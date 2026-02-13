teleSUR lanza la tercera temporada de “Tiempo de Carnaval” en medio de amplia cobertura cultural

Caracas. La multiplataforma informativa teleSUR anunció el estreno de la tercera temporada de Tiempo de Carnaval, una producción audiovisual orientada a examinar el carnaval más allá de su dimensión festiva, abordándolo como una expresión clave del patrimonio cultural inmaterial y un fenómeno social de alto impacto regional.

La nueva entrega del programa consolida una línea editorial centrada en la divulgación cultural y el análisis de las tradiciones populares que forman parte de la identidad histórica de los pueblos. A lo largo de cinco episodios de una hora, la serie propone una mirada integral sobre el origen, la evolución y el significado del carnaval en distintas regiones del mundo, destacando su rol como espacio de memoria colectiva, transmisión de saberes y resistencia cultural.

Desde una perspectiva informativa, “Tiempo de Carnaval” se posiciona como un contenido de valor estratégico dentro de la oferta cultural de la cadena. La producción se enfoca en la música, la danza y los rituales que las comunidades preservan y recrean generación tras generación, subrayando cómo estas prácticas fortalecen el tejido social y contribuyen a la economía cultural local, particularmente en ciudades donde el carnaval representa una de las principales expresiones de identidad y atracción turística.

El programa es conducido por el periodista André Vieira, quien guía el recorrido narrativo a través de las raíces históricas que definen la identidad festiva de los pueblos. El enfoque editorial pone especial énfasis en las influencias indígenas y africanas que han moldeado las manifestaciones contemporáneas del carnaval en América Latina y el Caribe, así como en su proyección hacia otras regiones del mundo.

Uno de los ejes centrales de esta tercera temporada es la ampliación del concepto tradicional del carnaval. Más allá de los desfiles y celebraciones masivas, la propuesta aborda estas festividades como un acto de resistencia cultural y un mecanismo de reafirmación social. Mediante entrevistas con especialistas, investigadores y actores culturales, cada episodio analiza cómo el carnaval funciona como un canal de transmisión de saberes ancestrales y como una herramienta simbólica frente a procesos de homogenización cultural.

Para esta edición, teleSUR desplegó una amplia cobertura internacional con corresponsales en puntos estratégicos de América Latina, el Caribe y Europa. Los equipos de producción realizaron reportes desde ciudades clave como Río de Janeiro y São Paulo, en Brasil; Barranquilla, en Colombia; Caracas y La Guaira, en Venezuela; además de localidades en Uruguay y Argentina. El recorrido incluye también la región andina, con presencia en Oruro, en Bolivia, y en Perú, y se extiende hasta España para documentar las tradiciones carnavalescas de Andalucía y Barcelona.

Esta cobertura internacional permite contrastar realidades diversas y mostrar cómo el carnaval, aun con expresiones distintas, comparte elementos comunes vinculados a la historia, la identidad y la participación comunitaria. La producción integra testimonios locales con análisis especializados, ofreciendo una narrativa que conecta lo cultural con lo social y lo histórico.

“Tiempo de Carnaval” se transmitirá en cinco entregas de una hora, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Caracas). La serie adopta un enfoque multiplataforma y multilingüe, con contenidos disponibles en español, portugués e inglés, lo que amplía su alcance y facilita el acceso a audiencias internacionales interesadas en comprender esta manifestación cultural desde una perspectiva diversa y contextualizada.

Con esta tercera temporada, teleSUR amplía su oferta temática vinculada al carnaval y refuerza su compromiso con la difusión de las culturas del Sur Global. La producción se inserta dentro de una estrategia de contenidos que busca poner en valor el patrimonio inmaterial y promover una lectura crítica sobre las tradiciones populares, no solo como expresiones artísticas, sino también como activos culturales con impacto social y simbólico.

La continuidad de “Tiempo de Carnaval” confirma la intención de la cadena de consolidar espacios dedicados al análisis cultural profundo, aportando contenidos que dialogan con la identidad, la historia y la diversidad de los pueblos, en un contexto mediático donde la cultura adquiere un papel cada vez más relevante en la agenda informativa regional.