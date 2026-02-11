De la cita romántica al Galentine’s Day: las marcas apuestan por experiencias sensoriales en el Mes del Amor

Ciudad de México.— La celebración del Mes del Amor y la Amistad está atravesando una transformación relevante para las marcas de consumo. Lejos de los clichés del romance tradicional, el mercado se inclina cada vez más hacia experiencias personalizadas que conectan con distintos tipos de vínculos, desde la pareja hasta la amistad. En este contexto, el enfoque sensorial se consolida como una herramienta clave para diferenciar productos y generar valor emocional.

La tendencia responde a un consumidor que prioriza el significado sobre la acumulación de objetos. Almuerzos íntimos, reuniones entre amigas bajo el concepto de Galentine’s Day y encuentros sociales más cuidados forman parte de una nueva narrativa de consumo donde el bienestar, la estética y la emoción se integran como una sola experiencia.

Dentro de este escenario, Maja Colecciones ha desarrollado una guía enfocada en la activación de los cinco sentidos como eje de sofisticación cotidiana. La propuesta no solo apunta a elevar momentos de celebración, sino también a posicionar la fragancia como un componente estratégico del estilo de vida, más allá de su función tradicional.

Diseño de ambientes: cuando la vista también comunica valor

El primer eje de la propuesta se centra en la vista, entendida como el punto de entrada de la experiencia. El uso de luz natural, flores frescas en tonos suaves, textiles de lino y vajilla artesanal responde a una lógica de consumo estético que prioriza lo orgánico y lo auténtico. Estos elementos, además de generar ambientes acogedores, dialogan con la creciente importancia de la imagen en redes sociales, donde el consumidor busca espacios visualmente atractivos que refuercen su identidad digital.

Música y tacto: consumo emocional y bienestar

El oído se integra como un factor que define el ritmo de la experiencia. Géneros como el jazz contemporáneo o la bossa nova se asocian a encuentros íntimos, mientras que listas de reproducción pop de los años 2000 se posicionan como aliadas de reuniones sociales más dinámicas. En ambos casos, el control del volumen refuerza la idea de que la música acompaña, pero no invade, priorizando la interacción humana.

El tacto, por su parte, se vincula con la percepción de calidad. Cristalería robusta, textiles suaves y materiales como el terciopelo o las mantas ligeras aportan una sensación de confort que incide directamente en la percepción del entorno. Este enfoque coincide con una tendencia de mercado que asocia texturas y materiales con lujo accesible.

Gastronomía simple y fragancias como ancla emocional

En el ámbito gastronómico, la propuesta se alinea con un consumo más práctico y social. Tablas de quesos artesanales, frutas frescas y chocolate amargo sustituyen comidas elaboradas, reduciendo la complejidad logística sin sacrificar la experiencia. El maridaje con vinos espumosos o cocteles de autor refuerza el carácter aspiracional del encuentro.

Sin embargo, el eje central de la estrategia se encuentra en el olfato. Diversos estudios de mercado coinciden en que este sentido tiene una alta capacidad de asociación emocional y memoria, lo que lo convierte en un factor determinante en la construcción de marca. Bajo esta premisa, Maja Colecciones presenta tres fragancias diseñadas para acompañar distintos estados de ánimo y contextos sociales.

Lucky se define como una composición floral con toques de ámbar que proyecta confianza y seguridad, orientada tanto a primeras citas como a encuentros entre amigas. Romantic apuesta por notas florales con rosas y peonias, enfocadas en transmitir elegancia y seducción. Happy, con una base floral cítrica y acentos de jazmín y limón, se posiciona como una opción asociada a vitalidad y energía fresca, ideal para brunchs o celebraciones diurnas.

Distribución y precio: accesibilidad como estrategia

La colección se encuentra disponible en plataformas de comercio electrónico y cadenas minoristas de alcance nacional, entre ellas Amazon, Mercado Libre, DAX, Tiendas del Sol, Woolworth, Soriana, Chedraui Selecto, HEB, Sanborns y La Comer, con un precio sugerido de 499 pesos. Esta amplia distribución refuerza una estrategia de accesibilidad que busca equilibrar posicionamiento aspiracional con alcance masivo.

En un mercado cada vez más competitivo, la apuesta por experiencias sensoriales refleja un cambio estructural en la forma de consumir. Para el Mes del Amor y la Amistad, el mensaje es claro: más allá del producto, lo que permanece en la memoria del consumidor es la emoción asociada al momento vivido.