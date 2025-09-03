Facephi reafirma liderazgo en identidad digital al ser destacada por Gartner en 2025

Alicante, España. La firma tecnológica española Facephi, especializada en verificación de identidad digital, fue reconocida por segundo año consecutivo como Representative Vendor en el Market Guide for User Authentication 2025, elaborado por la consultora internacional Gartner®. Asimismo, la compañía fue incluida en el Hype Cycle for Digital Identity 2025, consolidando su posición como proveedor innovador en soluciones de autenticación y verificación de identidad.

El reconocimiento ubica a Facephi dentro de un grupo selecto de empresas capaces de ofrecer tecnología confiable, innovadora y centrada en el usuario, en un momento en el que el fraude digital y las exigencias regulatorias crecen de manera acelerada a nivel global.

Soluciones biométricas de nueva generación

Facephi ha diseñado un ecosistema de identidad digital que integra biometría facial, de huella dactilar y de voz, junto con detección pasiva de vida y análisis de comportamiento. Estas tecnologías permiten a bancos y entidades reguladas fortalecer sus procesos de autenticación sin sacrificar la experiencia del usuario.

Con operaciones en más de 30 países, la empresa alicantina se ha consolidado como un socio estratégico para el sector financiero, que enfrenta el desafío de garantizar seguridad robusta mientras ofrece procesos de acceso ágiles y sin fricciones.

Tendencias globales que impulsan la autenticación avanzada

El mercado de la identidad digital vive un proceso de transformación. Según Gartner®, “By 2029, organisations implementing phishing-resistant MFA will experience 80% fewer credential-based security breaches than those still relying on traditional methods” (Gartner®, Market Guide for User Authentication 2025, publicado el 11 de agosto de 2025).

En este contexto, la propuesta de Facephi adquiere relevancia: la compañía ofrece un flujo unificado que combina métodos de autenticación biométrica con análisis de riesgos conductuales y detección pasiva de vida. Todo ello se gestiona mediante una plataforma KYC (Know Your Customer) disponible en la nube, en entornos híbridos o en instalaciones locales.

A diferencia de las soluciones tradicionales, la plataforma de Facephi integra múltiples capas de seguridad en un entorno homogéneo y compatible con la normativa internacional, lo que reduce significativamente los casos de fraude digital y de apropiación de cuentas.

Un mercado en plena evolución

La urgencia de migrar hacia métodos de autenticación más seguros responde al aumento de las amenazas cibernéticas. Los sistemas heredados ya no alcanzan para enfrentar los riesgos actuales.

“Legacy authentication methods cannot keep up with cyber threats and digital fraud”, declaró Javier Mira, CEO de Facephi. “Being featured in Gartner®’s reports reinforces our commitment to user-centric digital identity, where biometrics, KYC orchestration, and behavioural analysis work together to enhance security without compromising the experience”.

La estrategia de la empresa se alinea con tendencias clave de la industria: autenticación sin contraseñas (passwordless), autenticación multifactor resistente a phishing (MFA) y verificación continua basada en biometría y comportamiento. Todos estos elementos se integran bajo la misma plataforma KYC, que garantiza el cumplimiento normativo y la fluidez en la experiencia de usuario.

Reconocimientos internacionales

El logro alcanzado en los informes de Gartner se suma a otros hitos recientes de la compañía. En marzo de 2025, Facephi recibió reconocimiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras obtener resultados sobresalientes en la detección de ataques de presentación, alcanzando el primer lugar en la clasificación del National Institute of Standards and Technology (NIST).

Este tipo de reconocimientos internacionales refuerzan la reputación de la firma como líder tecnológico en el sector de identidad digital, con un portafolio diseñado para anticiparse a las crecientes amenazas de fraude en línea.

Una visión centrada en la confianza

La inclusión de Facephi en los estudios de Gartner® valida su trayectoria como compañía innovadora y centrada en el usuario. En un entorno en el que la confianza digital se ha convertido en un activo estratégico, la empresa española se posiciona como un referente para bancos y entidades reguladas en distintos mercados.

El enfoque de Facephi demuestra que el futuro de la autenticación digital está en plataformas integrales, donde biometría, análisis conductual y tecnologías antifraude conviven en un ecosistema cohesionado, seguro y fácil de usar.

Con este nuevo reconocimiento internacional, la compañía reafirma su papel como uno de los protagonistas en la evolución de la identidad digital a nivel global.