Ascent AeroSystems presenta SPARTAN™, la nueva generación de su plataforma UAV pesada NX30

Caracas, – En el marco de la feria Commercial UAV Expo 2025, realizada en Las Vegas, la compañía estadounidense Ascent AeroSystems presentó oficialmente el SPARTAN™, la evolución de su plataforma coaxial NX30, consolidándose como el nuevo buque insignia de su portafolio de aeronaves no tripuladas de alto rendimiento.

El anuncio, efectuado desde Wilmington, Massachusetts, marca un hito para los sectores de defensa, seguridad pública, industrias y agricultura, al ofrecer un sistema compacto y portátil con capacidades propias de la aviación de mayor escala.

Una apuesta por la autonomía y la versatilidad

El SPARTAN fue diseñado sobre la base tecnológica del NX30, pero con mejoras que elevan el rendimiento operativo. La nueva aeronave promete mayor autonomía, velocidad, alcance y capacidad de carga, manteniendo a la vez la característica estructura cilíndrica robusta de Ascent, su modularidad multimisión y la resistencia en condiciones climáticas adversas.

Entre sus avances destacan más de 70 minutos de autonomía de vuelo, un rango de hasta 24 millas en trayectorias A-B y la cobertura de 1.800 millas cuadradas. Además, soporta cargas útiles de hasta 15,3 libras, lo que lo ubica por encima de varios modelos comparables en el mercado.

El dron incluye conectividad MOSA con sistema de “quick-connect” para integrar cargas útiles personalizadas, iluminación estroboscópica que cumple con los requisitos de la FAA para operaciones nocturnas y luces LED RGB direccionables que facilitan el monitoreo en tiempo real. También incorpora una carcasa de batería con clasificación IP54, capaz de resistir lluvia, nieve, arena y vientos superiores a 40 mph.

Declaraciones de la empresa

Peter Fuchs, cofundador y director ejecutivo de Ascent AeroSystems, afirmó: “Innovation is at the core of everything we do at Ascent. As we introduce SPARTAN, we’re delivering the cutting-edge capabilities integrators and operators need to confidently complete mission-critical operations in virtually any environment while laying the foundation for what’s next.”

El ejecutivo recalcó que la compañía mantiene una estrategia de mejora continua y que ya trabaja en nuevas funcionalidades. “From LTE-based control for BVLOS operations to powerful onboard AI enabling GPS-denied navigation, Ascent is actively developing the next-generation features that will unlock new levels of autonomy and mission success,” señaló Fuchs.

El directivo añadió que ningún otro sistema compatible con la NDAA ofrece la misma relación de precio y capacidad: “No other NDAA-compliant system matches SPARTAN’s combination of price and capability. It is, without a doubt, the highest value heavy weight modular platform in the US market.”

Detalles comerciales y disponibilidad

El SPARTAN se entregará con el radio Doodle Labs Mesh Rider® Dual-band 2.4Ghz como estándar y estará disponible en dos configuraciones:

SPARTAN Base Kit , con un precio de venta sugerido de 24.999 dólares , que incluye núcleo del fuselaje y módulo de radio, dos baterías, palas de rotor, cargador, maletín Pelican y control GCS Herelink.

SPARTAN Base Kit PRO, totalmente compatible con los requisitos de la NDAA e integrado con el Freefly Pilot Pro GCS, con un precio de 32.499 dólares.

Las primeras entregas están previstas para octubre de 2025. La empresa confirmó además que los actuales usuarios de la plataforma NX30 seguirán contando con soporte y servicio completo.

Impacto en el mercado

Con esta presentación, Ascent AeroSystems se posiciona con fuerza en el segmento de UAV pesados y modulares dentro del mercado estadounidense, un sector en el que la demanda por soluciones autónomas, seguras y adaptables continúa en crecimiento, especialmente para misiones críticas en entornos complejos.

La compañía apuesta a que SPARTAN no solo atienda las necesidades actuales de operadores gubernamentales e industriales, sino que también siente las bases para el desarrollo de tecnologías de navegación autónoma en entornos GPS-denegados y control BVLOS avanzado, dos de los desafíos clave en la evolución de los drones en el corto y mediano plazo.

Con este lanzamiento, Ascent reafirma su compromiso con la innovación y abre una nueva etapa en el uso de plataformas coaxiales de alto desempeño, orientadas a maximizar la eficiencia operativa y reducir riesgos en múltiples industrias.