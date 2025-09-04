Amlan International exhibirá soluciones innovadoras en el Congreso Avícola Centroamericano y del Caribe en Panamá

Caracas — La compañía Amlan International, unidad de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America y líder mundial en aditivos minerales para alimentación, anunció que participará como expositor y ponente en el XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre en el Panama Convention Center, en Ciudad de Panamá.

La empresa aprovechará la ocasión para presentar sus soluciones científicas orientadas a la producción avícola sin antibióticos, un tema de creciente interés en la región por el reto que implica mantener la salud animal y al mismo tiempo responder a la demanda de proteína de alta calidad. Los asistentes podrán acercarse al stand 15 para conocer de primera mano las tecnologías desarrolladas por Amlan que, según la compañía, han demostrado eficacia en mejorar la salud y el rendimiento de los animales.

Ponencia técnica clave

Uno de los momentos más esperados de la participación de Amlan será la conferencia técnica a cargo del Dr. César Coto, director técnico de la empresa para Latinoamérica. Su intervención está pautada para el jueves 11 de septiembre, entre las 12:45 p.m. y la 1:30 p.m., dentro de la pista de Nutrición (salones Pacífico 4 y 5). La charla llevará por título “Adaptations in Management Programs to Reduce Antibiotic Use” y abordará estrategias prácticas para que los productores reduzcan o eliminen el uso de antibióticos en la producción pecuaria sin sacrificar el rendimiento, con énfasis en el fortalecimiento de la salud intestinal mediante soluciones naturales efectivas.

Enfoque en innovación y sostenibilidad

El congreso, que reúne a referentes de la industria avícola regional, servirá como plataforma para discutir los retos actuales del sector. En este contexto, Heath Wessels, vicepresidente de ventas para las Américas de Amlan, destacó la importancia de la cita:

“Latin America’s livestock industry is rapidly evolving, with increasing emphasis on antibiotic stewardship and the demand for safe, high-quality animal protein,» said Heath Wessels, Vice President of Sales, The Americas. “Events like the XXVII Central American and Caribbean Poultry Congress are critical opportunities to share science-based innovations that help producers meet challenges while achieving strong business results.”

Presentación de productos insignia

En el área de exhibición, Amlan pondrá especial atención en dos de sus productos:

Calibrin®-Z , un aditivo de control de biotoxinas de amplio espectro, formulado para unirse tanto a micotoxinas como a toxinas derivadas de bacterias patógenas.

Varium®, un aditivo para la salud intestinal diseñado para fortalecer la integridad del tracto digestivo, reducir el impacto de bacterias nocivas y mejorar la eficiencia alimentaria, con especial aplicación en sistemas de producción libres de antibióticos.

Además, los visitantes podrán conocer la tecnología mineral patentada por la empresa, basada en las propiedades únicas de su montmorillonita cálcica, que según Amlan proporciona un rendimiento consistente y probado en condiciones reales de producción.

Expansión en Centroamérica

La estrategia de la empresa apunta a consolidar su presencia en mercados clave de la región, donde la producción pecuaria ha mostrado un crecimiento sostenido. El Dr. Robin Jaquin, director regional para Latinoamérica, resaltó la importancia de ofrecer soluciones naturales que acompañen este proceso:

“As Amlan deepens its focus in the Central American market, we’re proud to offer producers natural solutions that support animal health and performance,” said Dr. Robin Jaquin, Regional Director of Latin America. “The growth in livestock and poultry production highlights how Central American producers are embracing innovation. By integrating advanced feed additives, we’re helping producers improve animal health, enhance efficiency, and meet the region’s rising demand for high-quality protein.”

Invitación a los productores

La empresa extendió una invitación a los asistentes para visitar su stand, interactuar con el equipo técnico y comercial, y conocer más sobre cómo sus soluciones científicamente respaldadas pueden fortalecer la productividad y sostenibilidad de las operaciones avícolas y pecuarias en la región.

Con la mirada puesta en un futuro de producción responsable y sin antibióticos, Amlan busca posicionarse como socio estratégico de los productores centroamericanos, ofreciendo alternativas naturales que combinan innovación, eficiencia y seguridad alimentaria.