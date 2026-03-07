HONOR Magic8 Lite establece récord Guinness tras sobrevivir a una caída de más de 6.000 metros

La industria global de smartphones registró recientemente un hito poco común en materia de resistencia tecnológica. El HONOR Magic8 Lite obtuvo un récord Guinness por la caída más alta sobrevivida por un smartphone, después de mantenerse completamente funcional tras un impacto desde 6.133 metros de altura, en una prueba certificada realizada en Dubái.

El logro posiciona al dispositivo como uno de los teléfonos más resistentes presentados en el mercado reciente, en un contexto en el que los fabricantes buscan diferenciar sus equipos no solo por rendimiento y diseño, sino también por durabilidad.

Según la información difundida por la compañía, el dispositivo fue sometido a una prueba extrema que simuló una caída desde gran altitud. Tras el impacto, el equipo continuó operando con normalidad, un resultado que permitió validar el récord reconocido oficialmente.

«Te envío esta información sobre un hito poco común en la industria móvil, el récord Guinnes que obtuvo HONOR Magic8 Lite por la caída más alta de un smartphone. El equipo sobrevivió a un impacto desde 6.133 metros, manteniéndose completamente funcional después de la prueba certificada en Dubái.»

Tecnología diseñada para resistir impactos extremos

Más allá del récord Guinness, la compañía destacó que el resultado refleja el trabajo de ingeniería detrás del dispositivo. El Magic8 Lite incorpora múltiples capas de protección diseñadas para mejorar la resistencia frente a golpes y caídas.

«Más allá del récord, este logro valida el trabajo de ingeniería detrás del dispositivo.»

Entre las principales características de protección se encuentra la certificación IP69K, una de las más altas en materia de resistencia a polvo y agua. A esto se suma un sistema de absorción de impactos de seis capas, que busca distribuir y reducir la energía generada durante una caída.

El equipo también integra Gorilla Glass Victus 2, un vidrio reforzado desarrollado para ofrecer mayor resistencia frente a impactos y rayaduras. Estas tecnologías funcionan en conjunto con el sistema HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0, una solución de protección interna diseñada para disipar la energía generada por golpes fuertes.

«El Magic8 Lite integra protección IP69K, un sistema de absorción de impactos de seis capas, y Gorilla Glass Victus 2, combinados con la tecnología HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0, que actúa como un “airbag interno” para disipar la energía del golpe.»

Además de estas características, el dispositivo cuenta con diversas certificaciones internacionales orientadas a validar su durabilidad y fiabilidad en distintos entornos de uso.

«A esto se suman certificaciones internacionales como SGS Triple Resistant Premium Performance, SGS 5-Star Comprehensive Reliability y TÜV SÜD (para cumplimiento de la Directiva RED).»

Rendimiento y autonomía como parte de la propuesta

Aunque el enfoque de la campaña de lanzamiento ha estado centrado en la resistencia del dispositivo, HONOR también destaca el rendimiento técnico del Magic8 Lite como parte de su propuesta para el mercado.

El smartphone integra una batería Silicon-Carbon de 8300 mAh, que según la compañía puede ofrecer hasta tres días de autonomía bajo condiciones de uso moderado. Esta tecnología busca mejorar la densidad energética y prolongar la duración de la batería en comparación con sistemas tradicionales.

En términos de visualización, el dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, una característica orientada a ofrecer una experiencia más fluida en navegación, reproducción multimedia y videojuegos.

El rendimiento del equipo está respaldado por el procesador Snapdragon 6 Gen 4, una plataforma diseñada para dispositivos de gama media avanzada que combina eficiencia energética con capacidad de procesamiento suficiente para aplicaciones modernas y multitarea.

A pesar de incorporar componentes de gran capacidad, el fabricante asegura que el dispositivo mantiene un perfil relativamente delgado, con un diseño de 7.76 milímetros de grosor, una característica que busca equilibrar resistencia y estética.

«Y aunque es ultrarresistente, también apuesta fuerte por desempeño: batería Silicon-Carbon de 8300 mAh con hasta tres días de autonomía, pantalla AMOLED 120Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 4, y diseño delgado de 7.76 mm.»

Lanzamiento y disponibilidad en Costa Rica

El Magic8 Lite ya comenzó su proceso de comercialización en América Latina, con disponibilidad inicial confirmada en Costa Rica.

«El modelo está disponible en Costa Rica con un precio especial de lanzamiento de ₡229,900.»

Con este lanzamiento, HONOR busca reforzar su posicionamiento en el segmento competitivo de smartphones de gama media, apostando por la combinación de durabilidad certificada, autonomía extendida y rendimiento equilibrado.

En un mercado donde la diferenciación tecnológica es clave, la obtención de un récord Guinness podría convertirse en una herramienta de marketing relevante para atraer a consumidores interesados en dispositivos capaces de soportar condiciones de uso más exigentes.