Expertos proponen crear una Agencia Nacional de Minería para impulsar inversión y transparencia en Venezuela

Caracas.– La creación de una Agencia Nacional de Gestión y Administración Minera (ANGAM) y la promulgación de una nueva Ley de Minas Orgánica forman parte de las principales propuestas presentadas por especialistas durante un foro que analizó el futuro de la minería en Venezuela y su potencial como fuente relevante de ingresos fiscales y desarrollo económico.

El planteamiento fue expuesto en un encuentro organizado por la plataforma IDEAS para Venezuela, coordinada por el ingeniero Elías Matta, donde expertos en derecho y gobernanza discutieron la necesidad de establecer reglas claras, fortalecer la institucionalidad y promover condiciones que permitan atraer inversión nacional e internacional al sector.

Durante el evento, las ponentes principales, la abogada Martha Acosta, especialista en Derecho Minero, y la abogada Verónica Barboza, magíster en Estrategia y Gobernanza de la Universidad George Washington, coincidieron en que el país enfrenta actualmente una «anarquía regulatoria» que limita el desarrollo ordenado de la actividad minera.

Ambas expertas señalaron que una reforma integral del marco legal es fundamental para unificar las normas existentes y ofrecer mayor previsibilidad a los actores económicos interesados en el sector.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de la Agencia Nacional de Gestión y Administración Minera (ANGAM), concebida como un instituto autónomo encargado de administrar los derechos mineros y coordinar el Registro Público Minero y el Catastro Minero Nacional.

El objetivo de esta nueva institución sería también separar las funciones administrativas y regulatorias de las funciones de fiscalización, que permanecerían en el ministerio correspondiente, con el fin de fortalecer la transparencia institucional y mejorar la gestión pública del sector.

«El modelo minero venezolano debe migrar de un enfoque contractual puntual a un modelo sistémico que involucra una transformación profunda de la política pública», afirmó Barboza, destacando la necesidad de estándares internacionales como ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y UNFC 2019.

Nueva Ley de Minas busca atraer inversión y mejorar competitividad

En el foro, la abogada Martha Acosta presentó los aspectos centrales de un proyecto de Ley de Minas Orgánica en el que ha trabajado desde 2019, orientado a establecer un marco jurídico más uniforme y competitivo.

Entre los cambios planteados se encuentra la eliminación de la distinción entre «minerales estratégicos» y otras categorías, con el objetivo de ofrecer condiciones regulatorias homogéneas y previsibles para todos los inversionistas.

El proyecto también contempla incentivos específicos, como la otorgación de títulos mineros con una duración inicial de 30 años, prorrogables hasta alcanzar un máximo de 60 años, lo que permitiría a los inversionistas planificar operaciones a largo plazo.

Asimismo, propone el establecimiento de un canon minero y regalías fijas, junto con la posibilidad de firmar convenios de estabilidad fiscal que brinden mayor certidumbre económica.

Otro de los aspectos destacados es la priorización de empresas con capacidad técnica y financiera comprobada, así como la limitación de áreas asignadas, con el fin de promover el uso efectivo de los recursos y evitar la acumulación de derechos sin desarrollar.

Propuestas incorporan medidas ambientales y regularización de pequeña minería

La agenda del foro también incluyó propuestas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la formalización de la actividad minera.

Entre ellas, se plantea la obligatoriedad de planes de cierre progresivo de minas y la constitución de fianzas ambientales destinadas a garantizar la recuperación de los ecosistemas intervenidos.

Además, se propuso la creación de mecanismos de regularización para la minería artesanal y de pequeña escala, con límites territoriales de hasta 300 hectáreas y supervisión técnica especializada.

En relación con la minería ilícita, el proyecto considera la aplicación de sanciones, inhabilitaciones y el decomiso de minerales, como parte de un esquema orientado a fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

Sector minero podría generar hasta 10.000 millones de dólares anuales

Al cierre del evento, el ingeniero Elías Matta destacó la relevancia económica del sector y su potencial como fuente de ingresos fiscales para el país.

El también exdiputado señaló que el desarrollo de un modelo institucional moderno podría incrementar significativamente la contribución de la minería a las finanzas públicas.

“Según estimaciones serias, si Venezuela transita hacia un modelo de explotación moderno, transparente y sustentable, este sector podría aportar al fisco entre 6.000 y 10.000 millones de dólares anuales”, afirmó el exdiputado, subrayando que esta riqueza debe ser el motor de una nueva institucionalidad minera que impulse el desarrollo del país.

Los especialistas coincidieron en que el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y la adopción de estándares internacionales son factores clave para impulsar el crecimiento del sector minero venezolano.

Las propuestas presentadas durante el foro forman parte de una hoja de ruta orientada a promover un modelo de desarrollo que combine inversión, sostenibilidad y generación de ingresos, en un contexto donde la diversificación económica es considerada un elemento estratégico para el futuro del país.