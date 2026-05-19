Grupo Fantástica aterriza en México con un modelo independiente para transformar la industria creativa

Grupo Fantástica formalizó su llegada al mercado mexicano con una propuesta enfocada en diversificar el ecosistema creativo independiente de la región, en un contexto donde las marcas demandan procesos más rápidos, equipos integrados y una relación más directa entre estrategia, creatividad y negocio.

La compañía, fundada en Bogotá en 2013, busca posicionarse en México como una alternativa frente a los modelos tradicionales de agencias publicitarias, apostando por estructuras más ligeras y una operación basada en especialización, velocidad y cercanía con los clientes.

Desde Ciudad de México, la empresa explicó que el comportamiento de las marcas y las dinámicas del mercado han cambiado significativamente en los últimos años, impulsando nuevas exigencias en tiempos de respuesta y ejecución creativa.

“Las marcas que están creciendo más rápido, hoy no esperan al próximo ciclo anual de planificación. No se mueven al ritmo de un comité; tampoco tienen seis semanas para descubrir si una idea es o no buena”, señaló la compañía al presentar oficialmente su operación en el país.

Grupo Fantástica sostiene que el modelo independiente dejó de ser únicamente una postura frente a los grandes conglomerados internacionales y se convirtió en una ventaja operativa para generar productos creativos más eficientes y adaptados al ritmo actual del mercado.

La firma fue creada por Daniel Bermúdez y Daniel Osorio tras su experiencia en grandes redes de publicidad, con la intención de desarrollar una estructura menos burocrática y más enfocada en la toma rápida de decisiones.

Julián Torres, director ejecutivo y socio de la operación en México, destacó que la estrategia de expansión contempla una fuerte integración de talento mexicano para garantizar cercanía cultural y conocimiento del mercado local.

“No venimos a imponer una mentalidad ajena, sino a integrar un 80% de talento local clave que entiende profundamente la idiosincrasia y el ‘barrio’ mexicano, combinándolo con un 20% de nuestro ADN de eficiencia y rigor estratégico”.

Un ecosistema de agencias especializadas

A diferencia de otros grupos creativos que operan bajo una sola estructura de agencia, Grupo Fantástica organizó su operación como un ecosistema de compañías especializadas que trabajan bajo una visión estratégica compartida.

La estructura incluye a Fantástica como núcleo creativo y estratégico; Panorama, enfocada en construcción y consultoría de marcas y diseño estratégico de empaques; Bombástica, orientada al mercadeo experiencial y activaciones de alto impacto; Contra Studio, especializada en diseño de experiencia e interfaz de usuario y desarrollo de productos digitales; Fábula, dedicada a la producción audiovisual; y Honesta, enfocada en estrategia comercial y optimización de negocios.

Según la compañía, esta integración de servicios le permitió trabajar con marcas de alto perfil como Starbucks, Adidas, Coca-Cola, Rappi y Doctoralia, además de otras firmas del mercado regional.

El grupo también destacó el posicionamiento internacional de Fantástica dentro de la industria publicitaria. De acuerdo con la empresa, la agencia fue ubicada como la número 11 del mundo y quinta en Latinoamérica en el índice Effie, además de haber recibido el reconocimiento como “Agencia de la Década” en Colombia.

Daniel Bermúdez, socio fundador y vicepresidente creativo, afirmó que la experiencia adquirida en grandes redes internacionales sirvió tanto como aprendizaje profesional como punto de partida para construir un modelo distinto.

“Nuestra trayectoria en las grandes redes fue la mejor escuela, pero también el recordatorio constante de que la lentitud burocrática es uno de los grandes enemigos de la creatividad. Creamos Grupo Fantástica para devolverle a las marcas acceso directo a la estrategia, a las ideas y a las personas que realmente toman decisiones. Eso es lo que queremos traer a México”.

Velocidad, integración e inteligencia artificial

El modelo operativo del grupo se basa en equipos integrados desde el inicio de cada proyecto, eliminando múltiples niveles de revisión y procesos internos prolongados.

La compañía asegura que las marcas necesitan actualmente estructuras más ágiles y menos enfocadas en procedimientos extensos. En ese sentido, el grupo apuesta por reducir tiempos de desarrollo creativo mediante una mayor coordinación entre áreas de estrategia, creatividad y gestión comercial.

Además, Grupo Fantástica incorporó herramientas de inteligencia artificial para acelerar procesos y aumentar la capacidad de producción sin ampliar innecesariamente las estructuras operativas.

“Un concepto de campaña que antes podía tardar seis semanas, hoy puede empezar a tomar forma en seis días si estrategia, creatividad y negocio trabajan juntos desde el principio”, finaliza Torres.

Con la apertura oficial de sus oficinas en México, el grupo estará liderado por un equipo directivo conformado por Alejandro Gómez en el área creativa, Jurgen Chiari desde Bombástica, Lucas del Corral en Panorama, Sebastian Velez en Contra y Fabian Rojas en Honesta.

La empresa espera consolidar en el mercado mexicano un modelo creativo independiente que priorice la rapidez, la eficiencia y la libertad estratégica como factores de rentabilidad para las marcas.