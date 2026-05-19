Xiaomi 17 impulsa la tendencia de teléfonos compactos con alto rendimiento

Xiaomi presentó en Santiago de Chile su nuevo Xiaomi 17, un teléfono inteligente orientado al segmento de alta gama que busca combinar potencia, comodidad y diseño compacto en un mercado donde predominan los dispositivos de gran tamaño.

La empresa destacó que el nuevo modelo fue desarrollado para usuarios que buscan un equipo más cómodo para el uso diario sin sacrificar rendimiento, autonomía ni capacidades fotográficas avanzadas.

“En un mundo donde las pantallas de los teléfonos no paran de crecer, a veces da la sensación de que para tener lo mejor de la tecnología hay que sacrificar la comodidad. Salir a correr, ir a un concierto o simplemente caminar por la ciudad se vuelve un juego de malabares, para que el teléfono inteligente no se caiga del bolsillo”, señaló la compañía durante la presentación del dispositivo.

El Xiaomi 17 cuenta con un grosor de 8.06 milímetros y un peso de 191 gramos. Además, incorpora una pantalla de tecnología orgánica de emisión de luz de 6.3 pulgadas, diseñada para ofrecer buena visibilidad en exteriores y una experiencia cómoda para utilizar el dispositivo con una sola mano.

Procesamiento avanzado y sistema de refrigeración

Uno de los principales atributos del equipo es su procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5, acompañado de 12 gigabytes de memoria de acceso aleatorio LPDDR5X. Según la empresa, el teléfono fue diseñado para ejecutar múltiples aplicaciones de forma simultánea, reproducir contenido multimedia y soportar videojuegos con gráficos avanzados.

“Por suerte, el nuevo Xiaomi 17 llega para romper con esa idea, demostrando que la elegancia, el minimalismo y la potencia más extrema pueden convivir perfectamente en un formato que se adapta a tu mano, y no al revés. Es el equilibrio perfecto para quienes buscan un teléfono más pequeño sin renunciar a nada”, indicó la marca.

La compañía también incorporó un sistema de refrigeración tridimensional denominado IceLoop, orientado a mantener una temperatura estable durante el uso intensivo del dispositivo.

De acuerdo con la empresa, esta tecnología permite conservar el rendimiento del equipo durante largas jornadas de trabajo, entretenimiento y creación de contenido, evitando problemas relacionados con el sobrecalentamiento.

Fotografía profesional y mayor versatilidad

El apartado fotográfico es otro de los pilares del nuevo dispositivo. El Xiaomi 17 integra un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica, compuesto por tres sensores de 50 megapíxeles.

“El ritmo del día a día nos lleva por escenarios completamente distintos en cuestión de horas: una reunión de trabajo por la mañana, un café con amigos por la tarde y una cena especial al caer la noche”, explicó la empresa.

La cámara principal utiliza el sensor Light Fusion 950, diseñado para mejorar la calidad de las fotografías nocturnas y capturar imágenes más detalladas en condiciones de poca luz.

El dispositivo también incorpora un teleobjetivo flotante Leica, pensado para retratos y fotografías de corta distancia, así como una lente ultra gran angular destinada a capturar paisajes y escenas amplias.

Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia fotográfica más flexible para usuarios que utilizan el teléfono como herramienta principal de comunicación y generación de contenido visual.

Más batería y resistencia para la vida diaria

El Xiaomi 17 incorpora una batería de silicio-carbono de 6.330 miliamperios hora, una capacidad que supera la de muchos dispositivos compactos de alta gama disponibles actualmente en el mercado.

La empresa aseguró que el teléfono puede ofrecer más de un día y medio de autonomía con uso intensivo, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes durante la jornada.

Además, el dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, así como protección reforzada mediante el cristal Xiaomi Shield Glass 3.0.

“El verdadero encanto del Xiaomi 17 se descubre en los pequeños detalles”, afirmó la compañía al describir la propuesta del nuevo equipo.

Con este lanzamiento, Xiaomi fortalece su estrategia en el segmento premium, apostando por un equilibrio entre potencia, diseño compacto y autonomía para atraer a consumidores que priorizan la comodidad sin renunciar al desempeño avanzado.