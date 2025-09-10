Constellation Brands reprograma la publicación de resultados del segundo trimestre fiscal 2026 para el 6 de octubre

Caracas — La multinacional Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), uno de los principales grupos de bebidas alcohólicas a nivel mundial, anunció la modificación de la fecha prevista para presentar sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre fiscal del año 2026, finalizado el 31 de agosto de 2025.

La decisión, comunicada oficialmente este martes desde Rochester, Nueva York, responde a la observancia de la festividad judía Yom Kippur. La compañía indicó que el informe trimestral será publicado el lunes 6 de octubre de 2025, tras el cierre de los mercados estadounidenses, en lugar de la fecha previamente establecida del 1 de octubre.

De acuerdo con el comunicado difundido a través de GlobeNewswire, el reporte estará acompañado de las tablas financieras y otros materiales de soporte, disponibles en el portal de relaciones con inversionistas de la empresa, ir.cbrands.com.

Una agenda ajustada

El anuncio implica también un cambio en la conferencia telefónica con analistas y accionistas, originalmente prevista para el 2 de octubre. Con la reprogramación, el encuentro se llevará a cabo el martes 7 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m. hora del Este de Estados Unidos.

La sesión estará encabezada por el presidente y director ejecutivo de la compañía, Bill Newlands, y por el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Garth Hankinson. Ambos presentarán el desempeño del trimestre, así como las estrategias de negocio y la visión de futuro de la organización.

En palabras de la compañía: “A live conference call for analysts to discuss the company’s financial results, operating performance, strategic business initiatives, and outlook for the future with President and Chief Executive Officer, Bill Newlands, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Garth Hankinson, will now be hosted on Tuesday, October 7, 2025 at 8:00 a.m. ET.”

Acceso a la información

Constellation Brands informó que la llamada podrá escucharse mediante el número telefónico +1-877-407-9121, ingresando el código de identificación 13755621 a partir de las 7:50 a.m. ET. Además, se transmitirá simultáneamente en un webcast en vivo —en modalidad solo audio— a través de la sección “News & Events” de su sitio web de relaciones con inversionistas.

Durante la conferencia, se pondrán a disposición en línea los materiales financieros discutidos, junto con las conciliaciones entre métricas GAAP y no GAAP. Aquellos que no logren participar en tiempo real podrán acceder a una grabación posterior del evento.

Tal como señaló el comunicado: “The conference call can be accessed by dialing +1-877-407-9121 and entering conference identification number 13755621, beginning at 7:50 a.m. ET. A live, listen-only webcast of the conference call will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News & Events section. When the conference call begins, financial information discussed on the call, and reconciliations of reported GAAP financial measures with comparable and other non-GAAP financial measures, will also be available on the company’s investor relations website under the Financial History section. For anyone unable to participate in the conference call, a replay will be available on the company’s investor relations website.”

Contexto para inversionistas

Constellation Brands es reconocida en el mercado global por su portafolio de cervezas, vinos y licores, que incluye marcas como Corona, Modelo Especial, Robert Mondavi y Svedka. La compañía mantiene una presencia relevante en el mercado estadounidense y latinoamericano, con fuerte influencia en la categoría de cerveza importada.

Los reportes financieros de la firma suelen generar gran interés entre inversionistas, analistas y competidores debido al tamaño de su operación y a su cotización en la Bolsa de Nueva York. El hecho de que la empresa informe en detalle sus márgenes, ingresos y estrategias de mercado resulta clave para evaluar la salud de la industria de bebidas alcohólicas y sus perspectivas de crecimiento.

Si bien el ajuste de fecha responde a una circunstancia externa, el cumplimiento del calendario revisado asegura transparencia y continuidad en la comunicación con los mercados. Para los inversionistas, la nueva cita del 6 de octubre se convierte en un hito clave para analizar el rumbo de la empresa en un entorno económico complejo.

Perspectivas

El segundo trimestre fiscal de 2026 de Constellation Brands concluyó el 31 de agosto de 2025, lo que implica que el reporte abarcará los meses de verano en Estados Unidos, tradicionalmente de alta demanda para la categoría cervecera. Los resultados ofrecerán luces sobre la capacidad de la empresa para sostener su crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y en medio de cambios en los hábitos de consumo.

Asimismo, el análisis de las medidas no GAAP permitirá a los accionistas obtener una visión más clara del desempeño operativo, al margen de las normas contables estrictas.

Con esta reprogramación, Constellation Brands no solo busca respetar una fecha significativa para parte de su fuerza laboral e inversionistas, sino también reafirmar su compromiso con la transparencia y la puntualidad en la divulgación de información financiera.

En definitiva, el 6 de octubre marcará un momento de referencia para los mercados, al ofrecer un balance actualizado de una de las compañías más influyentes del sector de bebidas a nivel mundial.