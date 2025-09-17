TekniPlex Healthcare exhibirá innovaciones en envases y administración de fármacos en CPHI Frankfurt

Caracas – TekniPlex Healthcare, compañía con sede en Wayne, Pensilvania, especializada en ciencia de materiales aplicada a la salud, anunció que presentará un portafolio integral de soluciones innovadoras en envases y sistemas de administración de medicamentos durante la feria CPHI Frankfurt, que se celebrará del 28 al 30 de octubre.

La empresa participará en el stand 8.0J25, donde mostrará su gama de películas blister de barrera, estructuras laminadas reciclables y tecnologías de envasado avanzadas que buscan responder tanto a los desafíos regulatorios emergentes como a las necesidades del mercado global farmacéutico y nutracéutico.

Blísteres de alta barrera y regulaciones europeas

Entre las novedades figuran los laminados Aclar®, las estructuras reciclables coextruidas PP-COC-PP —donde exista infraestructura de reciclaje— y las películas de PVC recubiertas con SBC PVDC libres de PFAS, con propiedades de barrera contra la humedad y el oxígeno en niveles altos y ultra-altos.

Estos desarrollos han sido diseñados especialmente para aplicaciones nutracéuticas, alineándose con las regulaciones europeas más recientes sobre el uso de sustancias PFAS. Durante el evento, especialistas de TekniPlex ofrecerán información sobre estas soluciones, explicarán las normativas vigentes y asesorarán a los asistentes en la elección de envases adecuados para diversas aplicaciones médicas y farmacéuticas.

Películas personalizadas para sistemas líquidos

La compañía también destacará su experiencia en la creación de películas personalizadas para reservorios líquidos flexibles, piezas clave en sistemas de administración de medicamentos innovadores, incluidos los dispositivos portátiles.

Estos materiales buscan mantener la potencia, eficacia y vida útil de los ingredientes farmacéuticos activos (APIs) hasta el momento de dispensación, al tiempo que brindan a las farmacéuticas la posibilidad de diseñar reservorios adaptados a sus dispositivos de administración.

Pentafill® A25: demostración en vivo

Otro atractivo será la demostración en vivo de la máquina de llenado y sellado Pentafill® A25, recientemente actualizada. Este equipo compacto produce hasta 25 tiras de cinco viales (125 viales en total) por minuto, con capacidad de trabajar con distintos niveles de viscosidad. Su versatilidad lo convierte en una herramienta aplicable a mercados que incluyen farmacéutica, diagnóstico, nutracéutica y salud animal.

Nuevas películas y bolsas de sala limpia

TekniPlex también pondrá en relieve su línea de películas sopladas coextruidas y bolsas fabricadas en condiciones de sala limpia en su planta de Puurs, Bélgica.

Estas soluciones, que integran hasta cinco capas en una construcción PE-EVOH-PE, proporcionan propiedades de barrera al oxígeno y se orientan a aplicaciones que requieren protección adicional.

Innovaciones en compuestos de caucho

En paralelo, la empresa exhibirá ejemplos de sus capacidades en compuestos de caucho farmacéutico, como juntas para válvulas presurizadas y materiales diseñados para tapones inyectables.

Los expertos en ciencia de materiales de la compañía explicarán cómo estas tecnologías pueden aplicarse para garantizar una dosificación precisa en inhaladores presurizados de dosis medida (pMDIs), especialmente adaptados para propelentes de nueva generación.

Liners de fácil apertura

Con el objetivo de mejorar la experiencia de pacientes y cuidadores, TekniPlex presentará también sus tecnologías de liners EdgePull® y Simply Tab®, que combinan facilidad de apertura con protección robusta contra fugas. Estas innovaciones están diseñadas para reducir derrames y facilitar el acceso a personas con movilidad manual limitada.

Perspectiva de la empresa

La presencia de TekniPlex en CPHI Frankfurt pone de relieve su compromiso de integrar innovación tecnológica, normativas internacionales y necesidades de los pacientes en un mismo eje de desarrollo.

“Innovation moves fastest when materials science, regulations, and patient needs converge,” dijo Bryan Wesselmann, Senior Vice President and General Manager, Barrier Protection Systems, TekniPlex Healthcare. “At CPHI Frankfurt, we’re demonstrating how advanced materials science expertise can help the industry navigate regulatory change, unlock new treatment possibilities and elevate the patient experience for years to come.”

Conclusión

Con una oferta que abarca desde películas blister de alta barrera hasta soluciones de caucho y tecnología de llenado avanzado, TekniPlex Healthcare busca consolidarse como socio estratégico para la industria farmacéutica, nutracéutica y de salud animal. Su participación en CPHI Frankfurt 2025 refuerza la visión de la compañía: utilizar la ciencia de materiales como puente entre innovación, regulación y mejores resultados para los pacientes.