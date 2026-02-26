“Sanar la Psiquis es Sanar la Democracia”: Carrizal evalúa ordenanza pionera para priorizar la salud mental

El municipio Carrizal, en el estado Miranda, avanza en la discusión de un proyecto de ordenanza que busca crear un programa integral de salud mental, en una iniciativa que apunta a fortalecer el bienestar emocional de la población y sentar las bases de un nuevo enfoque en la gestión pública local en Venezuela.

La propuesta, presentada este miércoles por el concejal Jean Carlos Capozzi ante la cámara municipal, plantea el desarrollo de un sistema de promoción, prevención y atención en salud mental dirigido a los habitantes de la jurisdicción, con el objetivo de atender una problemática que especialistas y autoridades vinculan al prolongado deterioro socioeconómico del país.

El proyecto, descrito por sus impulsores como inédito en el ámbito municipal venezolano, aspira además a convertirse en un modelo replicable en el estado Miranda y eventualmente en el resto del territorio nacional, en un contexto donde los gobiernos locales han comenzado a asumir un rol más activo frente a las limitaciones estructurales del sistema público de salud.

El documento legal que encabeza el concejal surge como “una respuesta urgente a la falta de políticas públicas nacionales y la precaria inversión en el sistema sanitario venezolano, buscando colocar al municipio a la vanguardia en la protección del bienestar ciudadano”, argumentando que el país requiere una transformación en sus prioridades. En ese sentido, Capozzi afirmó: «Mientras la política venezolana se ha medido históricamente en obras y cemento, la realidad actual demanda priorizar la infraestructura humana».

Indicadores sociales elevan presión sobre gobiernos locales

El concejal enmarcó su propuesta dentro de un escenario de creciente preocupación por el deterioro de la salud mental de los venezolanos, asociado a factores como la contracción económica, la migración masiva y la incertidumbre prolongada.

Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, advirtió que, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), “existen picos alarmantes en la tasa de suicidios, estimados en 6,9 decesos por cada 100 mil habitantes y traducidos, al cierre del 2024, en casi 2 mil personas fallecidas por esta causa, vinculados directamente a la asfixia económica, el éxodo y la falta de un mañana certero».

Desde la perspectiva institucional, Capozzi subrayó que la propuesta se fundamenta en el marco constitucional vigente. Según explicó, el proyecto es “más allá de ser un documento técnico, es un compromiso con la vida, respaldado además por la Constitución Bolivariana de Venezuela”, en referencia a las disposiciones que establecen la salud como un derecho social y una responsabilidad del Estado, así como las competencias municipales en materia de atención primaria.

Salud mental como factor de estabilidad social y política

El proyecto también introduce una dimensión política al vincular el bienestar emocional de la población con la gobernabilidad y la convivencia ciudadana. En ese contexto, el concejal sostuvo que «no hay convivencia democrática, ni reconciliación política posible con una población emocionalmente agotada. Sanar las heridas políticas de Venezuela pasa, obligatoriamente, por sanar la psiquis de sus ciudadanos».

El legislador señaló que existen referencias internacionales que respaldan la viabilidad económica y social de invertir en salud mental, mencionando el «Presupuesto de Bienestar» de Nueva Zelanda y la Ley 1616 de Colombia. Según indicó, estos modelos evidencian que la prevención reduce costos futuros en sistemas sanitarios y sociales, “sentando así las bases para que nuestro municipio Carrizal sea el pionero en la implementación de políticas públicas con visión de progreso humano”.

Desde el punto de vista operativo, la ordenanza contempla la creación de servicios de atención de crisis disponibles las 24 horas, con modalidades presenciales y remotas, así como programas comunitarios denominados Zonas Especiales de Fomento, orientados a promover la prevención y reducir el estigma asociado a los trastornos mentales.

Asimismo, incluye programas de formación y sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, cuerpos de seguridad, personal educativo y ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y garantizar principios de dignidad y no discriminación.

Comisión evaluará viabilidad e impacto económico y social

Tras la presentación, el Concejo Municipal aprobó la creación de una comisión especial encargada de analizar la viabilidad jurídica, operativa y presupuestaria del proyecto, con énfasis en su impacto sobre poblaciones vulnerables como niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres.

El avance de esta iniciativa ocurre en un momento en que diversas administraciones locales exploran soluciones innovadoras frente a limitaciones presupuestarias y demandas sociales crecientes, lo que posiciona a los municipios como actores clave en la prestación de servicios esenciales.

Capozzi concluyó su intervención con un llamado a respaldar la propuesta, señalando que su aprobación permitiría “decirle a los carrizaleños que su angustia nos importa y que su bienestar es nuestra prioridad».

De ser aprobada, la ordenanza podría marcar un precedente en la política pública municipal venezolana, al incorporar la salud mental como un eje estratégico no solo desde el enfoque sanitario, sino también como un componente fundamental del desarrollo social y la estabilidad institucional.