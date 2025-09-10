Inces y Fondoin firman convenio para la formación de técnicos en refrigeración y gases de enfriamiento

Caracas.– El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin) firmaron un convenio orientado a la formación y acreditación de técnicos en el manejo de sustancias agotadoras de ozono (SAO) y gases de enfriamiento a base de carbón. El acuerdo se enmarca dentro de las estrategias del Gobierno Bolivariano para diversificar la producción nacional y fortalecer las competencias del sector industrial.

Formación técnica con visión sostenible

El convenio establece que la primera etapa estará dirigida a la formación y actualización profesional de los interesados en este tipo de capacitación. El programa abarcará áreas relacionadas con la refrigeración y el acondicionamiento de aire sostenible, así como con la implementación de buenas prácticas de enfriamiento.

De igual forma, se incluye la promoción de la organización socioproductiva y el impulso de la economía circular, con énfasis en procesos de reutilización, reparación, renovación y reciclaje. Con ello, se busca no solo generar conocimientos técnicos, sino también alinear la práctica industrial con criterios de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos.

Ambas instituciones coincidieron en que la intención es poner a disposición del sector productivo venezolano información formativa de carácter profesional que abarque a toda la población vinculada con la actividad industrial, especialmente a los jóvenes que forman parte del Programa Nacional de Aprendizaje (PNA).

Un vínculo institucional estratégico

En este contexto, el presidente del Inces, Wuikelman Ángel, destacó la importancia de la alianza con Fondoin y su impacto en la formación de la clase trabajadora.

“It is an advantage for us to have this privileged link which allows us to be present in these productive areas to train the working class, professionally upgrade all colleagues who, as a worker or worker, are in the company. an instance of the ministry and also in private sector companies relating to the country’s industrial issue. This allows the Inces to reach this whole important population through good offices,” señaló.

Con estas palabras, Ángel resaltó que el convenio no se limita al ámbito público, sino que también busca fortalecer las competencias del talento humano que labora en el sector privado, logrando así una cobertura integral que atienda las necesidades del aparato industrial nacional.

Un paso hacia la reconversión industrial

Por su parte, la viceministra de Desarrollo Productivo Nacional del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción y presidenta de Fondoin, Laila Tajeldine, subrayó la relevancia del acuerdo para la reconversión industrial y la adaptación a compromisos internacionales en materia ambiental.

“Uniting the whole structure of the Inces which has national training and which is currently reaching 1 million 900 thousand students is the best decision to massify this type of national conversion training at industrial level”, expresó.

Tajeldine enfatizó que Venezuela mantiene un compromiso con los lineamientos del Protocolo de Montreal y que la masificación de la capacitación en esta materia representa un avance sustancial para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales internacionales y la reconversión tecnológica del sector productivo.

Alineación con los planes de desarrollo nacional

Finalmente, ambas instituciones reiteraron que, más allá de los objetivos propios de cada organismo, el convenio responde a los lineamientos de la Agenda Económica Bolivariana y al plan de las “7 Transformaciones”, contemplado en el Plan de la Patria 2025–2031.

El acuerdo entre Inces y Fondoin no solo busca atender las demandas inmediatas del sector industrial, sino que también se plantea como un proyecto de largo alcance, con capacidad de incidir en la construcción de un modelo productivo diversificado, sostenible y alineado con las metas estratégicas del país.

Perspectivas

Con la participación activa de jóvenes en el Programa Nacional de Aprendizaje y la integración de prácticas de economía circular, el convenio apunta a consolidar un nuevo esquema de capacitación que trascienda la enseñanza técnica tradicional. El objetivo es lograr que cada trabajador cuente con herramientas actualizadas para enfrentar los retos de la industria moderna, al mismo tiempo que se promueve el uso responsable de los recursos y el respeto al medio ambiente.

En palabras de los voceros institucionales, el acuerdo no solo fortalece la formación técnica, sino que también se convierte en un puente hacia la modernización del aparato productivo, con beneficios tanto para las empresas públicas como privadas del país.