Evident y Siemens Healthineers impulsan la patología digital en el Klinikum Ludwigshafen

Caracas (Venezuela Business Desk). — La digitalización de la medicina da un nuevo paso en Alemania con la unión de dos actores clave del sector salud. Siemens Healthineers, líder mundial en tecnología médica, y Evident, empresa que recientemente adquirió a Pramana —especializada en inteligencia artificial para patología—, anunciaron una alianza estratégica para implementar un flujo de trabajo totalmente digital en el área de patología del Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein.

La iniciativa apunta a ampliar el acceso a diagnósticos avanzados, agilizar procesos y reforzar la calidad en la atención de pacientes en uno de los principales hospitales universitarios de la región del Rin-Neckar.

Tecnología y experiencia clínica en conjunto

El acuerdo busca integrar la innovación en imágenes de Evident con las soluciones digitales de Siemens Healthineers para dar soporte a los patólogos en su labor diaria.

“By combining Evident’s innovative approach for advanced imaging precision with our digital pathology solutions, we can integrate seamlessly into clinical workflows. This helps pathologists to diagnose with greater confidence while patients benefit from faster, more accurate treatment decisions,” afirmó Svenja Lippok, directora de Patología Digital y Cardiología IT en Siemens Healthineers.

Para los especialistas del hospital, el cambio tiene un significado que trasciende lo operativo. “For us, digital pathology is not about efficiency gains — it is a pivotal step in our journey to deliver truly personalized healthcare,” señaló el Dr. Mindaugas Andrulis, director del Instituto de Patología del Klinikum Ludwigshafen. “Together with Evident and Siemens Healthineers, we are not merely deploying an advanced digital pathology solution in isolation. We are integrating pathology with other diagnostic disciplines into a unified IT framework — the foundation of a data-driven hospital and, ultimately, an operating system that transforms AI models into real clinical care.”

Un hospital de referencia en diagnósticos

El Klinikum Ludwigshafen, institución sin fines de lucro y centro de enseñanza médica, es además un polo regional de diagnóstico. Su laboratorio procesa más de 25.000 casos histológicos al año, lo que lo convierte en un entorno ideal para poner a prueba soluciones de alta escala.

La implementación de la plataforma de patología digital de Pramana —certificada CE-IVDR— permitirá escanear distintos tipos de muestras, incluyendo citología, mediante técnicas avanzadas de imagen volumétrica. La herramienta incorpora automatización en el escaneo, preparación en línea para inteligencia artificial y sistemas de aseguramiento y control de calidad.

De esta manera, se espera que los diagnósticos sean más rápidos y precisos, fortaleciendo la toma de decisiones clínicas.

Más que infraestructura, un cambio cultural

El proyecto no se limita a la modernización de equipos tecnológicos. Se trata de un rediseño de la colaboración entre disciplinas médicas, con el objetivo de crear hospitales basados en datos y preparados para la integración de inteligencia artificial en sus procesos clínicos.

“Digitizing pathology is more than just modernizing infrastructure—it’s about creating a foundation for faster diagnoses, stronger clinical collaboration, and smarter AI integration,” explicó Prasanth Perugupalli, vicepresidente y gerente general de Patología Digital en Evident. “Together with Siemens Healthineers, we’re helping pathology labs and hospitals like Klinikum Ludwigshafen confidently take the next step toward scalable, next-generation testing capabilities.”

Este enfoque impulsa la construcción de un sistema hospitalario capaz de evolucionar hacia terapias personalizadas y decisiones clínicas respaldadas por modelos de IA aplicados en entornos reales.

Presentación internacional en Viena

Los primeros resultados de esta alianza se presentarán en el Congreso Europeo de Patología (ECP), que se celebrará en Viena, Austria, del 6 al 10 de septiembre. La sesión titulada “The Path Forward – Navigating the Digital Transformation in Pathology” tendrá lugar el 7 de septiembre de 1:00 a 2:30 pm (hora CEST).

Durante el evento, los interesados podrán conocer más detalles en los stands de Evident (n.º 17), Pramana (n.º 108) y Siemens Healthineers (n.º 88).

Impacto regional y proyección global

Con esta alianza, Siemens Healthineers y Evident establecen un precedente en la digitalización hospitalaria alemana. Para la región del Rin-Neckar, significa consolidar su rol como centro de innovación médica. A nivel global, demuestra cómo las plataformas de inteligencia artificial pueden integrarse de manera práctica en la medicina diagnóstica.

El proyecto convierte la patología digital en una herramienta tangible para mejorar la precisión, acelerar diagnósticos y avanzar hacia una atención médica verdaderamente personalizada.