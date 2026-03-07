Elías Matta advierte que Venezuela pierde miles de millones por una Ley de Minería obsoleta

Caracas — El exdiputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta, hizo un llamado a reformar de manera integral la legislación minera venezolana, al advertir que el país estaría perdiendo miles de millones de dólares debido a un marco legal que considera desactualizado e ineficiente para aprovechar el potencial de sus recursos minerales.

Durante un pronunciamiento público, Matta señaló que la actual Ley de Minería presenta fallas estructurales que limitan la capacidad del Estado para capturar una mayor porción de la renta generada por la explotación de minerales estratégicos. A su juicio, la falta de transparencia, fiscalización efectiva y esquemas de regalías adaptados a las condiciones del mercado internacional ha reducido significativamente los ingresos que podrían destinarse al desarrollo económico y social.

A pesar de contar con importantes reservas de oro, coltán, hierro y bauxita, el exparlamentario afirmó que el país no está aprovechando plenamente su potencial minero. Según indicó, el diseño institucional y jurídico actual no permite que la riqueza generada por la actividad minera se traduzca en beneficios tangibles para la nación.

«Venezuela tiene el potencial de tener una fortaleza minera regional, pero hoy la renta se evapora entre la opacidad, la falta de fiscalización y contratos con tasas fijas que empobrecen a la nación», afirmó.

El impacto económico de una legislación desactualizada

De acuerdo con estimaciones presentadas por Matta, una reforma moderna del marco legal podría generar ingresos fiscales significativamente mayores para el país. El exdiputado sostuvo que una normativa transparente y alineada con estándares internacionales permitiría al Estado captar entre 4.000 y 8.000 millones de dólares anuales solo por la explotación de minerales en el Arco Minero del Orinoco.

El planteamiento parte de la premisa de que la minería puede convertirse en uno de los motores económicos más relevantes para Venezuela, siempre que se establezcan reglas claras y mecanismos efectivos de control.

«Con esos recursos podríamos financiar hospitales, escuelas e infraestructura. La minería puede ser el nuevo petróleo de Venezuela, pero solo con una ley que proteja los intereses nacionales por encima de los concesionarios», subrayó Matta.

El exlegislador también cuestionó el esquema actual de regalías, que en su opinión no refleja adecuadamente las variaciones en los precios internacionales de los minerales. En ese sentido, defendió la necesidad de introducir un sistema de regalías progresivas que permita al Estado beneficiarse cuando los precios de los commodities aumenten en el mercado global.

A su juicio, «Una ley moderna debe establecer regalías progresivas atadas al precio de mercado de cada mineral. Cuando el oro supera los 2.500 dólares la onza, como ocurre actualmente, el Estado debe participar de esa bonanza. Hoy, en cambio, los contratos se firman con tasas fijas que empobrecen a la Nación», expresó Matta.

Propuesta de una Agencia Nacional de Minería

Como parte de su propuesta de reforma institucional, Matta planteó la creación de una Agencia Nacional de Minería (ANM), un organismo técnico y autónomo que tendría la responsabilidad de organizar y supervisar de manera centralizada la actividad minera en el país.

Según explicó, esta institución permitiría reducir la dispersión de competencias que actualmente existe entre distintos ministerios, gobernaciones y organismos militares involucrados en la administración del sector.

La agencia estaría estructurada sobre tres áreas clave. La primera sería una Dirección de Catastro y Concesiones, encargada de organizar licitaciones públicas y competitivas para la adjudicación de proyectos mineros. La segunda sería una Dirección de Fiscalización y Control, dedicada a supervisar de manera independiente los niveles de producción y las exportaciones para evitar conflictos de interés y posibles irregularidades. Finalmente, se establecería una Dirección de Recaudación y Regalías, que trabajaría de forma coordinada con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el Banco Central de Venezuela (BCV) para asegurar el ingreso efectivo de divisas al erario público.

Los ejes centrales de la reforma minera

Dentro de su planteamiento, Matta enumeró seis elementos que considera fundamentales para modernizar la normativa minera venezolana.

El primero es la implementación de regalías variables y progresivas vinculadas al precio internacional de cada mineral, con el objetivo de garantizar una participación más equitativa del Estado en la renta generada por la explotación de recursos naturales.

El segundo punto consiste en la creación de un registro único y transparente de concesiones mineras, de dominio público, que incluya la publicación obligatoria de los contratos en la Gaceta Oficial y permita el acceso ciudadano a la información.

Asimismo, planteó la realización de auditorías independientes con participación de organismos internacionales y de la sociedad civil para verificar la producción y las exportaciones de minerales.

Entre las propuestas también se incluye la creación de un fondo de ahorro minero inspirado en modelos internacionales como los de Noruega o Chile, cuyo objetivo sería transformar la renta minera en inversiones sostenibles para las generaciones futuras.

Adicionalmente, Matta planteó la necesidad de promover la industrialización de parte de la producción dentro del territorio nacional para generar empleo, valor agregado y desarrollo tecnológico en el país.

Finalmente, destacó la importancia de establecer un ordenamiento territorial riguroso que garantice la protección de ecosistemas sensibles, territorios indígenas y fuentes de agua, elementos que considera fundamentales para equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.