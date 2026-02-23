El Banco del Tesoro impulsa compra de dólares electrónicos en Tesoro Enlínea

Caracas, Venezuela – Iniciativa para personas naturales fortalece acceso a divisas

El Banco del Tesoro activó este sábado y domingo una nueva oportunidad para que personas naturales adquieran dólares electrónicos a través de la plataforma digital Tesoro Enlínea, en el marco de la Subasta del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta medida, disponible con un monto mínimo de 1 hasta 1.000 dólares estadounidenses para cada operación, se realiza mediante la Cuenta Tesoro Digital y representa otra alternativa de acceso a divisas para usuarios residenciados en el país.

La iniciativa, comunicada por la entidad financiera a través de su departamento de prensa, ofrece a los usuarios un proceso en tres pasos para participar en la subasta y optar por adquirir dólares que se acreditan como fondos digitales para consumo internacional.

Proceso de compra simplificado

Según la nota oficial, el procedimiento para participar en la subasta inicia con el ingreso a la plataforma digital de Banco del Tesoro:

Ingresa a Tesoro Enlínea:

El usuario debe dirigirse al menú Operaciones en Divisas y seleccionar la opción Subasta Privada. Realiza tu oferta completa: Indicar la cuenta origen en bolívares

Proponer la tasa de cambio que se desea

Establecer el monto en USD

Tener en cuenta que existen horarios extendidos durante sábado y domingo

Solo se permite una postulación por día Espera el resultado:

Tras completar y enviar la oferta, el sistema notifica al usuario el resultado de la operación.

El comunicado del banco especifica que, una vez aprobada la operación, los dólares electrónicos son abonados directamente a la tarjeta de uso internacional Master Debit asociada a la Cuenta Tesoro Digital.

Ventajas y limitaciones del nuevo mecanismo

Una vez acreditados, los fondos en dólares electrónicos pueden ser empleados para diversas transacciones internacionales. De acuerdo con la información oficial, estos pueden utilizarse para:

Comprar en línea en tiendas extranjeras

Pagar servicios en plataformas de streaming

Adquirir productos en puntos de venta en el exterior

No obstante, el Banco del Tesoro aclara que estos fondos no pueden retirarse en efectivo desde la cuenta digital, dado el carácter electrónico de los dólares asignados.

Contexto del acceso a divisas

En Venezuela, el acceso a dólares y otras monedas extranjeras está regulado por mecanismos como las subastas del Banco Central de Venezuela, que permiten a personas naturales y jurídicas participar en procesos formales de asignación de divisas. Estas subastas tienen como objetivo, entre otros, aumentar la transparencia del mercado cambiario y facilitar la adquisición de divisas bajo términos establecidos por la autoridad monetaria.

La oferta de divisas por parte de bancos públicos, como el Banco del Tesoro, se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema cambiario nacional, en un contexto de alta demanda de dólares para consumo internacional y pagos de servicios digitales.

Impulso institucional

Desde el Banco del Tesoro se ha alentado a los usuarios a aprovechar la oportunidad, resaltando las condiciones competitivas de la tasa y el respaldo de la banca estatal y del BCV. Según la nota de prensa oficial: “¿Qué esperas? Aprovecha esta opción de adquirir divisas a una excelente tasa, contando con el respaldo del BCV y del Banco del Tesoro.”

Esta oferta representa una de las opciones más accesibles para individuos que buscan obtener divisas para consumo internacional sin tener que recurrir al mercado paralelo, consolidando el papel de las plataformas digitales en la intermediación cambiaria dentro del sistema financiero venezolano.