Samsung y Spotify fortalecen la experiencia musical móvil con beneficios exclusivos para usuarios Galaxy A

Samsung anunció una alianza estratégica con Spotify para potenciar la experiencia de entretenimiento móvil de los usuarios de la nueva serie Galaxy A en Chile, mediante una propuesta enfocada en música, conectividad y herramientas inteligentes.

La iniciativa permitirá que quienes adquieran los nuevos dispositivos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G accedan a hasta tres meses de Spotify Premium. El beneficio incluye reproducción de música sin anuncios, descargas sin conexión a internet y recomendaciones personalizadas según los gustos de cada usuario. La promoción estará disponible a través de Samsung Members y podrá activarse hasta abril de 2027.

La colaboración entre ambas compañías busca consolidar la música como uno de los principales elementos de la experiencia móvil actual, especialmente entre consumidores que utilizan sus teléfonos inteligentes para entretenimiento, comunicación y creación de contenido digital.

Samsung señaló que la nueva serie Galaxy A incorpora funciones de inteligencia artificial orientadas a simplificar tareas diarias y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas dentro de la gama media del mercado móvil.

Entre las principales novedades destacan herramientas que permiten identificar canciones, artistas y contenido de manera rápida e intuitiva directamente desde el dispositivo, además de funciones de edición inteligente y capacidades mejoradas para realizar varias tareas al mismo tiempo, reproducir contenido multimedia y crear publicaciones para redes sociales.

La empresa también resaltó las mejoras de rendimiento incorporadas en ambos modelos mediante actualizaciones en procesadores y sistemas de procesamiento inteligente, lo que permite una experiencia más fluida para escuchar música, descubrir nuevos artistas y compartir contenido sin interrupciones.

Galaxy A apuesta por autonomía, resistencia y entretenimiento móvil

Dentro de las especificaciones técnicas, Samsung destacó que la serie Galaxy A incorpora baterías de 5.000 mAh diseñadas para acompañar extensas jornadas de entretenimiento y reproducción de contenido multimedia. Los equipos también cuentan con tecnología de carga rápida, permitiendo recuperar gran parte de la batería en pocos minutos.

Ambos modelos incluyen certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, una característica que busca ofrecer mayor tranquilidad a los usuarios que utilizan sus dispositivos en distintas actividades diarias y entornos de movilidad constante.

Mientras el Galaxy A37 5G está orientado a brindar una experiencia equilibrada y versátil para el uso cotidiano, el Galaxy A57 5G incorpora funciones avanzadas para fotografía y video. Samsung indicó que este modelo integra mejoras en fotografía nocturna, procesamiento optimizado de imágenes y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para obtener contenido más nítido y vibrante incluso en condiciones de poca iluminación.

La estrategia de la compañía se produce en un contexto donde los fabricantes de teléfonos inteligentes buscan diferenciarse mediante experiencias integradas que combinan hardware, servicios digitales y plataformas de entretenimiento.

Spotify celebra dos décadas con nuevas experiencias para usuarios

La alianza coincide además con la celebración de los 20 años de Spotify, plataforma que recientemente presentó “Spotify 20: Your Party of the Year(s)”, una experiencia interactiva que permite a los usuarios revivir su historial musical dentro de la aplicación.

Entre las funciones disponibles, las personas pueden conocer cuándo crearon su cuenta, identificar la primera canción reproducida, descubrir cuál ha sido su artista más escuchado y acceder a listas personalizadas con los temas más reproducidos a lo largo de los años.

Para activar el beneficio promocional, los usuarios deberán ingresar a Samsung Members desde sus dispositivos Galaxy A57 5G o Galaxy A37 5G, dirigirse a la sección de beneficios y activar Spotify Premium dentro del período establecido por la campaña.

Con esta alianza, Samsung busca fortalecer su presencia en el segmento de gama media premium mediante una propuesta que combina entretenimiento, conectividad y herramientas inteligentes, en un mercado donde la experiencia digital y el consumo de contenido continúan ganando relevancia entre los usuarios móviles de América Latina.