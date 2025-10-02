Moffitt Cancer Center adopta la tecnología Pramana de Evident para expandir la patología digital

WALTHAM, Massachusetts — En un paso estratégico hacia la modernización de la medicina de precisión, el Moffitt Cancer Center anunció una alianza con Evident, compañía que recientemente adquirió a Pramana Inc., para implementar el sistema de escaneo de alta capacidad de Pramana. La iniciativa busca acelerar la adopción digital en los programas clínicos y de investigación del centro oncológico.

El acuerdo incluye la adquisición inicial de cuatro escáneres, cuya instalación está prevista para comenzar antes de que finalice el año. Esta decisión consolida a Moffitt como un referente en la transición hacia la patología digital, con miras a integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en un futuro cercano.

Impulso a la oncología de precisión

Los directivos de Moffitt subrayan que la digitalización es esencial para el avance de la oncología moderna. Así lo expresó Karen Lu, vicepresidenta ejecutiva y directora médica de Moffitt Cancer Center:

“La patología digital es fundamental para avanzar en la oncología de precisión. La integración de los sistemas Pramana de Evident en nuestros laboratorios mejorará la eficiencia, reforzará la exactitud diagnóstica y acelerará nuestro progreso hacia un entorno completamente digital, lo que en última instancia apoyará mejores resultados para los pacientes que atendemos”.

Tras una evaluación exhaustiva, el centro eligió el sistema Pramana por su capacidad de generar imágenes de alta calidad, simplificar los flujos de trabajo y procesar una amplia gama de muestras, desde citologías hasta frotis sanguíneos, en una sola plataforma.

Innovación clínica y científica

El compromiso de Moffitt es claro: incorporar tecnologías que fortalezcan tanto la atención médica como la investigación. William Westra, vicepresidente de Patología del centro, destacó este aspecto:

“Moffitt está comprometido con la adopción de tecnologías que respalden tanto la atención clínica como la innovación en investigación. La tecnología Pramana de Evident nos permitirá procesar una gama más amplia de muestras, reducir la dependencia de personal adicional y sentar las bases para la futura integración de herramientas de inteligencia artificial”.

Uno de los diferenciadores de Pramana es su facilidad de uso. Los escáneres cuentan con una interfaz intuitiva que reduce las necesidades de capacitación y un flujo de trabajo integrado que disminuye las interrupciones durante la transición a operaciones digitales. Esto ofrece un camino práctico para que instituciones de gran escala adopten la patología digital sin fricciones significativas.

Evident consolida su posicionamiento

Desde la perspectiva empresarial, la alianza refuerza la posición de Evident como un actor clave en la digitalización de la salud. Wes Pringle, director ejecutivo de Evident, señaló:

“Evident se enorgullece de trabajar con Moffitt Cancer Center en el avance de su programa de patología digital. Al integrar los sistemas Pramana, Moffitt obtiene la calidad de imagen y la eficiencia operativa que necesita hoy, junto con una plataforma con visión de futuro diseñada para respaldar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial”.

La declaración refleja la apuesta de Evident por ofrecer soluciones con impacto inmediato, pero también diseñadas para adaptarse a las innovaciones que marcarán la práctica médica en los próximos años.

Estrategia de largo plazo

El despliegue de la iniciativa se realizará de forma gradual durante los próximos meses. El plan contempla fases de validación y expansión progresiva, con el objetivo de alcanzar la digitalización total en patología para el año 2027.

Esta transición no solo moderniza los procesos de diagnóstico, sino que también redefine la práctica médica al integrar investigación, atención clínica y tecnología de vanguardia en un mismo ecosistema.

Relevancia regional y global

El anuncio tiene implicaciones que trascienden a Estados Unidos. Para América Latina, y particularmente para Venezuela, este tipo de avances refleja el rumbo inevitable de la medicina contemporánea. La patología digital abre la posibilidad de diagnósticos más rápidos y precisos, colaboración internacional en investigación y mejores resultados clínicos para los pacientes.

Moffitt Cancer Center, con esta decisión, reafirma su liderazgo global en la convergencia entre ciencia, innovación tecnológica y atención centrada en el paciente. La alianza con Evident no solo fortalece sus capacidades actuales, sino que también prepara el terreno para un futuro donde la inteligencia artificial será una aliada clave en la lucha contra el cáncer.