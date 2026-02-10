Rakuten TV celebra la 40ª edición de los Premios Goya con una programación especial

Barcelona. — Rakuten TV ha anunciado una programación especial con motivo de la 40ª edición de los Premios Goya, que este año se celebran en Barcelona. La iniciativa forma parte de la estrategia de la plataforma para fortalecer su posicionamiento en el mercado audiovisual europeo y consolidar su compromiso con la industria cinematográfica española.

En una edición considerada histórica para el principal reconocimiento del cine nacional, Rakuten TV pone a disposición de sus usuarios una oferta ampliada que combina estrenos recientes, películas nominadas en la presente edición y una cuidada selección de títulos que han marcado ediciones anteriores de los galardones. La propuesta busca atraer tanto a cinéfilos habituales como a nuevos públicos interesados en descubrir lo más destacado del cine español contemporáneo.

Desde el punto de vista del negocio digital, esta programación especial se alinea con la tendencia de las plataformas de vídeo bajo demanda de capitalizar grandes eventos culturales para incrementar el consumo de contenidos, mejorar la retención de usuarios y ampliar la visibilidad de sus catálogos locales frente a la competencia internacional.

Una sección dedicada a los Premios Goya

Como eje central de la iniciativa, Rakuten TV ha habilitado una sección específica dedicada a los Premios Goya dentro de su plataforma. En este espacio, los usuarios pueden acceder a distintas modalidades de consumo, combinando opciones de compra, alquiler y visionado gratuito.

Entre los contenidos disponibles se encuentran películas nominadas en la edición actual, como Maspalomas, Sorda, Romería, Muy Lejos, Tardes de Soledad y Los Tortuga, que pueden adquirirse o alquilarse directamente desde la plataforma. Esta oferta permite al público ponerse al día con las producciones más recientes que compiten en la gala de este año.

La sección también incluye títulos ganadores o nominados en ediciones anteriores que pueden verse de forma gratuita, como Magic Girl, Creatura, Musarañas, Matria, El Olivo y Pieles. Con ello, Rakuten TV amplía el acceso a obras reconocidas por la crítica y la industria, reforzando el valor cultural de su catálogo.

En el apartado Tienda, los usuarios pueden encontrar películas que han obtenido el Goya a Mejor Película, entre ellas La Infiltrada, As Bestas, Las Niñas, Dolor y Gloria, La Librería y La Isla Mínima. Asimismo, la plataforma destaca títulos galardonados en la categoría de Mejor Dirección, como Segundo Premio, 20.000 especies de abejas, Libertad, La Hija de un ladrón, El Reino, Un monstruo viene a verme, Verano 1993 y Lo Imposible.

Especial Premios Goya en el canal FAST

La celebración se extiende también al modelo de televisión gratuita con publicidad (FAST). El canal Cine Español de Rakuten TV emitirá una programación especial diaria a las 22:00 horas durante todo el mes de febrero, hasta la ceremonia del 28 de febrero. En esta franja se proyectarán películas ganadoras o nominadas en ediciones anteriores, ofreciendo un recorrido por lo más representativo del cine español reciente.

Entre los títulos destacados en esta programación figuran Creatura, Matria y Magical Girl, seleccionados por su impacto crítico y su relevancia dentro del panorama cinematográfico nacional. Esta estrategia permite a Rakuten TV ampliar su alcance más allá del modelo bajo demanda, aprovechando el crecimiento del consumo de canales FAST en Europa.

Como parte del despliegue comercial, Samsung TV+ y Vidaa también promocionarán la sección dedicada a los Premios Goya en sus dispositivos. Esta colaboración busca facilitar el descubrimiento de contenidos y maximizar la exposición de la programación especial, reforzando la presencia de Rakuten TV en el ecosistema de televisores conectados.

Para la industria, la iniciativa refleja cómo las plataformas digitales continúan integrando contenido local de alto valor cultural en sus estrategias de crecimiento, utilizando eventos emblemáticos como los Premios Goya para conectar con audiencias y fortalecer su propuesta en un mercado cada vez más competitivo.