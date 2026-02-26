Expoalimentaria Costa Rica 2026 reunirá a líderes globales para impulsar la modernización y sostenibilidad de la industria alimentaria

La industria alimentaria de América Latina tendrá una nueva vitrina de innovación y negocios en mayo de 2026, cuando se celebre Expoalimentaria Costa Rica 2026, una feria que busca conectar a empresas, científicos y proveedores de tecnología para acelerar la modernización y sostenibilidad del sector.

En un comunicado enviado a medios, los organizadores indicaron: “Buenos días, cómo están.” Seguidamente, destacaron que “Les compartimos información relevante sobre Expoalimentaria Costa Rica 2026, uno de los eventos más importantes para la industria alimentaria regional, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de mayo en Parque Viva.”

El encuentro se realizará en Parque Viva, un complejo que se ha consolidado como uno de los principales centros de convenciones y espectáculos del país centroamericano.

Innovación y eficiencia como ejes estratégicos

De acuerdo con la información oficial, la feria servirá como punto de encuentro entre empresas que buscan mejorar la eficiencia productiva y proveedores de soluciones tecnológicas. Los organizadores señalaron que “La feria reunirá a líderes mundiales en ciencia de alimentos, tecnología, sostenibilidad y modernización industrial, quienes presentarán soluciones que están transformando la producción alimentaria hacia modelos más eficientes, rentables y ecoamigables.”

Este enfoque responde a una tendencia creciente en América Latina, donde la industria alimentaria enfrenta presión para reducir costos, optimizar recursos y cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes, en medio de una mayor competencia global.

Entre los invitados internacionales confirmados se encuentra Francisco Jaraleño Lara, presidente del Consejo Mexicano de la Carne, así como el Institute of Food Technologists, considerado el mayor organismo científico de alimentos del mundo.

También participará Circular Design Network, con especialistas liderados por Antonio Barrera, enfocados en modelos de economía circular y diseño regenerativo aplicados a la industria.

Automatización, sostenibilidad y rentabilidad

El contenido del evento estará orientado a áreas consideradas críticas para el futuro del sector. Según los organizadores, los ejes incluyen:

• Innovación en formulación, procesamiento y empaques.

• Sistemas industriales automatizados y más limpios.

• Prácticas sostenibles para reducir la huella ambiental.

• Tecnologías que optimizan costos y aumentan la rentabilidad.

• Tendencias globales en ciencia de alimentos impulsadas por el IFT.

Estos temas son particularmente relevantes para los países latinoamericanos, donde la modernización industrial es clave para aumentar la competitividad y acceder a mercados internacionales.

En los últimos años, las inversiones en automatización, digitalización y sostenibilidad han aumentado en el sector alimentario regional, impulsadas por la necesidad de mejorar la productividad y responder a nuevas demandas de los consumidores.

Capacitación y transferencia de conocimiento

Además de la exhibición comercial, Expoalimentaria Costa Rica 2026 incluirá programas técnicos y actividades de formación.

Los organizadores indicaron que “Además, incluirá talleres, capacitaciones, demostraciones en plantas piloto y contenidos sobre alimentos funcionales, soluciones plant based, empaques sostenibles y tecnologías de eficiencia productiva.”

Estas actividades buscan facilitar la transferencia de conocimiento y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, especialmente entre empresas medianas y pequeñas.

También está prevista la participación de expertos regionales como Gerardo Corrales, Laura Bonilla y Rogelio Umaña, así como organizaciones y compañías como ProSalud y FIFCO, una de las principales empresas de alimentos y bebidas de Centroamérica.

Oportunidades de negocio y proyección regional

Eventos como Expoalimentaria se han convertido en plataformas clave para generar alianzas comerciales, atraer inversiones y promover la innovación en la industria alimentaria.

Para los países de América Latina, incluyendo Venezuela, este tipo de encuentros representa una oportunidad para conocer nuevas tecnologías, establecer contactos internacionales y explorar soluciones que permitan mejorar la eficiencia productiva en un contexto económico desafiante.

Los organizadores también manifestaron su disposición a facilitar el acceso a la información y a los participantes, señalando: “Con gusto podemos coordinar una entrevista con los expertos extranjeros y nacionales que estarán presentes.”

Asimismo, añadieron: “Quedamos a disposición por si requieren entrevistas, datos adicionales o coordinar acreditaciones de prensa.”

Se espera que Expoalimentaria Costa Rica 2026 atraiga a empresas, inversionistas, científicos y proveedores tecnológicos interesados en posicionarse en una industria que enfrenta profundas transformaciones impulsadas por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia.