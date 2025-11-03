Seis tenistas criollos listos para luchar por la gloria en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

LIMA, PERÚ – Del 1 al 6 de diciembre de 2025, el tenis venezolano buscará nuevamente dejar su huella en el panorama internacional. Seis atletas representarán al país en la competencia de tenis de campo durante los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, torneo que se disputará sobre superficie de arcilla, una condición que pondrá a prueba la capacidad de adaptación y el trabajo técnico de los criollos.

La delegación venezolana estará conformada por tres damas y tres caballeros, quienes competirán en las modalidades de singles, dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto. El grupo combina juventud, experiencia y compromiso con el objetivo de sumar medallas para el país.

Un equipo con equilibrio y experiencia

En la rama femenina, las representantes serán Sofía Cabezas (singles y dobles), Vanesa Suárez (singles) y Daniela Rivera (singles y dobles), mientras se espera la confirmación de Sabrina Valderrama para la modalidad de dobles.

Por los caballeros, el equipo estará integrado por Ricardo Rodríguez (singles), Brandon Pérez (singles y dobles) y Juan José Bianchi (singles y dobles). El grupo contará con la dirección del capitán Harold Castillo, reconocido por su trayectoria en eventos internacionales, acompañado por Willy Campos, entrenador con amplia experiencia en el tenis de alto nivel.

Desde la Federación Venezolana de Tenis, su representante Mike Pérez destacó el compromiso del grupo y el valor de iniciar un nuevo ciclo competitivo con una plantilla consolidada.

“Muy contento que el equipo de tenis de campo pueda estar una vez más en el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo pasado, París 2024, con muchos puntos positivos, no sólo por las medallas, sino porque tuvimos los mejores jugadores de Venezuela representándonos una vez más. Para esta oportunidad en Lima 2025, vamos a una superficie de arcilla en la cual Venezuela no cuenta con su mayor fortaleza. Siempre estos jugadores, han venido jugando en cancha dura a una altura, sin embargo, lo profesionales que son, le darán la posibilidad de llegar ponerse a tono y jugar a esa superficie dándole al país el resultado que todos esperan”, expresó Mike Pérez, de la dirección de selecciones de la Federación Venezolana de Tenis.

Los caballeros: compromiso y resultados

El grupo masculino representa una combinación de experiencia y juventud.

Ricardo Rodríguez es una de las figuras más constantes del tenis nacional. “Un jugador que nunca le ha dicho no a nuestro país y siempre ha estado ahí aceptando su rol en este momento como single.”

Por su parte, Juan José Bianchi, actualmente entre los Top 200 del ranking mundial, llega a Lima tras un año destacado en torneos Challenger. “Llega bastante motivado a su debut en unas competencias por equipo multi deportes. Nos ha representado en años anteriores en Copa Davis.”

Finalmente, Brandon Pérez buscará ampliar su racha de éxitos internacionales. “Viene con un ciclo muy exitoso con medalla de oro en los pasados Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos, en doble masculino, modalidad que también llegará siendo la carta de presentación venezolana.”

Las damas: nueva generación del tenis criollo

La representación femenina combina juventud y proyección internacional.

Sofía Cabezas, ubicada actualmente en el puesto 600 del mundo, continúa fortaleciendo su carrera profesional. “Jugadora que está 600 del mundo, tratando de tener presencia en diferentes eventos, es parte de la generación de relevo del tenis femenino.”

Sabrina Valderrama también llega con credenciales importantes. “Primera jugadora venezolana en clasificar a nivel juvenil para estar en el cuadro principal del Abierto de Australia, en el mes de enero. Participó en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025.”

Finalmente, Daniela Rivera aporta madurez y compromiso al equipo nacional. “Es una jugadora que acaba de finalizar su carrera en la universidad, en Estados Unidos, una gran jugadora que siempre está para apoyar a Venezuela en lo que necesite. En esta oportunidad con un rol de dobles.”

Rumbo a Lima con determinación y orgullo

Con una mezcla equilibrada de experiencia, talento joven y liderazgo técnico, el tenis venezolano afrontará los Juegos Bolivarianos con el objetivo de seguir conquistando podios internacionales. Aunque la superficie de arcilla representa un reto, la preparación y el profesionalismo de los atletas prometen una actuación destacada en Lima.

El Comité Olímpico Venezolano y la Federación Venezolana de Tenis confían en que esta nueva generación mantendrá el espíritu competitivo que ha caracterizado al país en los últimos años. Los seis representantes criollos ya afinan detalles para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.