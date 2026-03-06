Álvaro Segura presenta su primer álbum solista “Así Lo Veo Yo” con concierto en Caracas

El guitarrista, vocalista y compositor venezolano Álvaro Segura presentará oficialmente su primer álbum en solitario, “Así Lo Veo Yo”, con un concierto programado para el 19 de marzo de 2026 en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), en La Castellana, Caracas. El evento marcará el debut en vivo de su propuesta individual, tras más de tres décadas de trayectoria dentro de la escena del rock venezolano.

Reconocido como uno de los pilares del sonido de Zapato 3, Segura inicia una nueva etapa artística con una producción que busca distanciarse de la nostalgia para explorar un lenguaje sonoro más personal. El espectáculo en Caracas está planteado como una experiencia inmersiva que combinará música en vivo, visuales y un repertorio que incluirá tanto las composiciones de su álbum debut como reinterpretaciones de temas emblemáticos de su carrera.

Publicado en 2025, “Así Lo Veo Yo” surge como resultado de un proceso creativo de carácter introspectivo. El disco está compuesto por nueve temas y presenta una mezcla de influencias donde convergen el grunge, el indie rock y elementos experimentales con texturas industriales.

“El sonido áspero de las guitarras y las capas emocionales responden a mi necesidad de volver a mi identidad más honesta”, afirma Segura. “Es un disco que suena a lo que viví: intensidad, verdad y profundidad”.

La producción del álbum se desarrolló entre Texas y Caracas, bajo la dirección del propio Segura junto al músico y productor Víctor Hugo Mendoza. La mezcla estuvo a cargo del ingeniero venezolano Héctor Castillo en Nueva York, mientras que el proceso de masterización se realizó en DBMix Studios en Caracas.

Colaboraciones y una producción de alcance internacional

Además de la participación de Segura como compositor y productor, el proyecto reunió a músicos destacados de la escena alternativa venezolana. La base instrumental del disco cuenta con Víctor Hugo Mendoza en guitarras y teclados, Claudio Leoni en batería y el reconocido bajista Wincho Schäfer. Para la presentación en vivo, el bajo será interpretado por Pablo Fernandes, integrante de la banda Los Pixel.

El álbum también incorpora colaboraciones con artistas de diferentes estilos musicales. Entre ellas destacan la participación de Reis, de la agrupación Candy66, y del músico y productor argentino Didi Gutman en el sencillo “Osita de Peluche”. El proyecto incluye además aportes de Tóxico Tito en un enfoque de punk-rock, así como la participación de Bostas Brain y Tony Blaze, integrantes de CityMonks, en el tema “Respuestas”, que introduce elementos urbanos dentro de la propuesta sonora.

Estas colaboraciones refuerzan el carácter híbrido del álbum, que combina diferentes corrientes del rock alternativo con influencias contemporáneas.

Una propuesta audiovisual integral

La dimensión visual también ocupa un lugar central dentro del proyecto. Los videos promocionales de los sencillos “Osita De Peluche”, “Nunca Fuiste” y el reciente lanzamiento “Lobo Solitario” fueron concebidos bajo una estética cinematográfica y contaron con la participación directa del propio Segura en los procesos de postproducción.

Con esta faceta, el músico amplía su rol creativo más allá de la composición musical y se posiciona como un artista integral dentro de su proyecto solista.

Concierto en Caracas y detalles del evento

El concierto de presentación se realizará el jueves 19 de marzo de 2026 en el Centro Cultural de Arte Moderno, ubicado en la urbanización La Castellana de Caracas. La producción del evento busca ofrecer una experiencia escénica que combine iluminación, proyecciones visuales y un recorrido por el nuevo material discográfico.

Durante la presentación, el repertorio incluirá los nueve temas de “Así Lo Veo Yo” y versiones reinterpretadas de canciones de Zapato 3 y Solares, proyectos con los que Segura consolidó su trayectoria en el rock venezolano.

Las puertas del recinto abrirán a las 6:00 p.m., con ambientación audiovisual previa al espectáculo principal, que está previsto para las 8:00 p.m. Al finalizar el concierto, se llevará a cabo una sesión exclusiva de Meet & Greet con el artista.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Goliiive.

La producción del evento está a cargo de Cresta Metalica Producciones y Oz Shows, con la colaboración del Centro Cultural de Arte Moderno, Maqueta 1 Producciones y Soles Agency.

Para Segura, el lanzamiento del disco representa un punto de inflexión en su carrera artística y una oportunidad para explorar una narrativa musical más personal.

