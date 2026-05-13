Newsmatics impulsa iniciativa para ampliar el alcance del periodismo independiente y local

WASHINGTON, D.C. — En un contexto marcado por la transformación acelerada de la industria informativa y la fragmentación de las audiencias digitales, la empresa de inteligencia mediática Newsmatics anunció el lanzamiento de “Journalists Wanted”, una iniciativa orientada a ampliar la visibilidad de periodistas y organizaciones de noticias locales e independientes.

El programa, desarrollado a través de la red global Affinity Group Publishing (AGP), busca conectar contenidos periodísticos con nuevas audiencias sin alterar la propiedad intelectual ni el control editorial de los autores. La propuesta está dirigida a periodistas que publican mediante boletines informativos, plataformas digitales, Substack, medios independientes, sitios sin fines de lucro, periódicos y páginas personales.

De acuerdo con la compañía, los trabajos aprobados pasarán por un proceso de revisión editorial antes de ser distribuidos en miles de publicaciones seleccionadas dentro de la red AGP, lo que permitiría alcanzar a millones de lectores a escala internacional. Todo el tráfico generado será redirigido hacia la plataforma original del periodista o medio participante.

“Journalists are still doing extraordinary work in communities across the country, including many working within smaller, independent and emerging local news organizations,” said David Rothstein, Chief Executive Officer of Newsmatics. “Our goal is to help those journalists be discovered. This is about visibility, not substitution, connecting audiences directly to the people doing the reporting.”

La iniciativa surge en un momento en el que numerosos medios regionales y proyectos periodísticos independientes enfrentan dificultades para posicionar sus contenidos en un entorno digital dominado por algoritmos y grandes plataformas tecnológicas. Aunque la producción de información se ha expandido en los últimos años, la capacidad de llegar de forma efectiva a las audiencias continúa siendo uno de los principales retos para periodistas y pequeñas organizaciones de noticias.

Modelo centrado en atribución y control editorial

Newsmatics destacó que “Journalists Wanted” no utiliza sistemas automatizados para recrear o resumir contenidos periodísticos, sino que se enfoca en la curaduría editorial y en la atribución directa hacia las fuentes originales.

Según la empresa, cada envío es evaluado por editores de AGP para verificar su autenticidad y credibilidad antes de ser promovido dentro de la red. Además, el contenido permanece alojado en la plataforma original del periodista, quien conserva en todo momento el control sobre su publicación.

“This is a fundamentally different model,” Rothstein added. “We are not recreating journalism or training systems on it. We are amplifying it, surfacing real reporting and sending readers directly to the source. Journalists retain full control over their work at all times.”

La estrategia también contempla la posibilidad de que los participantes soliciten su retiro del programa cuando lo consideren necesario, como parte de un esquema que, según la empresa, prioriza la transparencia y la confianza.

Para impulsar la difusión del proyecto, Newsmatics anunció una campaña de marketing especializada en alianza con Editor & Publisher Magazine, dirigida a ejecutivos y actores de la industria editorial mediante canales digitales, impresos y seminarios web.

Crece el interés por nuevas fórmulas de distribución periodística

El lanzamiento ocurre en un escenario donde cada vez más periodistas optan por modelos independientes de publicación, impulsados por herramientas digitales y plataformas de suscripción directa. Sin embargo, el crecimiento de estos espacios no siempre garantiza visibilidad o sostenibilidad económica.

“Today, more journalists than ever are publishing independently and across independent, nonprofit and emerging local news platforms, but that doesn’t guarantee their work will be found,” said Mike Blinder, Publisher of E&P Magazine. “What’s compelling here is the focus on amplification without extraction, helping journalists extend their reach while driving readers back to where the work lives. It’s new, it’s experimental, but in a world where impact matters more than ever, it feels necessary.”

El funcionamiento del programa contempla que periodistas y medios locales suministren información básica sobre su plataforma de publicación, temática y área de cobertura. Posteriormente, los editores de AGP determinan qué historias pueden ser incorporadas dentro de publicaciones segmentadas de la red.

De acuerdo con la empresa, los lectores que encuentren esos contenidos serán dirigidos directamente hacia la fuente original, garantizando reconocimiento y tráfico para el creador del contenido.

“The challenge isn’t just about the loss of newspapers,” Rothstein said. “It’s about making sure the journalists who are still reporting have the visibility they deserve. If their work isn’t being seen, it can’t have the impact it was meant to have.”

Con esta iniciativa, Newsmatics apuesta por un modelo de distribución centrado en la visibilidad del periodismo original y en la preservación de la integridad editorial, en medio de un ecosistema mediático que continúa evolucionando y redefiniendo las formas de consumo informativo.