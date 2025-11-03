El wushu venezolano busca consolidar su dominio en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

El wushu venezolano se alista para representar nuevamente al país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, con una delegación de ocho atletas que competirán en la modalidad de sanda. El equipo busca reafirmar su crecimiento deportivo y mejorar los resultados alcanzados en la pasada edición del evento regional.

Esta será la tercera participación del wushu nacional en los Juegos Bolivarianos —la segunda consecutiva— tras sus actuaciones en Trujillo 2013 y Ayacucho 2024. El arte marcial de origen chino ha ganado terreno en el calendario deportivo bolivariano y se consolida como una disciplina clave en el ciclo olímpico de la región.

En 2013, Venezuela se coronó campeona de la disciplina con ocho medallas de oro, seis de plata y una de bronce, mientras que en 2024 ocupó el tercer lugar general, sumando dos oros, seis platas y dos bronces. Ahora, el combinado nacional aspira a escalar nuevamente en el podio y reafirmar su estatus competitivo.

La selección venezolana de wushu

En esta edición, el país estará representado por Katiuska Ledezma (52 kg), Yosmairy Lara (60 kg), Héctor Reyes (56 kg), Luis Reyes (60 kg), Alexis Álvarez (65 kg), Jorman Serrano (70 kg), José Montaño (75 kg) y Santiago Anderez (80 kg), todos en la modalidad de combate sanda.

A diferencia de ediciones anteriores, la modalidad de taolu no formará parte de los Juegos por falta de quórum, lo que concentra todas las expectativas en el desempeño del equipo de combate.

Atletas destacados y proyección internacional

Potencia femenina en ascenso

Entre las representantes femeninas, Yosmairy Lara encabeza la nómina como una de las principales figuras del wushu venezolano. Su brillante trayectoria incluye medallas de oro en los Juegos Deportivos del Alba 2023 y en los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024, además del título de campeona suramericana 2025 y un quinto lugar en el Mundial de Brasil 2025.

Por su parte, Katiuska Ledezma aporta experiencia y consistencia. En su palmarés reciente destacan la medalla de oro en los Juegos Deportivos del Alba 2023, un décimo lugar en el Mundial de Brasil 2025 y una presea dorada en el Campeonato Nacional 2025.

Fortaleza en el equipo masculino

En la rama masculina, Héctor Reyes se consolida como una de las principales cartas del país. El atleta suma una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, una de oro en los Juegos del Alba 2023 y su participación en los Juegos BRICS 2024, donde también dejó una buena impresión.

Alexis Álvarez, medallista de plata en Trujillo 2013, regresa a la cita bolivariana con la experiencia de haber competido en el Mundial de Brasil 2025, donde logró el octavo lugar, además de obtener la medalla de oro en el Campeonato Nacional de este año.

Asimismo, Jorman Serrano llega con un rendimiento ascendente: fue subcampeón en los Juegos Nacionales 2022 y los Juegos del Alba 2023, y recientemente ganó oro en el Campeonato Nacional Adulto 2025.

Luis Reyes, debutante en los Juegos Bolivarianos, conquistó la plata en los Juegos del Alba 2023 y el oro en el Campeonato Nacional Adulto Lara 2025, perfilándose como una de las nuevas promesas de la disciplina.

Completan el equipo José Montaño, medallista de oro en el Campeonato Nacional Adulto Lara 2025 y participante en el Mundial de Brasil, y Santiago Anderez, quien obtuvo la plata en el evento selectivo nacional, ganándose así su puesto en la selección.

Declaraciones y preparación final

El presidente de la Federación Venezolana de Wushu, Silvio García, destacó el esfuerzo y la preparación constante del equipo nacional rumbo a la cita bolivariana.

“Estuvimos en los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, en Perú. El año pasado en Ayacucho 2024 nos fue bastante bien y ahora en 2025 repetimos otra vez y esperamos que nos vaya de lo mejor. Los muchachos están concentrados entrenando y luego estarán en la altura como última preparación para los juegos”, expresó Silvio García, presidente de la Federación Venezolana de Wushu.

La delegación cumplirá su última fase de entrenamiento en altura en el estado Mérida, antes de partir hacia Perú. Este ciclo de preparación busca adaptar físicamente a los atletas a las condiciones de altitud de Ayacucho y maximizar su rendimiento competitivo.

Expectativas y calendario competitivo

La competencia de wushu en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposición de Ayacucho.

Venezuela espera mejorar su desempeño de 2024 y continuar afianzando su posición como una de las potencias regionales en este arte marcial. Con una delegación equilibrada entre juventud y experiencia, el equipo nacional se perfila para mantener en alto el tricolor y seguir expandiendo la presencia del wushu venezolano en el ámbito internacional.