Brightway Insurance adquiere GlobalGreen Insurance y consolida una plataforma líder en distribución de seguros con más de $1,7 mil millones en primas anuales

Caracas, (Venezuela Business Desk). – La compañía Brightway Insurance, reconocida por su rápido crecimiento como plataforma tecnológica de distribución de seguros, anunció la adquisición de GlobalGreen Insurance Agency, una red de franquicias multiestatales con una producción anual de aproximadamente $270 millones en primas. Con esta operación, la organización combinada alcanza una presencia destacada en Estados Unidos y supera los $1,7 mil millones en primas anuales, consolidándose como una de las principales plataformas de distribución de seguros en el mercado norteamericano.

Expansión estratégica

El movimiento responde a la estrategia de expansión nacional de Brightway, que busca fortalecer su red de agencias independientes mediante tecnología avanzada y soporte operativo. Fundada en 2007, GlobalGreen Insurance se caracterizó desde sus inicios por promover el valor del agente local independiente, ofreciendo a los asegurados la asesoría de confianza de un intermediario cercano, respaldado por las herramientas de una red más amplia.

Ambas compañías comparten una visión similar: apoyar a sus dueños de franquicias para que puedan crecer dentro de las comunidades que sirven, manteniendo al mismo tiempo un enfoque en la diversidad de productos y en la experiencia del cliente. La incorporación de GlobalGreen aporta a Brightway una sólida red de agentes de alta calidad, relaciones con aseguradoras y una fuerte presencia regional.

Voces de los protagonistas

Nick Clements, director ejecutivo de Brightway, destacó los beneficios de la operación para el crecimiento conjunto:

«We are thrilled to welcome GlobalGreen to Brightway as we accelerate our geographic expansion and growth. This partnership enables GlobalGreen agency owners to leverage our significant technology investment in Fusion, Brightway’s proprietary AI-enabled technology platform, as well as access our industry-leading client support teams and tools, and community of successful agency owners. Our promise is to help our agents grow faster here than anywhere else and we look forward to delivering on that promise for GlobalGreen agency owners and helping them attract and retain even more customers.»

Por su parte, Jeffrey Wilson, director ejecutivo de GlobalGreen, resaltó el valor que la alianza ofrecerá a su red de franquicias:

“It has been my honor to build, recruit and work with the GlobalGreen franchise network. I feel that this partnership delivers greater value and operational strength to our franchise owners while allowing them to stay true to offering the local expertise and personal touch their customers have come to expect. Brightway’s culture is also one of commitment to the customer and the local communities in which they operate.”

A su vez, Ray Spears, presidente de GlobalGreen, subrayó el soporte integral que Brightway pone a disposición de los agentes:

“In addition to sophisticated technology to help franchise owners grow, Brightway offers our agents unrivaled operational support including producer recruiting, marketing, sales coaching and much more. This is a big win for our agents.”

Impacto en el sector

La adquisición no solo amplía la escala de operaciones, sino que refuerza la capacidad de Brightway de integrar tecnología y servicios para sus franquiciados. Con la plataforma Fusion, un sistema propio habilitado por inteligencia artificial, los agentes de GlobalGreen tendrán acceso a herramientas digitales que mejoran la eficiencia y permiten atraer y retener más clientes.

Además de la tecnología, Brightway ha prometido brindar soporte en áreas críticas como reclutamiento de productores, mercadeo y entrenamiento en ventas, factores que resultan determinantes para que los agentes independientes puedan competir en un mercado cada vez más dinámico y regulado.

Asesoría financiera y legal

En cuanto a los aspectos financieros y legales de la transacción, se conoció que Dowling Hales fungió como asesor financiero y UB Greensfelder LLP como asesor legal de GlobalGreen. Por el lado de Brightway, la asesoría financiera estuvo a cargo de Piper Sandler, mientras que la firma Davis Polk & Wardwell LLP asumió la representación legal. Los términos económicos del acuerdo no fueron revelados.

Proyecciones

Con esta operación, Brightway reafirma su posición como un jugador relevante en el sector asegurador estadounidense, apostando por un modelo que combina innovación tecnológica, soporte a los agentes locales y una visión de crecimiento nacional. Para GlobalGreen, la integración representa la oportunidad de acceder a recursos más sofisticados sin perder la esencia de cercanía con el cliente que ha caracterizado a su red desde hace casi dos décadas.

La transacción refuerza una tendencia creciente en el sector de seguros: la consolidación de plataformas que buscan escalar mediante adquisiciones estratégicas y el uso intensivo de tecnología para optimizar procesos y fortalecer la relación con los clientes.