nCino impulsa la innovación hipotecaria con nuevas capacidades de inteligencia artificial

Caracas, (Venezuela Business Desk). — La compañía estadounidense nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), líder en soluciones bancarias inteligentes, anunció una nueva serie de innovaciones en su plataforma hipotecaria basadas en inteligencia artificial (IA). El objetivo de estas herramientas es acelerar la originación de créditos, reducir la carga de trabajo en los procesos de evaluación y ofrecer a los prestatarios una experiencia más ágil y personalizada.

El anuncio, realizado desde Wilmington, Carolina del Norte, amplía las funcionalidades del nCino Mortgage Suite, producto que ya había incorporado en primavera módulos como Mortgage Advisor y Document Validation. Con esta actualización, la empresa busca elevar la calidad de los expedientes crediticios y mejorar la productividad de los oficiales de préstamo.

Más allá de la digitalización

Casey Williams, gerente general de Hipotecas en nCino, destacó que la innovación en este sector va mucho más allá de la simple digitalización.

“Innovation in mortgage lending is about more than digitization; it’s about fundamentally changing how lenders and borrowers experience the process,” señaló. “AI is enabling us to reimagine the loan journey end to end, from smarter document checks to proactive borrower guidance. By unifying intelligent automation with human expertise, nCino is giving lenders a true competitive advantage while making homeownership faster, easier and more accessible.”

La compañía afirma que con estas soluciones se busca transformar la experiencia hipotecaria completa, integrando automatización inteligente con la asesoría humana, lo que se traduce en una ventaja competitiva y en un proceso más accesible para quienes buscan financiamiento.

Eficiencia para prestamistas y rapidez para prestatarios

Tyler Prows, director de Gestión de Producto para Hipotecas en Estados Unidos, explicó que las nuevas funciones están pensadas para responder a las expectativas actuales del mercado.

“Borrowers expect quick feedback, and loan officers need to focus on high-value work rather than chasing documents or repeating tasks,” afirmó. “These new capabilities let AI handle the background work, whether that’s catching a missing bank statement page or suggesting the next step after AUS. That means cleaner files, quicker answers for borrowers and more capacity for loan officers to focus on relationships and revenue.”

Según la empresa, la clave está en que la inteligencia artificial se encargue de las tareas de verificación y organización, liberando a los oficiales de préstamo para concentrarse en actividades estratégicas, como la construcción de relaciones con clientes y la generación de ingresos.

Nuevas funciones en la plataforma

Entre las herramientas anunciadas se encuentran:

AUS Smart Tasks: esta función simplifica uno de los procesos más complejos de la originación hipotecaria. La IA interpreta los resultados de la evaluación automatizada y los traduce en resúmenes claros, con pasos específicos a seguir. Los oficiales pueden ejecutar las recomendaciones de manera individual o apoyarse en plantillas para manejar condiciones comunes, lo que resulta en respuestas más rápidas y expedientes más organizados.

Refi Opportunity Analyzer: creada para identificar oportunidades de refinanciamiento en carteras ya existentes, esta herramienta analiza continuamente los préstamos cerrados frente a datos de precios en tiempo real. El resultado es una lista priorizada de clientes con proyecciones de ahorro y señales de disposición, lo que permite a los oficiales reenganchar antiguos clientes y fortalecer vínculos comerciales.

Además, la empresa amplió dos soluciones lanzadas en mayo:

Mortgage Advisor: inicialmente diseñado para guiar a los prestatarios en la validación documental después de la solicitud, ahora acompaña desde el inicio del proceso. Integrado en la aplicación móvil de nCino Mortgage, ofrece orientación multilingüe 24/7 desde la solicitud hasta el cierre, reduciendo la tasa de abandono y mejorando la satisfacción del cliente.

Doc Validation: pasó de verificar tipos de documentos a incorporar una inteligencia documental más completa. Ahora revisa nombres, número de páginas, fechas de vencimiento y otros datos clave, detectando errores de inmediato. Esto reduce la necesidad de intercambios repetitivos, acorta los tiempos de procesamiento y entrega expedientes más claros al área de evaluación.

Impacto en la industria

Los beneficios de la inteligencia artificial en el sector hipotecario están respaldados por datos recientes. Según Fannie Mae, el 73% de los prestamistas que han adoptado estas soluciones lo han hecho principalmente para mejorar su eficiencia operativa.

Los primeros usuarios de las herramientas de nCino ya reportan avances en la gestión de consultas de clientes y en la recolección y validación de documentos, lo que no solo mejora la eficiencia interna, sino que también impulsa el crecimiento de ingresos y fortalece la relación con los clientes.

Con esta estrategia, nCino refuerza su posición como un actor clave en la transformación digital del sector financiero global, apostando por una industria hipotecaria más ágil, transparente y centrada en el cliente.