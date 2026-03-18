incMTY 2026 arranca con fuerza: IA, capital global y la alianza México-Japón definen la apertura

Monterrey.— La decimotercera edición del Festival incMTY inició con una fuerte apuesta por la inteligencia artificial, el capital global y la colaboración internacional, posicionando nuevamente a la ciudad como uno de los principales polos de innovación y emprendimiento en América Latina. Bajo el lema «Connecting Innovation, AI, and Business», el evento reúne a inversionistas, emprendedores y líderes tecnológicos de distintas regiones del mundo.

Desde el Tecnológico de Monterrey, sede del encuentro, la apertura de incMTY 2026 confirmó la relevancia creciente del ecosistema emprendedor mexicano en el escenario global. La agenda del primer día giró en torno a temas estratégicos como la inteligencia artificial, el venture capital y las alianzas internacionales, con especial énfasis en la relación entre México y Japón, país invitado de honor.

La ceremonia inaugural contó con la participación de figuras clave del ámbito académico, empresarial y gubernamental, entre ellas Daniela Garza, presidenta del Consejo de incMTY; Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey; Kozo Honsei, embajador de Japón en México; Santos Guzmán López, rector de la UANL; y Betsabé Rocha, titular de la Secretaría de Economía de Nuevo León.

Durante su intervención, Garza destacó el papel histórico de Monterrey como motor emprendedor en la región. “Hace 13 años nació la idea de crear una plataforma de transformación para el ecosistema de emprendimiento de nuestra región. Hoy, incMTY es más de lo que en su momento imaginamos, pues se ha consolidado como el puente que conecta ideas, crea alianzas, pero sobre todo transforma negocios. A la distancia, nuestro sueño ha evolucionado, pues queremos llevar este ecosistema a una nueva etapa de expansión en donde se vea a este festival como el hub de negocios y emprendimiento de mayor impacto para México y América Latina”, puntualizó Garza.

En la misma línea, Juan Pablo Murra subrayó el desafío de fomentar conexiones significativas dentro del ecosistema global. “el reto es buscar ideas nuevas, disruptivas e innovadoras, que conecten a personas que no se habrían conocido de otra forma, y vincularlas con las instituciones que les permitan construir un mundo mejor», señaló Juan Pablo Murra.

Por su parte, Betsabé Rocha sintetizó el espíritu industrial del norte del país al afirmar: “Lo que no se tiene en el norte, en el norte lo creamos”.

La participación de Japón marcó uno de los ejes centrales de esta edición. Con una delegación de más de 60 representantes y un pabellón que agrupa a 10 empresas japonesas con presencia en México, el país asiático reforzó su papel como socio estratégico clave. Actualmente, México se posiciona como el principal receptor de inversión japonesa en América Latina, con más de 1,600 empresas niponas operando en su territorio.

El programa incluyó paneles especializados que abordaron los retos del financiamiento y escalamiento de startups en la región. En el panel «El chisme del capital y la ejecución», expertos como Macarena Riva, Adriana Tortajada, Ryan Micheletti e Iván Montoya coincidieron en que los fundadores deben priorizar la claridad estratégica, la capacidad de adaptación y la disciplina operativa para avanzar desde etapas tempranas hasta rondas de inversión más avanzadas.

En materia tecnológica, Marco Casarin, director general de Meta México, destacó el crecimiento acelerado del mercado de inteligencia artificial en América Latina, actualmente valorado en 12,700 millones de dólares, con una proyección de expansión anual del 28%. Este dinamismo refuerza el atractivo de la región para inversionistas y empresas tecnológicas globales.

La cooperación internacional también se reflejó en encuentros de alto nivel como el fireside chat del programa JICA y una mesa redonda bilateral encabezada por el embajador Kozo Honsei, junto con representantes de organismos como JETRO y la Cámara Japonesa de Comercio e Industria, orientados a definir nuevas rutas de inversión conjunta.

Asimismo, el panel «Silicon Valley & Mexico: AI, Venture Capital and the Future of Global Innovation» exploró oportunidades de colaboración entre ambos ecosistemas, mientras que otros espacios profundizaron en el mapa de inversión en startups en la era de la inteligencia artificial.

El evento también ofreció espacios para la conexión directa entre emprendedores e inversionistas. El SelectUSA México Pitching Session reunió a nueve startups con propuestas en sectores como inteligencia artificial, robótica, salud y consumo, con el objetivo de facilitar su expansión hacia el mercado estadounidense.

Además, iniciativas como la Zona Shero y el Future Now: Startup Hub brindaron visibilidad a proyectos liderados por mujeres, startups emergentes y actores clave del ecosistema.

La jornada concluyó con la segunda edición de los incMTY Awards, que reconocieron a líderes en categorías como inversión, emprendimiento femenino, innovación abierta y alto impacto.

Con una agenda robusta y una creciente participación internacional, incMTY 2026 reafirma su papel como plataforma estratégica para el desarrollo del emprendimiento y la innovación en América Latina.