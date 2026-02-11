Banco Cathay habilita envíos directos a billeteras digitales en Colombia y China

En un contexto marcado por la acelerada digitalización de los servicios financieros y la creciente necesidad de soluciones ágiles para transacciones internacionales, Banco Cathay anunció el lanzamiento de un nuevo servicio que permite enviar dinero directamente a billeteras digitales en Colombia y China. La iniciativa busca posicionarse como una alternativa más rápida, accesible y trazable frente a las transferencias bancarias tradicionales, tanto para empresas como para personas naturales.

El nuevo servicio responde a una demanda cada vez más visible en los mercados emergentes y en las economías con fuertes vínculos comerciales y migratorios: la necesidad de mover dinero de forma segura, eficiente y con menos intermediarios. En lugar de complejos procesos tecnológicos o integraciones digitales, la propuesta de Banco Cathay se apoya en la simplicidad operativa. El cliente solo debe acudir a una sucursal y proporcionar los datos de la billetera digital del destinatario para completar la operación.

Alcance inicial en Colombia y China

En esta primera fase, el servicio permite realizar envíos hacia algunas de las billeteras digitales más utilizadas en ambos países. En Colombia, los fondos pueden transferirse a Nequi, Daviplata y Movii, plataformas ampliamente adoptadas por usuarios individuales y pequeños comercios. En el caso de China, los envíos están habilitados hacia WeChat Pay y Alipay, dos de las soluciones de pago digital más extendidas a nivel global.

La selección de estas plataformas no es casual. Tanto en Colombia como en China, las billeteras digitales se han consolidado como herramientas clave para el comercio cotidiano, los pagos de servicios y las transferencias entre personas. Al integrarse con estos ecosistemas, Banco Cathay apunta a facilitar operaciones que antes requerían múltiples pasos, mayores tiempos de espera y costos adicionales.

Reducción de intermediarios y mayor trazabilidad

Uno de los principales beneficios del nuevo servicio es la reducción de intermediarios en los pagos transfronterizos. En las transferencias tradicionales, los fondos suelen pasar por varios bancos corresponsales antes de llegar al destinatario final, lo que incrementa los costos, alarga los tiempos de procesamiento y dificulta el seguimiento de la operación. Al enviar el dinero directamente a una billetera digital, el proceso se vuelve más transparente y predecible.

Desde una perspectiva empresarial, esta trazabilidad resulta especialmente relevante para compañías que realizan pagos frecuentes a proveedores, colaboradores o socios en el exterior. Para las personas naturales, en tanto, representa una alternativa más práctica para el envío de remesas o transferencias personales, sin necesidad de que el destinatario cuente con una cuenta bancaria formal.

Un servicio alineado con la evolución del fintech

El anuncio de Banco Cathay se produce en un momento en el que el sector financiero tradicional busca adaptarse a la competencia de las fintech y a los cambios en los hábitos de los usuarios. En lugar de desarrollar una billetera propia o exigir canales digitales complejos, la entidad optó por integrarse con plataformas ya consolidadas, aprovechando su alcance y familiaridad entre los usuarios.

Esta estrategia refleja una tendencia creciente en la banca internacional: colaborar con ecosistemas digitales existentes para ampliar la oferta de servicios y mejorar la experiencia del cliente, sin sacrificar los estándares de seguridad y cumplimiento regulatorio propios del sistema bancario.

Próximos pasos y expectativas

Si bien el servicio se encuentra en una etapa inicial, la expectativa es que su alcance se amplíe progresivamente, tanto en número de países como en plataformas compatibles. De concretarse, Banco Cathay podría fortalecer su posición en el segmento de pagos internacionales y consolidarse como un puente entre la banca tradicional y las soluciones digitales de uso masivo.

Por ahora, la entidad dejó abierta la posibilidad de profundizar en los detalles del servicio y de coordinar entrevistas para ampliar la información, en línea con su interés por dar visibilidad a una propuesta que busca simplificar las transacciones internacionales en un entorno financiero cada vez más interconectado.