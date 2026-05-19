Juan Manuel “Papon” Ricciarelli, cofundador y director ejecutivo de DON by Havas, fue reconocido en Madrid por su desempeño en el desarrollo de nuevos negocios y la expansión comercial de la compañía dentro de mercados internacionales altamente competitivos. La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en el hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se reunieron empresarios y directivos de distintas regiones del mundo.

El reconocimiento sitúa a Ricciarelli entre los líderes empresariales con mayor influencia dentro de la industria de la publicidad y la comunicación estratégica. La premiación destacó especialmente la capacidad de la firma para generar crecimiento sostenido, fortalecer relaciones comerciales de largo plazo y ampliar su presencia en sectores considerados estratégicos para la economía internacional.

Durante el último año, DON by Havas registró un importante crecimiento en incorporación de clientes, especialmente en áreas vinculadas al consumo masivo, servicios financieros y transporte. La empresa consolidó además su proceso de expansión internacional tras integrarse a la red global Havas, fortaleciendo su posicionamiento dentro de la industria publicitaria.

Especialistas del sector consideran que la combinación de creatividad, estrategia comercial e innovación corporativa se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad para las agencias internacionales. En este contexto, la evolución de DON by Havas ha sido observada como un ejemplo del avance de compañías iberoamericanas en mercados globales.

El comité encargado de seleccionar a los ejecutivos reconocidos evaluó indicadores relacionados con crecimiento empresarial, liderazgo organizacional, adaptación a entornos cambiantes y aplicación de estándares de gobernanza corporativa. Estos criterios son utilizados para medir la capacidad de las compañías de sostener resultados positivos en escenarios económicos complejos.

Al recibir la distinción, Ricciarelli destacó el trabajo colectivo detrás del crecimiento de la empresa y el valor estratégico de la creatividad dentro de los negocios.

«Este premio pertenece al equipo. Lo que construimos en DON —y lo que seguimos construyendo en DON by Havas— es el resultado de años de coherencia, de confiar en que la creatividad es la mejor herramienta que tiene el capitalismo para mover negocios”.

Las declaraciones reflejan una visión empresarial orientada a integrar creatividad y resultados comerciales, una tendencia que ha ganado espacio dentro de la industria global de publicidad, comunicación y mercadeo. Analistas consideran que las marcas buscan actualmente modelos capaces de conectar innovación con resultados medibles y expansión comercial.

La ceremonia realizada en Madrid reunió a representantes de compañías internacionales, líderes corporativos y especialistas del sector empresarial en una jornada centrada en innovación, liderazgo y transformación económica. El evento también sirvió para debatir sobre los desafíos que enfrentan las empresas en medio de la acelerada evolución tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo.

Para la industria publicitaria iberoamericana, el reconocimiento representa una señal del crecimiento que han experimentado las compañías de la región durante los últimos años. Diversas agencias latinoamericanas han logrado fortalecer su presencia internacional mediante modelos de gestión enfocados en innovación, creatividad y desarrollo estratégico de marcas.

Expertos del sector señalan que el avance de firmas regionales en mercados globales demuestra la capacidad competitiva de las empresas iberoamericanas frente a grandes grupos internacionales. También consideran que el fortalecimiento de estrategias comerciales y creativas continuará siendo un elemento clave para impulsar la recuperación económica y la expansión empresarial en distintos mercados.

Con este nuevo reconocimiento internacional, DON by Havas consolida su presencia dentro del sector global de publicidad y comunicación estratégica, mientras mantiene su apuesta por el crecimiento comercial y la expansión hacia nuevos mercados.