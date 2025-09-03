BVI presenta Virtuoso®, una innovadora plataforma quirúrgica dual para cataratas y cirugía vitreorretiniana

Caracas – Venezuela Business Desk. La compañía global de dispositivos oftálmicos BVI anunció el lanzamiento europeo de Virtuoso®, su primer sistema de faco-vitrectomía de doble función, diseñado para procedimientos tanto de catarata como vitreorretinianos. El debut está programado para 2025 durante los principales congresos oftalmológicos en Europa (Euretina y ESCRS), marcando un hito estratégico en el posicionamiento de la empresa dentro del segmento de equipos quirúrgicos.

Una plataforma integral para la cirugía ocular

Con sede en Waltham, Massachusetts, BVI busca revolucionar el futuro de la cirugía oftálmica al combinar en un solo equipo tecnologías de vanguardia en control de fluidos, aplicaciones vitreorretinianas, entrega ultrasónica y facilidad de uso. La empresa destacó que el diseño de Virtuoso® responde a criterios de alto rendimiento y optimización del espacio en quirófano, factores cada vez más valorados en los centros quirúrgicos ambulatorios.

“Virtuoso® represents a significant leap in surgical technology, bringing efficiency and control to both anterior and posterior segment procedures,” declaró Shervin Korangy, presidente y director ejecutivo de BVI. “With Virtuoso®, we are expanding our presence in the equipment segment of ophthalmology and look forward to watching millions of patients benefit from this technology. The excitement from the ophthalmic community for this much anticipated introduction is palpable.”

Respuesta a la demanda del mercado

El sistema ha sido diseñado para responder a las necesidades de hospitales y clínicas de múltiples especialidades que buscan plataformas flexibles y rentables. Además, Virtuoso® fortalece la propuesta de valor de BVI al integrarse con su portafolio de consumibles e implantes intraoculares (IOLs), creando un ecosistema que combina equipamiento con insumos de uso continuo.

Según la empresa, la plataforma está destinada a convertirse en un referente en cirugía de catarata, vitrectomía y procedimientos combinados, consolidando a BVI en el segmento de sistemas quirúrgicos de gama alta.

Opiniones de especialistas europeos

Los primeros ensayos con cirujanos líderes han generado comentarios positivos sobre las capacidades innovadoras del sistema.

El doctor Tommaso Rossi (Italia) destacó: “Virtuoso has a very novel fluidics concept maintaining target IOP throughout ALL procedure steps, from phaco to I/A, uniquely fusing the control of a flow pump with the efficiency of a pressure pump. Also, the featured Load Sensing Phaco maintains the programmed U/S energy regardless of lens resistance—this may translate into enhanced energy delivery.”

En el ámbito vitreorretiniano, el doctor David Steel (Reino Unido) subrayó las prestaciones avanzadas: “The new Virtuoso platform shows very promising capabilities for vitreoretinal surgery: an enhanced aspiration performance matched with infusion under a variety of challenging scenarios, paired with high-speed and dual-action cutting performance, even under load with a bent shaft.”

Ambas valoraciones refuerzan la expectativa de que Virtuoso® marque un nuevo estándar en la práctica quirúrgica oftálmica.

Estrategia de lanzamiento y respaldo científico

El plan de presentación incluye actividades promocionales focalizadas durante los congresos europeos de 2025, donde además se incorporarán los primeros resúmenes científicos de Virtuoso® en el programa oficial. Dichos trabajos abordarán aspectos técnicos como la consistencia en la entrega de energía, el comportamiento frente a rupturas post-oclusión, la rigidez de la sonda de vitrectomía y la eficiencia de aspiración.

Como parte de su compromiso con la comunidad médica, BVI también financiará una investigación clínica prospectiva, de un solo centro, en el LMU Klinikum de Múnich (Alemania) bajo la dirección del profesor Priglinger. Este estudio buscará confirmar la seguridad y eficacia del nuevo sistema de faco-vitrectomía.

Próxima disponibilidad comercial

La empresa confirmó que Virtuoso® estará disponible inicialmente en mercados seleccionados de Europa, para posteriormente iniciar una expansión global conforme a las aprobaciones regulatorias de cada jurisdicción.

Con este paso, BVI refuerza su posición como un jugador clave en el sector oftálmico, no solo en el suministro de consumibles, sino ahora también en el desarrollo de equipos de alto impacto tecnológico. El lanzamiento de Virtuoso® representa, según la compañía y la comunidad médica, una de las innovaciones más esperadas en la cirugía ocular contemporánea.