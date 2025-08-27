ZRG impulsa su expansión en América Latina con operaciones en México y Perú

Caracas – La firma global de asesoría de talento ZRG, considerada la de mayor crecimiento en el mundo dentro de su sector, anunció una nueva fase de expansión en América Latina con el fortalecimiento de su presencia en México y el inicio de operaciones en Perú. Con esta estrategia, la compañía busca consolidar su plataforma regional sobre la base del liderazgo que ya ostenta en Brasil.

Un paso estratégico en mercados clave

El anuncio se produce en un momento en el que los mercados latinoamericanos experimentan un proceso acelerado de transformación y demanda de soluciones de talento altamente especializadas. Según ZRG, tanto México como Perú representan economías fundamentales, no solo por su peso local, sino también por su conexión con el resto de Centroamérica y la región andina.

Encabezando esta expansión estarán Eduardo Taylor y Gerardo Reynoso en México, junto con Álvaro Collas en Perú. Los tres conforman un equipo regional unificado, con experiencia probada en búsqueda ejecutiva, colaboración transfronteriza y desarrollo de estrategias de talento para diferentes sectores.

“Our clients are navigating complex, fast-changing markets, and they need partners who can keep pace,” señaló Nate Frank, presidente de Executive Search en ZRG. “With a strong leadership position already in Brazil, our expansion of Mexico and into Peru enhances our ability to deliver the right talent solutions across the region, wherever our clients need us most.”

Experiencia al servicio del crecimiento

La incorporación de estos líderes representa un refuerzo en la capacidad de la firma para atender los requerimientos de industrias diversas, entendiendo además los matices culturales que caracterizan a cada país de la región.

Álvaro Collas asesora a juntas directivas y equipos ejecutivos en la alineación del liderazgo con la estrategia de negocio. Posee más de 20 años de trayectoria en consultoría, finanzas, minería, tecnología y emprendimiento.

Gerardo Reynoso ha guiado la selección de líderes de alto nivel en sectores como consumo, retail y ciencias de la vida, consolidándose como socio estratégico en procesos de búsqueda de talento en México y otros países latinoamericanos.

Eduardo Taylor, con tres décadas de experiencia, se especializa en industrias como la manufactura y productos de consumo, además de trabajar estrechamente con empresas familiares, conglomerados mexicanos y corporaciones multinacionales.

El plan de expansión incluye también la suma de 12 nuevos profesionales al equipo latinoamericano, lo que refuerza la capacidad de ZRG de ofrecer soluciones de talento respaldadas por tecnología avanzada y un conocimiento local detallado.

Consolidación y visión regional

“This is an exciting moment for our entire Latin American team,” expresó Denys Monteiro, CEO de ZRG Brasil. “By welcoming new colleagues in Mexico and Peru, we are building momentum across the region, deepening the foundations we have been laying since 2016 and expanding our ability to partner with clients even more powerfully.”

La compañía señala que la industria de búsqueda ejecutiva atraviesa un punto de inflexión. Cada vez más clientes buscan un socio que combine el alcance de una plataforma global, con herramientas digitales propias y la atención personalizada que suele caracterizar a las firmas boutique. Según ZRG, su modelo integra estos tres elementos, ofreciendo soluciones de liderazgo más ágiles, transparentes y alineadas con las nuevas formas de competir en los mercados internacionales.

Una plataforma global con respaldo sólido

ZRG se presenta como una firma global que está transformando la manera en que las compañías contratan y gestionan talento. Con un enfoque basado en datos, utiliza su plataforma digital Zi para integrar inteligencia de talento, información sobre candidatos y mejoras en los procesos de búsqueda, logrando resultados más rápidos y de mejor calidad.

La expansión global de la compañía cuenta con el respaldo financiero de RFE Investment Partners, firma de capital privado con sede en Estados Unidos que en 2018 invirtió en ZRG para acelerar su crecimiento internacional. Fundada en 1979, RFE ha completado más de 75 operaciones de compra en pequeña escala, aportando experiencia operativa, solidez financiera y una amplia red de contactos empresariales.

Perspectivas de crecimiento

Con esta nueva etapa en México y Perú, ZRG fortalece su presencia en un mercado latinoamericano que demanda soluciones de talento cada vez más sofisticadas. La combinación de un equipo de liderazgo experimentado, el respaldo de inversionistas de largo plazo y el uso de plataformas digitales exclusivas coloca a la firma en una posición estratégica para responder a los desafíos de la región.

La apuesta de ZRG es clara: ofrecer un servicio que mezcla lo mejor de un alcance global con la sensibilidad local necesaria para operar en contextos diversos. Con esta expansión, la empresa reafirma su ambición de convertirse en el referente indiscutible en soluciones de liderazgo y asesoría de talento en América Latina.