La banca móvil T-mueve del Banco del Tesoro llega a Ruiz Pineda para acercar servicios financieros a la comunidad

Caracas. — El Banco del Tesoro desplegó su unidad móvil T-mueve, “¡Tu Banco sobre ruedas!”, en la redoma de Ruiz Pineda, en Caracas, con el objetivo de acercar servicios financieros y productos bancarios a los habitantes de esta populosa zona de la capital venezolana. La iniciativa forma parte de la estrategia de la institución para ampliar el acceso a servicios bancarios y fortalecer la inclusión financiera en distintos sectores del país.

La jornada de atención se desarrolla desde este viernes hasta el domingo 15 de marzo, periodo durante el cual los residentes del sector pueden acudir a la banca itinerante para recibir atención directa y personalizada por parte de ejecutivos de negocios del banco.

Durante la visita de la unidad móvil, los ciudadanos tienen la oportunidad de realizar múltiples gestiones financieras sin necesidad de trasladarse a una agencia bancaria tradicional. Entre los servicios disponibles se incluyen la apertura de cuentas, actualización de datos bancarios y la solicitud de la tarjeta de uso internacional Master Debit.

De acuerdo con la institución financiera, esta tarjeta permite efectuar operaciones de forma rápida y segura, facilitando tanto el retiro de efectivo en cajeros automáticos dentro y fuera del país como la realización de pagos en plataformas digitales mediante tecnología sin contacto.

La iniciativa busca simplificar los procesos bancarios y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los usuarios, especialmente en comunidades donde el acceso a sucursales físicas puede resultar limitado.

Inclusión financiera para jóvenes y emprendedores

La presencia de la unidad móvil también ofrece oportunidades para que nuevos segmentos de la población se integren al sistema financiero formal. En ese sentido, el banco promueve la apertura de la cuenta Tesoro Joven, dirigida a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años.

Padres, madres y representantes que residen en la zona pueden acercarse junto a sus hijos para iniciar su primera experiencia bancaria, lo que busca fomentar desde temprana edad la educación financiera y el uso responsable de los servicios bancarios.

Asimismo, la jornada incluye atención para pequeños comerciantes y emprendedores locales, quienes pueden obtener información sobre la adquisición de puntos de venta y recibir asesoría sobre herramientas digitales del banco.

Entre estas soluciones destacan la aplicación T Móvil y la plataforma web www.bt.com.ve, que permiten realizar diversas operaciones financieras en línea, como transferencias, pagos de servicios y gestión de transacciones digitales con rapidez y confiabilidad.

Con estas iniciativas, la institución busca apoyar la actividad económica local y facilitar el acceso a instrumentos de pago electrónicos para los negocios emergentes del sector.

Usuarios destacan rapidez y facilidad del servicio

Algunos habitantes de Ruiz Pineda que acudieron a la unidad móvil destacaron la rapidez de los procesos y la atención recibida por parte del personal del banco.

Ricardo Méndez, emprendedor de la zona, compartió su experiencia tras realizar gestiones bancarias en el lugar. Según explicó, la apertura de cuenta se realizó de manera rápida y sencilla.

Ricardo Méndez, emprendedor de Ruiz Pineda, expresó: «Me sorprendió bastante la rapidez a la hora de abrir la cuenta, solo con mi cédula laminada. También, me asesoraron con la App T Móvil para hacer pago móvil QR, NFC, realizar transferencias y pagar servicios».

Por su parte, Verónica Aguilar también valoró positivamente la iniciativa del banco de llevar sus servicios directamente a las comunidades.

De igual manera, Verónica Aguilar, dijo: «Excelente iniciativa del Banco del Tesoro, que visita la ciudad abriendo cuentas y entregando la tarjeta de uso internacional, Master Debit, con la que puedo hacer muchas operaciones».

Estrategia de banca itinerante

El despliegue de T-mueve forma parte de un modelo de banca itinerante impulsado por el Banco del Tesoro para ampliar su cobertura y acercar servicios financieros a diferentes comunidades.

La unidad móvil está diseñada para ofrecer prácticamente los mismos servicios disponibles en una agencia, pero con la ventaja de desplazarse hacia distintos sectores urbanos y comunidades donde la presencia bancaria puede ser limitada.

El Banco del Tesoro, entidad pública venezolana fundada en 2005, ha orientado parte de su estrategia a promover la bancarización y facilitar el acceso al sistema financiero a diversos sectores productivos y sociales del país.

A través de esta iniciativa, la institución busca fortalecer la relación con los usuarios, impulsar el uso de herramientas digitales y brindar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de la población.

La banca móvil T-mueve continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad, llevando productos y servicios financieros directamente a las comunidades y promoviendo la inclusión financiera entre los venezolanos.