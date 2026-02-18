DiDi y DiDi Food consolidan su crecimiento en Costa Rica con expansión de usuarios, comercios y entregas

SAN JOSÉ — El ecosistema de movilidad y entregas de DiDi y su unidad de reparto DiDi Food continúa expandiéndose en Costa Rica, impulsado por el aumento sostenido de usuarios, la expansión geográfica y una mayor integración de pequeñas y medianas empresas a sus plataformas.

La compañía informó que el crecimiento refleja una consolidación progresiva de sus soluciones tecnológicas en el mercado local, en un contexto donde los consumidores recurren cada vez más a aplicaciones digitales para resolver necesidades cotidianas de transporte, compras y alimentación.

Queremos compartir con ustedes los principales resultados que DiDi y DiDi Food registraron en Costa Rica durante 2025, los cuales reflejaron un crecimiento sostenido de su ecosistema de soluciones tecnológicas en movilidad, entregas y consumo.

Este desempeño posiciona a la empresa como uno de los actores relevantes dentro del proceso de digitalización de servicios urbanos en el país centroamericano.

Aumento significativo en usuarios y cobertura territorial

Uno de los indicadores clave fue el incremento en la base de usuarios pasajeros. Más de 240.000 nuevos usuarios se sumaron a la aplicación de movilidad, recorriendo en conjunto más de 147 millones de kilómetros.

El crecimiento estuvo concentrado principalmente en ciudades como San José, San Carlos y Liberia, donde la adopción de plataformas digitales ha ganado terreno como alternativa de transporte.

Como parte de su estrategia de expansión, la empresa también amplió su cobertura al lanzar operaciones en la provincia de Limón. Esta incorporación representa un paso adicional en su objetivo de extender el acceso a soluciones tecnológicas a más regiones del país, incluyendo zonas fuera del área metropolitana tradicional.

La expansión territorial responde a una tendencia regional en la que las plataformas digitales buscan fortalecer su presencia en ciudades intermedias, donde existe una demanda creciente por servicios de transporte accesibles y flexibles.

Entregas de comida impulsan el crecimiento del ecosistema

En el segmento de entregas, DiDi Food registró un aumento significativo en el número de usuarios comensales, superando el millón y medio desde su llegada al mercado costarricense.

El incremento en pedidos fue particularmente notable en distritos como Paraíso, San Isidro y Aserrí, reflejando una expansión del servicio más allá de los principales centros urbanos.

Los fines de semana concentraron la mayor actividad, especialmente durante las noches de los domingos, cuando se registraron los picos de consumo más altos.

En cuanto a las preferencias, las categorías más solicitadas incluyeron pollo y alitas, hamburguesas, comida tradicional costarricense y pizza, lo que evidencia la fuerte demanda por opciones prácticas y accesibles a través de aplicaciones móviles.

Este comportamiento confirma la consolidación del servicio de entrega como una herramienta clave para los consumidores, que buscan conveniencia y ahorro de tiempo.

Impacto directo en pequeñas empresas y generación de ingresos

El crecimiento del ecosistema también tuvo efectos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Según los datos divulgados, el 73% de los restaurantes registrados en la plataforma corresponde a PYMES, muchas de ellas lideradas por mujeres. Esta participación destaca el papel de la tecnología como canal de acceso a nuevos clientes y como herramienta para fortalecer la sostenibilidad de los negocios.

Asimismo, el número de repartidores activos aumentó más de 6% en comparación con el período anterior, reflejando la expansión de oportunidades económicas vinculadas al funcionamiento de la plataforma.

Otro segmento que registró una expansión acelerada fue DiDi Shop, el servicio enfocado en la entrega de productos de consumo, que creció más del 470%.

Este aumento confirma el cambio en los hábitos de consumo, donde los usuarios utilizan cada vez más las aplicaciones no solo para solicitar transporte o comida, sino también para recibir artículos de uso diario.

Digitalización redefine el panorama de servicios

El avance de estas plataformas en Costa Rica forma parte de un proceso más amplio de transformación digital que se observa en América Latina, donde la adopción de soluciones tecnológicas continúa creciendo.

La integración de usuarios, comercios y repartidores dentro de un mismo ecosistema digital ha contribuido a dinamizar la economía local, facilitando nuevas formas de interacción comercial.

En este contexto, el crecimiento sostenido de DiDi y DiDi Food refleja la consolidación de un modelo basado en la conectividad, la conveniencia y la ampliación del acceso a servicios mediante el uso de tecnología móvil.

La evolución de estas plataformas sugiere que su papel seguirá expandiéndose, a medida que más usuarios y empresas adopten soluciones digitales para sus actividades cotidianas.