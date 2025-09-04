Venezuela afina su preparación rumbo a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Caracas, (Venezuela Business Desk). La delegación venezolana a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 avanza en su fase final de organización. La Jefatura de Misión del país sudamericano celebró su sexta reunión de trabajo con miras a definir criterios estratégicos que serán compartidos la próxima semana con las federaciones deportivas nacionales.

El encuentro, realizado bajo la coordinación del Comité Olímpico Venezolano (COV), se centró en aspectos logísticos, técnicos y de planificación para asegurar que los equipos lleguen en condiciones óptimas a la cita multideportiva, prevista del 22 de noviembre al 5 de diciembre en Perú.

Enfoque en la logística y la preparación

Durante la jornada, José Barreto, jefe de misión de Venezuela, explicó los avances alcanzados y destacó la importancia de establecer una hoja de ruta clara con cada federación deportiva.

“La conformación de un cronograma con cada de unas de las federaciones deportivas nacionales para discutir el por menor de cada uno de los aspectos más importantes de la logística general de cara al evento. Como punto de partida tenemos la base de altura, a realizarse en México, para lo cual se requiere que todas las federaciones tengan al día sus equipos, ya que serán los definitivos para los Juegos Bolivarianos”, apuntó Barreto.

Este plan incluye la concentración de los deportes que requieren preparación en altura, la cual comenzará a inicios de octubre en territorio mexicano. La estrategia busca maximizar el rendimiento competitivo de los atletas venezolanos en un certamen que se disputará en dos ciudades peruanas con altitudes exigentes para el rendimiento deportivo.

Coordinación con el Ministerio del Deporte

A la reunión también asistió Yarelis Santos, directora técnica metodológica de Alto Rendimiento del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. La funcionaria compartió con el equipo de misión los avances alcanzados en materia de planificación, especialmente tras la reciente participación de Venezuela en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La presencia de Santos subrayó la articulación entre el COV y el ministerio para garantizar un trabajo coordinado en áreas clave como infraestructura, equipamiento, transporte, alojamiento y seguimiento técnico.

Agenda de trabajo inmediata

Barreto precisó que en los próximos días se sostendrán reuniones bilaterales con las federaciones nacionales para discutir en detalle los pendientes de cada disciplina.

“Martes y miércoles de la semana entrante se va llevar a cabo la agenda de trabajo con los aspectos antes mencionados”, agregó el dirigente, también miembro de la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano.

Este cronograma permitirá a cada federación confirmar los equipos definitivos que competirán en los Juegos Bolivarianos, asegurando que todos los trámites administrativos y logísticos estén cumplidos antes de la concentración en México.

Un evento de gran envergadura

Los Juegos Bolivarianos, que celebrarán en esta edición su vigésima edición, reunirán a delegaciones de seis países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO): Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, además de países invitados. Para Venezuela, se trata de una de las competencias más tradicionales y de mayor impacto en su calendario deportivo internacional.

En Ayacucho y Lima se disputarán más de 40 disciplinas, lo que representa una de las participaciones más amplias de la delegación venezolana en este tipo de certámenes. La meta es superar el desempeño de ediciones anteriores, consolidando el liderazgo histórico que Venezuela ha mostrado en los Juegos Bolivarianos desde su creación en 1938.

Impulso al alto rendimiento venezolano

La preparación de cara a Ayacucho-Lima 2025 también se entiende como un peldaño dentro del ciclo olímpico que apunta a Los Ángeles 2028. Las autoridades deportivas han resaltado que este evento no solo pondrá a prueba a los atletas de mayor experiencia, sino también a jóvenes talentos que se han venido destacando en torneos regionales y continentales.

La estrategia incluye apoyo técnico especializado, seguimiento médico, preparación física intensiva y ajustes en los calendarios competitivos internacionales. Además, el uso de bases de entrenamiento en altura busca replicar las condiciones que los atletas enfrentarán en Perú, optimizando la aclimatación y el desempeño.

Perspectivas y compromisos

Con poco más de dos meses para el inicio del evento, la Jefatura de Misión trabaja contra reloj para cumplir con los plazos de inscripción, traslado y equipamiento. La coordinación entre el COV, el Ministerio del Deporte y las federaciones será decisiva para garantizar que la delegación venezolana llegue con todo lo necesario a tierras peruanas.

El reto es grande, pero las autoridades confían en que la preparación meticulosa y la experiencia acumulada en competencias internacionales recientes colocarán a Venezuela en una posición sólida para disputar el medallero.

Los próximos días serán cruciales, pues se definirán los equipos definitivos y se afinarán los últimos detalles logísticos antes de la concentración en México. Con ello, el país entra en la recta final hacia una cita deportiva que, más allá de las medallas, representa un espacio de integración regional y reafirmación del deporte venezolano.