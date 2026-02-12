Economista José Manuel Puente: Sin transición democrática sólida no habrá recuperación económica duradera

Caracas. La posibilidad de una recuperación económica sostenible en Venezuela sigue estrechamente ligada a la consolidación de una transición democrática real y a la puesta en marcha de reformas institucionales profundas. Así lo afirmó el economista José Manuel Puente durante su intervención en el foro “Venezuela economía y política ¿Qué está pasando? y ¿Qué podría pasar?”, un encuentro que reunió a analistas, empresarios y actores de la sociedad civil para evaluar el panorama económico y político del país.

Puente sostuvo que, aunque algunos indicadores recientes han generado expectativas en los mercados, estos avances aún son frágiles y dependen de cambios estructurales que vayan más allá de ajustes coyunturales. En su análisis, subrayó que sin reglas claras, instituciones sólidas y un entorno político legítimo, cualquier mejora económica corre el riesgo de ser temporal.

Señales tempranas y límites del repunte financiero

Durante el foro, el economista destacó que la Bolsa de Valores de Caracas registró un aumento aproximado del 128 % en los primeros cinco días de 2026, mientras que el riesgo país, medido por JP Morgan, descendió de 23.000 a 8.800 puntos básicos. A su juicio, estos movimientos reflejan una reacción inicial de los mercados ante cambios recientes en el entorno político y económico. “Estos indicadores representan señales tempranas de expectativa en los mercados” precisó Puente.

Sin embargo, advirtió que estos datos no deben interpretarse como una recuperación consolidada. Explicó que, tras la intervención norteamericana, se produjo un cambio de liderazgo nominal, pero las estructuras reales de poder continúan bajo una tutela externa que limita la autonomía de las decisiones internas. Esta situación, afirmó, genera una dicotomía entre un nuevo esquema visible de poder y las mismas dinámicas de control que históricamente han condicionado la gobernabilidad del país.

Petróleo, inversión y seguridad jurídica

En el ámbito económico, Puente señaló que el sector petrolero sigue siendo el principal motor potencial de la recuperación venezolana. Aunque la producción actual se mantiene muy por debajo de sus niveles históricos, existen —según explicó— marcos regulatorios y planes que podrían facilitar una mayor participación de la inversión internacional.

No obstante, enfatizó que ningún flujo de capital será sostenible sin condiciones básicas como seguridad jurídica, claridad regulatoria y un combate efectivo contra la corrupción. A su entender, la confianza inversionista no depende únicamente de incentivos económicos, sino de la credibilidad del marco institucional y del respeto a las reglas del juego.

Una estrategia de reconstrucción en cuatro etapas

Puente propuso una hoja de ruta estructurada en cuatro etapas para la reconstrucción del país. La primera pasa por la resolución del conflicto político y social, lo que implica la pacificación, la liberación de presos políticos y la construcción de consensos amplios que incluyan a diversos actores, tomando como referencia experiencias de democracias modernas.

La segunda etapa contempla un programa social de emergencia, orientado a los sectores más vulnerables. Este incluiría apoyos directos y focalizados, vinculados a estándares de educación y salud infantil. El economista recordó que la pobreza alcanza al 81 % de la población, que las pensiones de los adultos mayores se ubican en apenas 0,40 dólares mensuales y que la migración venezolana ronda los 9 millones de personas, según cifras de la ONU.

La tercera fase se enfoca en la estabilización macroeconómica, mediante la reducción de la inflación y la aplicación coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. En este punto, Puente mencionó opciones como la adopción de un tipo de cambio único o incluso la dolarización formal, siempre bajo la premisa de contar con un banco central independiente.

La cuarta etapa apunta a la transformación productiva del país. “Diversificación económica más allá del petróleo, impulsando sectores como la petroquímica, el turismo y la agroindustria”.

Un proceso de largo plazo

El economista ilustró la magnitud del desafío con cifras del Banco Mundial: una caída acumulada del PIB de 73,3 % entre 2014 y 2020, un período de hiperinflación entre 2017 y 2021 y una inflación proyectada para 2026 cercana al 628 %. Incluso en un escenario optimista, estimó que Venezuela necesitaría 13 años para recuperar el PIB de 1977, 19 años para alcanzar el nivel de 1998 y 26 años para volver al PIB de 2014, suponiendo un crecimiento sostenido del 5 % anual.

Puente concluyó que el país cuenta con ventajas significativas —recursos naturales, ubicación geoestratégica y capital humano— que podrían convertirlo en un polo de desarrollo regional. No obstante, insistió en que ese potencial solo podrá materializarse si se consolida una transición democrática auténtica y se establece un marco institucional creíble que respalde el crecimiento de largo plazo.