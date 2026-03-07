One Art Space celebra el Día Internacional de la Mujer con una exposición especial por su décimo aniversario

En el marco del Día Internacional de la Mujer y del Mes de la Historia de la Mujer, la galería One Art Space presenta una exposición conmemorativa por su décimo aniversario, una muestra que reúne a destacadas artistas contemporáneas y resalta el papel transformador de las mujeres en el mundo del arte.

La exhibición se llevará a cabo del 6 al 12 de marzo de 2026, con horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras que la recepción de apertura está programada para el sábado 7 de marzo de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.. El evento busca atraer a coleccionistas, profesionales del arte y al público general interesado en conocer propuestas artísticas innovadoras lideradas por mujeres.

La muestra está curada por MaryAnn Giella McCulloh, quien junto con la co-propietaria Mei Fung dirige la galería. Bajo su liderazgo, One Art Space se ha consolidado como un espacio dedicado a promover la creatividad femenina y a ofrecer una plataforma para artistas que buscan ampliar los límites de la expresión contemporánea.

Según la descripción oficial del evento, la exposición tiene como objetivo reconocer el papel fundamental de las mujeres en la evolución del arte contemporáneo. “One Art Space is celebrating International Women’s Day with its 10th Anniversary Exhibition, a powerful showcase honoring the transformative force of women artists.” La iniciativa refleja la visión de la galería de impulsar la presencia de artistas femeninas en un sector históricamente dominado por hombres.

El proyecto también resalta el compromiso de la galería con la creación de oportunidades para nuevas voces creativas. “Led by two women gallerists and co-owners, MaryAnn Giella McCulloh and Mei Fung the gallery is a space for women, by women providing a bold platform for artists breaking barriers and redefining the future of art.” Con esta filosofía, el espacio busca consolidarse como un punto de encuentro para artistas emergentes y consolidadas que exploran nuevas narrativas visuales.

La exposición reúne obras en múltiples disciplinas, incluyendo pintura, fotografía, escultura y medios digitales, lo que refleja la diversidad de enfoques y estilos presentes en el arte contemporáneo. De acuerdo con la organización, el evento pretende conectar distintas perspectivas creativas bajo un mismo escenario cultural.

En palabras de la propia presentación del evento, “In honor of Women’s History Month and International Women’s Day, this dynamic showcase unites visionary women across painting, photography, sculpture, and digital media. Their work disrupts narratives, reclaims space, and ignites cultural impact.” La muestra busca así destacar cómo las artistas participantes utilizan sus obras para cuestionar narrativas tradicionales y abrir nuevas conversaciones dentro del panorama cultural.

Entre las artistas destacadas que participan en la exposición se encuentran Cleopatra Browne, Friday Jones, Frederique Ilonga, Jean Chiang, Jules Schaffer, Kaori Yasumoto, Kikyo, Kumi Hirose, Luciana Pampalone, Monali Ghosh, Monica Holder, Monisa Parekh, Motoko Otsuki, SunHe Hong, Suyapa Quinn, Tatiana Grace y Tanja Momcilovic. Cada una aporta una visión artística particular, reflejando la diversidad geográfica y conceptual del arte contemporáneo internacional.

Para el sector cultural y creativo, exposiciones como esta también representan oportunidades económicas y de posicionamiento para galerías, coleccionistas y artistas. Eventos vinculados al Día Internacional de la Mujer han ganado mayor relevancia en los últimos años, impulsando el interés del mercado del arte en proyectos que promuevan la inclusión y la diversidad.

La exposición también se plantea como un reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de mujeres dentro de la industria artística. Tal como destaca la descripción oficial del evento, “A celebration of legacy and leadership—honoring the women who lead and inspire change.” Con esta premisa, la galería busca resaltar tanto la historia como el futuro del arte creado por mujeres.

Además de mostrar obras, el evento pretende reforzar el papel de One Art Space como un punto de encuentro para el diálogo cultural y la colaboración creativa. La galería mantiene una misión clara que guía su programación artística y su enfoque curatorial. Como se señala en su declaración institucional: “Our mission is to create a place where the giants of art history and the visionaries of art’s future comes together in One Art Space.”

Con esta exposición de aniversario, One Art Space reafirma su compromiso con la promoción de voces femeninas en el arte contemporáneo y con la construcción de un espacio inclusivo donde la creatividad, la innovación y el liderazgo cultural convergen. La iniciativa no solo celebra diez años de actividad de la galería, sino que también subraya el creciente papel de las mujeres en la transformación del panorama artístico global.