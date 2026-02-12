HONOR lanza en Costa Rica la nueva Magic Series con foco en resistencia, autonomía e inteligencia artificial

San José. La empresa tecnológica HONOR anunció la llegada oficial a Costa Rica de su nueva HONOR Magic Series, integrada por los smartphones HONOR Magic8 Lite y HONOR Magic8 Pro, una línea que busca consolidar la presencia de la marca en la región mediante dispositivos que combinan alta resistencia, baterías de gran capacidad y un conjunto avanzado de funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA).

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente competencia en el mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes, donde los consumidores demandan mayor durabilidad, autonomía y capacidades fotográficas, sin sacrificar desempeño ni conectividad. Con esta nueva serie, HONOR apunta tanto a usuarios que priorizan robustez y precio competitivo como a aquellos que buscan prestaciones de gama alta.

Magic8 Lite: resistencia extrema y batería líder en su categoría

El HONOR Magic8 Lite se posiciona como uno de los dispositivos más resistentes del portafolio de la compañía. Su principal diferenciador es haber obtenido un récord Guinness por una caída desde 6.133 metros, un hito que refuerza su enfoque en durabilidad extrema. A ello se suman las certificaciones IP69K, IP69 e IP68, que garantizan protección frente al polvo, el agua y condiciones adversas, un atributo relevante para usuarios activos o entornos de trabajo exigentes.

En el apartado energético, el dispositivo incorpora una batería de 8300mAh, descrita por la compañía como la más grande en su categoría, lo que le permite ofrecer jornadas prolongadas de uso sin necesidad de recarga frecuente. Esta característica responde a una de las principales preocupaciones del consumidor actual: la autonomía en escenarios de alto consumo, como navegación, multimedia y aplicaciones intensivas.

En fotografía, el Magic8 Lite integra una cámara de 108 megapíxeles, acompañada de herramientas de IA orientadas a optimizar la captura y el procesamiento de imágenes. Estas funciones buscan mejorar automáticamente aspectos como nitidez, color y enfoque, facilitando resultados de alta calidad incluso para usuarios no especializados.

El dispositivo llega al mercado costarricense con un precio especial de ₡229.900, posicionándose como una alternativa competitiva dentro del segmento de gama media-alta, donde el balance entre prestaciones y costo es clave para la decisión de compra.

Magic8 Pro: desempeño premium y fotografía avanzada

Por su parte, el HONOR Magic8 Pro representa la propuesta más avanzada de la nueva serie y está orientado al segmento premium. Uno de sus principales atractivos es su cámara telefoto ultra nocturna de 200 megapíxeles, capaz de ofrecer zoom asistido por IA de hasta 100x, una prestación diseñada para usuarios que priorizan fotografía de largo alcance y captura en condiciones de baja iluminación.

El rendimiento del dispositivo está respaldado por el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 de 3 nanómetros, una arquitectura que permite mayor eficiencia energética y potencia de procesamiento, especialmente relevante para tareas exigentes como juegos, edición multimedia y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

En términos de autonomía, el Magic8 Pro incorpora una batería de 7100mAh, complementada con carga rápida de 100W, lo que reduce significativamente los tiempos de recarga y mejora la experiencia de uso continuo. A esto se suman funciones avanzadas de seguridad y verificación digital, como la detección de deepfakes, una herramienta que cobra relevancia en un contexto de creciente preocupación por la manipulación de contenidos audiovisuales.

El modelo premium se comercializa en Costa Rica a un precio de ₡799.900, alineado con su posicionamiento dentro de la gama alta del mercado.

Estrategia regional y perspectivas

Con la introducción de la HONOR Magic Series en Costa Rica, la compañía refuerza su estrategia de expansión en América Latina, apostando por un portafolio diversificado que atiende distintos perfiles de consumidores. La combinación de resistencia certificada, baterías de gran capacidad y funciones de IA busca diferenciar a la marca en un entorno altamente competitivo.

Desde una perspectiva de negocio, el movimiento refleja la intención de HONOR de consolidarse como un actor relevante en la región, aprovechando la creciente demanda de smartphones con mayor valor agregado y tecnologías avanzadas, en un mercado donde la innovación se ha convertido en un factor decisivo para el crecimiento y la fidelización de usuarios.