Elías Matta plantea recuperación total del parque termoeléctrico para estabilizar el sistema eléctrico del Zulia

Caracas.- La recuperación integral del parque termoeléctrico del estado Zulia permitiría atender de forma autónoma la demanda energética regional y reducir la dependencia del suministro proveniente de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, según una propuesta presentada por el ingeniero Elías Matta Wehbe, exdiputado de la Asamblea Nacional y expresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.

El planteamiento forma parte de un diagnóstico técnico elaborado por Grupo IDEAS para Venezuela, en el que se expone una estrategia dividida en tres etapas para enfrentar la crisis eléctrica que afecta al estado desde hace más de una década y media.

“El Zulia tiene capacidad instalada suficiente para cubrir su propia demanda eléctrica. El problema no es la falta de infraestructura, sino el abandono y la destrucción progresiva del sistema”, afirmó.

De acuerdo con los datos presentados por Matta, el parque termoeléctrico zuliano dispone de una capacidad nominal superior a 2.900 megavatios, mientras que la demanda eléctrica del estado ronda los 2.254 MW. Sin embargo, varias de las plantas operan actualmente entre 20% y 30% de su capacidad instalada.

El exparlamentario señaló que la recuperación del sistema permitiría que el Zulia genere la mayor parte de la energía que consume, utilizando la electricidad proveniente de Guri únicamente como mecanismo de respaldo ante eventuales contingencias o fallas operativas en las termoeléctricas.

“Esa combinación de autonomía termoeléctrica con respaldo hidroeléctrico nacional es la única fórmula que garantiza seguridad eléctrica real y permanente para el estado”, sostuvo.

Plan de recuperación en tres fases

Matta explicó que la propuesta contempla acciones de corto, mediano y largo plazo. En la primera fase, el plan plantea recuperar parte de la capacidad inactiva de Termozulia, complejo que actualmente funciona, según indicó, a cerca de 12% de su capacidad operativa.

Según el ingeniero, mediante trabajos de mantenimiento, adquisición de repuestos y rehabilitación de turbinas de ciclo combinado podrían incorporarse entre 200 y 300 megavatios adicionales al sistema regional.

“Eso permitiría eliminar de inmediato los racionamientos programados sin necesidad de construir nueva infraestructura”, explicó.

En una segunda etapa, la propuesta contempla la ejecución de un cable sublacustre de 70 kilómetros y 400 kV para reforzar el sistema de transmisión eléctrica en el Lago de Maracaibo. Matta aseguró que el proyecto cuenta con financiamiento aprobado por la CAF desde 2023 por un monto de 200 millones de dólares y que el tiempo estimado de ejecución sería de 24 meses.

El plan también incluye la culminación del Gasoducto Falcón-Zulia, infraestructura considerada clave para garantizar el suministro de gas requerido por las plantas termoeléctricas de la región.

En el plano institucional, Matta propuso revisar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) con el objetivo de permitir nuevamente la participación de inversión privada nacional e internacional en generación y transmisión eléctrica.

Asimismo, planteó la creación de un ente regulador autónomo y la aplicación de esquemas tarifarios transparentes. También mencionó la posibilidad de acceder a financiamiento internacional mediante el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, estimados entre 4.800 y 5.000 millones de dólares para Venezuela.

Vulnerabilidad del sistema de transmisión

El diagnóstico técnico advierte además sobre las condiciones de vulnerabilidad del sistema eléctrico zuliano dentro del Sistema Interconectado Nacional.

Matta explicó que actualmente el estado depende del suministro proveniente de Guri a través de líneas de transmisión que atraviesan el Lago de Maracaibo y que presentan deterioro operativo.

Según indicó, de las cinco líneas originalmente construidas para el cruce lacustre, solo dos permanecen en funcionamiento, con una capacidad aproximada de transmisión de 800 MW. También señaló que varias estructuras presentan corrosión y requieren mantenimiento.

Además, recordó incidentes ocurridos en años anteriores, entre ellos el colapso de un cable sumergido en 2017 y la caída de varias torres aéreas en 2018.

“Si falla la única línea de 400 kV que hoy sigue operativa, el Zulia podría quedar aislado del sistema eléctrico nacional de forma indefinida”, alertó.

Matta agregó que el fortalecimiento del sistema de transmisión es necesario para garantizar respaldo energético a Maracaibo y otras zonas del estado en caso de fallas temporales en la generación termoeléctrica regional.

Financiamiento y condiciones institucionales

El exdiputado afirmó que existen propuestas técnicas y opciones de financiamiento para avanzar en la recuperación del sistema eléctrico, aunque señaló que será necesario establecer mecanismos de supervisión y control institucional para asegurar el uso adecuado de los recursos.

“He respaldado las propuestas técnicas del exgobernador Manuel Rosales para recuperar el parque térmico y la propuesta macroeconómica del economista José Guerra sobre el uso de los DEG del FMI. Son iniciativas complementarias y coherentes”, indicó.

Finalmente, Matta sostuvo que cualquier programa de financiamiento internacional deberá estar acompañado de auditorías independientes y mecanismos de transparencia.

“Sin electricidad no hay economía; y sin economía no hay país”, concluyó.