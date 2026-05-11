Con “Los Días Locos”: Elena abre una nueva etapa artística con una producción entre Venezuela y Suiza

La cantante venezolana Elena presentó “Los Días Locos”, un nuevo sencillo con el que inicia una etapa musical enfocada en sonidos de pop emocional y electro-pop, en una propuesta que combina una narrativa íntima con una producción desarrollada entre Venezuela y Suiza.

El lanzamiento marca un nuevo paso en la carrera de la artista, quien apuesta por una identidad sonora centrada en las emociones y las experiencias sentimentales contemporáneas. La canción aborda la intensidad de los romances fugaces y la tensión emocional entre el deseo y la despedida, elementos que sirven como eje principal de la composición.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo de producción, el tema fue concebido como una crónica emocional capaz de conectar rápidamente con el público, a través de una interpretación vulnerable y cercana. La propuesta también se apoya en una estructura sonora moderna que mezcla elementos de pop latino alternativo con influencias de rock-balada.

Producción dividida entre dos países

Uno de los aspectos más destacados del sencillo es el proceso de producción internacional que acompañó el desarrollo del proyecto. Las voces de Elena fueron grabadas en Suiza, en un entorno diseñado para privilegiar la cercanía interpretativa y la sensibilidad vocal de la artista.

Mientras tanto, la producción musical, los arreglos, la mezcla y la masterización se realizaron en Venezuela, específicamente en la Suite de Fuego, ubicada en Caracas. Esta dinámica permitió integrar recursos técnicos y creativos de ambos países en una sola propuesta musical.

El proyecto estuvo liderado por el músico y productor venezolano Kreils García, quien asumió la composición y la arquitectura sonora del sencillo. García ha ganado reconocimiento internacional recientemente tras recibir el Premio del Comité a la Mejor Canción en el Festival Sanremo Senior 2025, un galardón que fortaleció su proyección dentro de la escena musical independiente.

La combinación entre la grabación vocal en la Suite De Hielo, en Suiza, y el trabajo de producción realizado en Caracas buscó construir una identidad sonora cálida y contemporánea, alineada con las tendencias actuales del mercado latinoamericano.

Una propuesta orientada al mercado digital

Con “Los Días Locos”, Elena también se suma a la tendencia de artistas venezolanos que apuestan por producciones independientes con estándares internacionales y estrategias enfocadas en plataformas digitales y audiencias globales.

La canción se posiciona dentro de un segmento musical dominado por propuestas emocionales y narrativas personales, un espacio que ha mostrado crecimiento sostenido en servicios de streaming y redes sociales durante los últimos años.

Analistas del sector musical consideran que las colaboraciones internacionales y la descentralización de los procesos de grabación se han convertido en factores clave para artistas emergentes y consolidados que buscan ampliar su alcance sin depender exclusivamente de grandes sellos discográficos.

En ese contexto, la producción de “Los Días Locos” refleja una estructura de trabajo cada vez más frecuente dentro de la industria: grabaciones remotas, equipos multiculturales y producción distribuida entre distintos países.

Nueva identidad artística

Para Elena, este sencillo representa además el inicio de una etapa artística con una orientación más personal y madura, respaldada por una producción que prioriza tanto la calidad técnica como la construcción emocional del relato musical.

El tema apuesta por un sonido contemporáneo que combina sintetizadores suaves, arreglos melódicos y una interpretación vocal enfocada en transmitir cercanía. La propuesta busca conectar con audiencias jóvenes y adultas interesadas en letras introspectivas y producciones pop de corte alternativo.

Con este lanzamiento, la artista venezolana consolida una nueva dirección dentro de su carrera, apoyada en una producción internacional y en la experiencia de Kreils García, uno de los nombres venezolanos que recientemente ha logrado proyección fuera del país gracias a su trabajo como compositor y productor musical.