Constellation Brands anuncia la jubilación de su Director Legal Jim Bourdeau; Jeff LaBarge asumirá el cargo en 2026

Caracas — Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), una de las compañías líderes mundiales en el sector de bebidas alcohólicas, anunció este jueves la próxima jubilación de Jim Bourdeau, actual Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal (Chief Legal Officer). El ejecutivo dejará el cargo el 28 de febrero de 2026, tras más de diez años de trayectoria en la organización.

El anuncio representa un hito relevante para la empresa, reconocida por su portafolio de cervezas, vinos y licores, así como por su participación activa en la expansión de la industria en Norteamérica. La sucesión estará a cargo de Jeff LaBarge, quien asumirá oficialmente como Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal a partir del 1 de marzo de 2026.

Reconocimiento a una década de gestión

Bill Newlands, presidente y director ejecutivo de Constellation Brands, destacó la importancia del trabajo de Bourdeau durante su permanencia en la compañía.

“Jim has been a trusted advisor and integral member of Constellation’s senior leadership and executive management teams over the last decade,” señaló. “His extensive business knowledge, impressive legal expertise, and commitment to strong governance have guided our company through periods of growth and transformation. Jim’s broad strategic leadership, in addition to the leadership of our legal and public affairs teams, while navigating complex legal matters, has left a lasting impact. We thank him for his extensive contributions to our business, reaching well beyond his immediate responsibilities and wish him all the best in his retirement.”

Bourdeau se unió a la empresa en septiembre de 2014 como vicepresidente sénior, consejero general y responsable de desarrollo corporativo. A lo largo de su gestión, dirigió operaciones de fusiones y adquisiciones transformacionales, manejó asuntos legales de estructura corporativa de alta complejidad y acompañó la evolución estratégica de la compañía, incluyendo la expansión de la capacidad productiva de la división de cerveza y el fortalecimiento de su portafolio de marcas.

Nueva etapa para Jim Bourdeau

La compañía informó que, una vez concluida su gestión como Director Legal, Bourdeau continuará como Vicepresidente Ejecutivo y Asesor Sénior. En ese rol, trabajará junto al equipo directivo en el desarrollo de la estrategia corporativa de largo plazo y apoyará el proceso de transición de sus responsabilidades hacia Jeff LaBarge.

El perfil de Jeff LaBarge

Jeff LaBarge se unió a Constellation en agosto de 2016 como vicepresidente y consejero general adjunto. Desde entonces ha ocupado cargos de liderazgo legal con creciente responsabilidad en varias divisiones de la empresa, hasta su promoción en febrero de 2025 a vicepresidente sénior y consejero legal sénior.

Antes de unirse a Constellation, LaBarge fue abogado y socio del bufete Nixon Peabody LLP entre 2006 y 2016, donde enfocó su práctica en fusiones y adquisiciones, transacciones empresariales y derecho corporativo, además de liderar el grupo de alimentos, bebidas y agricultura de la firma.

Sobre su designación, Newlands comentó:

“Jeff brings a strong balance of industry knowledge and experience in business law to this role. He has played key leadership roles in a number of our company’s strategic initiatives, transactions, and investments over the past several years. We are excited to welcome Jeff to our executive management team and look forward to his contributions in this new capacity and to the continued success of our legal function under his leadership.”

El propio LaBarge agradeció la oportunidad y reconoció la labor de Bourdeau en la construcción de la base legal de la compañía.

“I’m grateful for the opportunity to lead Constellation’s legal and public affairs functions and I look forward to continuing to add value to our business, building on our strong foundation thanks to Jim’s leadership over the years,” afirmó.

Proyección estratégica

El cambio en la dirección legal de Constellation Brands se considera un paso estratégico para asegurar continuidad en el área jurídica y de asuntos corporativos, clave en una industria fuertemente regulada. La permanencia de Bourdeau como asesor sénior, junto con la designación de LaBarge, apunta a mantener la estabilidad en el manejo de asuntos legales, al tiempo que refuerza la gobernanza corporativa y la planificación de largo plazo.

Con esta decisión, la compañía reafirma su compromiso con la renovación de liderazgo, la solidez institucional y la preparación de nuevas generaciones de ejecutivos capaces de guiar su crecimiento en los próximos años.