Bombay es la nueva agencia creativa de ACH Foods México

Ciudad de México — ACH Foods México, empresa líder en la producción y distribución de alimentos y parte del grupo global Associated British Foods, anunció la selección de Bombay como su nueva agencia de creatividad. La decisión marca el inicio de una nueva etapa estratégica para la compañía, enfocada en fortalecer su relación con los consumidores mexicanos a través de campañas innovadoras y de alto impacto.

El nombramiento posiciona a Bombay como responsable del desarrollo de la estrategia creativa integral y de las campañas de comunicación de varias de las marcas más reconocidas del portafolio de ACH Foods México. La colaboración busca aprovechar la experiencia de la agencia en creatividad estratégica para ampliar la presencia de estas marcas en el mercado y consolidar su relevancia en los hogares del país.

La compañía destacó que la incorporación de Bombay responde a la necesidad de impulsar nuevas ideas que permitan conectar de forma más directa con los consumidores en un entorno cada vez más competitivo. A través de campañas en distintos formatos, la agencia trabajará en iniciativas que busquen reforzar la identidad de marca y generar experiencias relevantes para el público mexicano.

ACH Foods México cuenta con un amplio portafolio de productos que forman parte del consumo cotidiano de millones de familias. Entre las marcas que estarán bajo la estrategia creativa de Bombay se encuentran la crema de cacahuate Aladino, los aceites Capullo —elaborados con canola— y Mazola, la miel Karo, la tradicional manteca Inca, las comidas y salsas asiáticas Blue Dragon, así como los tés Twinings.

Estos productos, ampliamente reconocidos en el mercado mexicano, forman parte de la oferta de ingredientes que acompañan la preparación de alimentos en miles de hogares. La nueva estrategia creativa buscará resaltar tanto su tradición como su calidad, reforzando su posicionamiento en el sector alimentario.

Desde la dirección de marketing de ACH Foods México se subraya que la alianza con Bombay representa una oportunidad para evolucionar la forma en que las marcas interactúan con los consumidores. Según la compañía, la creatividad estratégica se ha convertido en un elemento clave para generar vínculos más cercanos con el público y diferenciarse en un mercado dinámico.

«Nuestras marcas forman parte de millones de hogares y queremos seguir construyendo historias que inspiren. Bombay se suma a nuestro camino para llevar la creatividad y la estrategia al siguiente nivel. En ACH creemos en el poder de las alianzas que hacen la diferencia. Bombay llega como un socio estratégico que nos ayudará a transformar la manera en que conectamos con nuestros consumidores”, comparte Marcela Carrasco, Chief Marketing Officer de ACH Foods México.

Bombay es reconocida en el mercado publicitario por su enfoque estratégico y por el desarrollo de campañas creativas que combinan innovación, análisis de mercado y storytelling de marca. La agencia independiente ha construido una reputación basada en propuestas de alto impacto diseñadas para fortalecer la relación entre las marcas y sus audiencias.

La selección de Bombay refleja también una tendencia creciente en el sector empresarial hacia la colaboración con agencias independientes capaces de aportar perspectivas frescas y enfoques creativos diferenciados. Para ACH Foods México, esta alianza representa una apuesta por fortalecer su estrategia de comunicación y consolidar su liderazgo en la industria alimentaria.

Desde Bombay, la designación fue recibida como un paso importante para la agencia y como una oportunidad de trabajar con marcas profundamente arraigadas en la cultura culinaria del país.

«Es una alegría inmensa dar la bienvenida a ACH Foods México a Bombay. Será un gran desafío que encararemos con la pasión, pensamiento y creatividad que nos caracterizan. ¿Quién no estaría feliz de trabajar para marcas icónicas que viven en las casas de todo Mexicano?”, expresa Gonzalo Martínez, Director General de Bombay.

La colaboración entre ambas organizaciones se enfocará en desarrollar campañas que combinen creatividad, estrategia y conocimiento del consumidor para generar resultados medibles y fortalecer la presencia de las marcas en el mercado.

Con esta decisión, ACH Foods México reafirma su intención de mantenerse a la vanguardia dentro del sector alimentario, apostando por la innovación en comunicación y marketing como herramientas clave para impulsar el crecimiento de su portafolio.

La elección de la agencia independiente Bombay, refuerza el compromiso de ACH Foods México de mantener su liderazgo en la industria alimentaria.