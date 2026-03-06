Allegro afirma vigencia del contrato con el artista Omega y advierte a la industria musical

La compañía discográfica Allegro emitió un comunicado dirigido a la industria musical para aclarar la situación contractual con el artista Omega (Antonio Piter de la Rosa), luego de que circularan informaciones en distintos medios sobre una supuesta terminación del acuerdo entre ambas partes.

La empresa aseguró que el contrato con el intérprete continúa vigente y que dicha situación ha sido respaldada por una decisión judicial previa. El pronunciamiento fue difundido con el objetivo de informar a actores del sector —incluyendo compañías discográficas, distribuidores digitales, editores y promotores— sobre la postura oficial de la empresa respecto al vínculo contractual con el artista.

En el documento, la compañía se dirige directamente a los participantes del mercado musical y afirma:

“A toda la Industria de la Música — compañías discográficas, distribuidores digitales, editores, promotores y público en general:

Por medio del presente comunicado informamos que la noticia difundida por el artista Omega (Antonio Piter de la Rosa) publicada en diversos medios respecto a la supuesta terminación del contrato con la compañía discográfica Allegro es totalmente falsa, infundada y carente de sustento legal.”

El comunicado señala que el acuerdo contractual entre ambas partes continúa en efecto y que esta situación fue previamente evaluada en instancias judiciales. Según la empresa, la decisión fue emitida en favor de Allegro y mantiene plena vigencia.

La compañía expresó en el mismo documento:

“El contrato entre el artista Omega y la compañía Allegro se encuentra vigente, situación esta que ha sido confirmada mediante sentencia judicial favorable No. 1532-2019-ECON-00091, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, emitida a favor de la compañía Allegro.”

Advertencia a promotores y distribuidores

En su declaración pública, Allegro también incluyó una advertencia dirigida a empresas y profesionales del sector musical. La compañía indicó que cualquier negociación relacionada con el artista debe realizarse dentro del marco del acuerdo contractual existente.

La empresa explicó que busca evitar posibles malentendidos dentro de la industria sobre la representación o los derechos asociados al artista. En ese contexto, el comunicado establece que terceros deben abstenerse de establecer acuerdos directos que no involucren a la discográfica.

En palabras del comunicado:

“En consecuencia, se advierte formalmente que cualquier persona física o jurídica deberá abstenerse de realizar negociaciones directas con Omega al margen de la compañía Allegro, basándose en declaraciones unilaterales del Artista que carecen de validez jurídica.”

Este tipo de advertencias es común en disputas contractuales dentro de la industria musical, donde la claridad sobre derechos de representación, distribución y explotación comercial resulta clave para sellos discográficos, promotores de eventos y plataformas digitales.

Posibles acciones legales adicionales

Allegro también indicó que actualmente se encuentra tomando medidas legales para proteger lo que describe como derechos contractuales vigentes. Aunque el comunicado no detalla procedimientos específicos ni procesos judiciales adicionales, la empresa señaló que mantiene abiertas distintas opciones legales.

Según la declaración, la discográfica continuará defendiendo sus derechos contractuales frente a cualquier acción que, en su opinión, pueda afectar el acuerdo existente.

El comunicado concluye señalando:

“Allegro ya se encuentra ejerciendo las acciones legales correspondientes frente a cualquier acto que vulnere los derechos contractuales vigentes, reservándose además el derecho de iniciar cualquier otra acción que estime pertinente.”

Contexto en la industria musical

Las disputas contractuales entre artistas y sellos discográficos no son infrecuentes dentro de la industria musical global. Estas diferencias suelen surgir en torno a aspectos como derechos de grabación, distribución digital, representación comercial o la duración de los acuerdos.

En muchos casos, los conflictos se resuelven mediante negociaciones privadas o procesos judiciales que determinan la vigencia o terminación de los contratos. Las decisiones judiciales y los comunicados corporativos suelen ser utilizados por las partes para informar a socios comerciales y actores del mercado sobre su posición legal.

Por el momento, Allegro ha reiterado públicamente su interpretación de la situación contractual con Omega y ha llamado a los participantes del sector musical a actuar conforme al marco legal que, según la empresa, continúa vigente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre posibles negociaciones entre las partes o eventuales desarrollos legales relacionados con el caso. La evolución de la situación podría tener implicaciones para promotores, distribuidores y otros actores del negocio musical que interactúan con el artista y su catálogo.