los esfuerzos dirigidos a mejorar la infraestructura comunitaria y consolidar entornos que favorezcan la integración social, la recreación y el desarrollo de las capacidades deportivas de la población.

El inicio de la reconstrucción marca el primer paso de un proyecto que aspira a devolver a Boca del Río un espacio emblemático para la comunidad, reforzando el acceso de los ciudadanos a instalaciones adecuadas para el deporte, la cultura y la sana convivencia.