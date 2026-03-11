Forjando el presente que construye el futuro: alianza entre Grupo Mimesa, Vatel y La Caravana Escuela impulsa comunidades rurales de Mérida

CARACAS. — Con el objetivo de generar un impacto duradero en el desarrollo productivo de Venezuela, Grupo Mimesa y su marca Vatel anunciaron una alianza estratégica con La Caravana Escuela, una iniciativa que busca rescatar el oficio tradicional de la forja en comunidades rurales del estado Mérida y fortalecer la autonomía técnica de los campesinos.

La colaboración dio origen al proyecto “Forjando el presente que construye el futuro”, una propuesta que combina tradición, formación y producción artesanal. Como resultado tangible de esta alianza, se lanzó una edición limitada de 200 sartenes de hierro forjados a mano, cada uno con una garantía de 100 años.

Las piezas fueron elaboradas íntegramente por campesinos de comunidades rurales merideñas que han recibido capacitación en el oficio de la herrería. Más allá de su valor culinario, los sartenes simbolizan una apuesta por la durabilidad, el talento local y la autosuficiencia técnica en regiones históricamente ligadas al trabajo agrícola.

Según explicó Henry Gómez, gerente de mercadeo de Grupo Mimesa, la elección de La Caravana Escuela responde a una conexión natural entre la cocina venezolana y las herramientas que hacen posible su desarrollo.

“Vatel, como ingrediente, está presente en todo momento en la cocina de los venezolanos; por ello, quisimos buscarle la dupla creativa perfecta donde se inician las recetas: un sartén con un siglo de garantía. La magia de la cocina empieza cuando sacas el sartén y pones a calentar el aceite. Esta sociedad va más allá del apoyo comercial; nuestro objetivo es sumar autonomía técnica para las comunidades rurales de Piñango, Mucurubá, Los Nevados, Gavidia y El Valle de San Javier”, señaló Henry Gómez, gerente de mercadeo de Grupo Mimesa.

El proyecto también se enmarca dentro de la celebración de los 70 años de trayectoria de Grupo Mimesa, una fecha que la empresa busca conmemorar con iniciativas de impacto sostenible y con visión de largo plazo.

Gómez destacó que el objetivo de la alianza no es solo impulsar una acción social, sino construir una iniciativa que aporte valor económico y cultural a las comunidades involucradas.

“Creemos que la voluntad es el primer ingrediente para generar cambios. No buscamos una acción asistencialista, sino una alianza que aporte valor real y perdurable. Nos unimos a La Caravana Escuela porque compartimos el compromiso de permanencia con el país y nuestra cocina. Estos 200 sartenes llevan el ‘Sello 1954’, marcando nuestros primeros 70 años y el camino de los próximos 70, demostrando que en Venezuela todo es posible cuando hay propósito. El hierro, al igual que las recetas familiares, pasa de generación en generación. Estamos contribuyendo a cambiar el destino de un grupo de campesinos al proporcionarles un oficio que los hace independientes y sustentables. Queremos seguir despertando el sabor de los venezolanos”.

Ingeniería artesanal con sello nacional

Cada sartén producido en esta edición especial fue diseñado bajo un proceso artesanal de alta precisión. Las piezas pesan aproximadamente 1,4 kilogramos y están fabricadas con láminas de hierro de 3 milímetros, forjadas a temperaturas cercanas a los 950 grados Celsius.

El proceso combina técnicas tradicionales de herrería con estándares de calidad orientados a la cocina profesional. Para completar el acabado, cada sartén fue curado con Grasa Vegetal Tresco, otra marca perteneciente a Grupo Mimesa, lo que proporciona una antiadherencia natural desde el primer uso.

La iniciativa también destaca el valor de los oficios tradicionales como herramienta de desarrollo económico en zonas rurales, un enfoque que ha guiado el trabajo de La Caravana Escuela desde su creación.

Daniel Souto, fundador del proyecto, subrayó la importancia de devolver a las comunidades el conocimiento y la capacidad productiva asociada a la herrería rural.

“Somos una fábrica-escuela que devuelve el poder de creación a las manos de nuestra gente. Esta unión con Vatel valida que el trabajo del herrero campesino, hecho con fuego y martillo, tiene talla mundial. Nuestro alcance se fortalece con el apoyo de aliados como Grupo Mimesa y se traduce en cifras contundentes que demuestran una transformación social y ambiental sin precedentes en la región. Cuando tú forjas, te quedas en ese territorio; por eso, hoy Grupo Mimesa, Vatel y La Caravana Escuela reiteran su compromiso con Venezuela”.

Impacto social, productivo y ambiental

El modelo impulsado por La Caravana Escuela se basa en la formación técnica y en la creación de infraestructura productiva dentro de las comunidades. A través de este sistema, el programa ha alcanzado diversos logros en términos de capacitación y desarrollo local.

Entre los resultados más destacados se encuentran más de 704 personas formadas, además de 37 procesos de reentrenamiento especializado. En materia de infraestructura, se han instalado 10 Brigadas de Forja y 10 Talleres Rurales de Forja, ampliando el acceso a herramientas y formación para más de 25.000 personas.

El impacto también se refleja en la producción sustentable: se han fabricado 20.578 herramientas agrícolas y de uso doméstico utilizando 27.337 kilogramos de hierro reciclado.

A nivel ambiental, el proyecto ha impulsado la siembra de 870 árboles y ha generado apoyo directo a 110 aldeas rurales, fortaleciendo la resiliencia económica y ecológica de estas comunidades.

El anuncio oficial de la alianza se realizó durante la tercera edición del Caracas Business Summit, un encuentro que reunió a más de 800 líderes empresariales y emprendedores del país. Durante el evento, los organizadores destacaron la importancia de las alianzas entre empresas y proyectos sociales como motor para impulsar una nueva etapa de desarrollo económico en Venezuela.