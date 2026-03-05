Nuevos rostros de la belleza llevan el título de “Miss & Mister Turismo Miranda 2026”

Caracas — La industria de los certámenes de belleza en Venezuela continúa sumando eventos regionales que sirven de plataforma para nuevas figuras del modelaje y la promoción turística. En ese contexto, el estado Miranda celebró la gala final del certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026”, donde fueron coronados los representantes que avanzarán a la fase nacional del concurso.

El evento se llevó a cabo el miércoles 4 de marzo en el Gran Salón Belankazar Millenium, reuniendo a 15 participantes provenientes de distintos municipios de la entidad mirandina. Durante la noche se definieron los nuevos titulares del certamen regional, quienes representarán al estado en la próxima edición nacional.

El miércoles 4 de marzo Luisana Martin (Guaicaipuro), Bárbara Calle (Baruta), Samir Figuera (Carrizal), y Ángel Baute (Páez) lograron los títulos de “Miss & Mister Turismo Miranda 2026” en un evento celebrado en el Gran Salón Belankazar Millenium, con 15 competidores en escena, y animaciones a cargo de Victoria Abuhazi, y Valeria Ramos.

Este tipo de certámenes regionales forma parte del proceso de selección que impulsa la organización Miss & Mister Turismo Venezuela, orientado a identificar nuevos talentos que posteriormente competirán a nivel nacional y eventualmente podrán representar al país en plataformas internacionales vinculadas al turismo y la belleza.

Ganadores y finalistas de la gala

En la categoría femenina principal, Andrea Molina, de 18 años de edad, fue coronada como “Miss Turismo Miranda 2026”. La joven mide 1.80 metros, se desempeña como modelo y actualmente cursa estudios de Ingeniería en Sistemas.

En la categoría juvenil femenina, Bárbara Calle, de 17 años, obtuvo el título de “Miss Turismo Teen Miranda 2026”. La participante mide 1.65 metros y continúa sus estudios de bachillerato.

En el renglón masculino, Samir Figuera, de 22 años, se alzó con el título de “Mister Turismo Miranda 2026”. El representante del municipio Carrizal mide 1.85 metros, trabaja como modelo y estudia Comercio Exterior.

Por su parte, Ángel Baute conquistó el título principal en la categoría Teen masculina. El joven, de 19 años, mide 1.73 metros y se destaca como atleta de alto rendimiento, además de cursar estudios en Comercio Exterior.

Los finalistas del certamen fueron Daniela Benitez (Brión), María Fernánda Díaz (Los Salías), Ashley Sierra (Sucre), Darlys Navarro (Urdaneta), Ronald Paiva (Plaza), y Sebastián Andrades (El Hatillo).

La gala reunió a representantes del sector del entretenimiento, la moda y los medios de comunicación, quienes conformaron el panel evaluador encargado de seleccionar a los nuevos titulares regionales.

Los responsables de hacer la evaluación y figurar durante la gala como Jurados Calificadores fueron: Osman Aray (TV Host de “Se pone caliente”), Rafael Milano (Gerente General de Producción de Canal i), Ana Elena Erazo (TV Host de “Lo más i”, Miss Bolívar 2022, y Miss Turismo Bolívar 2019), Félix Farías (Presidente de la Organización Miss & Mister Turismo Venezuela), Johan Chango (Fotógrafo y Especialista en Moda y Belleza), Ángel Román (Presidente del Consejo Municipal de Los Salías), Brian Urea Fajardo (Productor Creativo y Coreógrafo del Miss Venezuela), Sebastían Fajardo (Empresario), Andrés Eloy Soto (Cirujano Plástico), Auri López (Miss Carabobo 2025 y Miss Intercontinental Venezuela 2019), y JJota (Cantante Urbano).

Producción del evento y proyección nacional

La organización y producción del espectáculo estuvo encabezada por Alexandra Sanabria, quien actualmente dirige la franquicia Miranda del certamen y previamente obtuvo el título de Miss Turismo Venezuela 2018.

El espectáculo estuvo presidido por Alexandra Sanabria (Directora de la Franquicia Miranda y Miss Turismo Venezuela 2018), y junto a ella destacaron en la producción general May Niño Vargas, en la coordinación Jheisson Rodríguez, en la coreografía Yelitza González, en redes sociales Edwin Morillo, y en la edición y montaje Johan Colmenares.

Según la organización del certamen, la elección de los representantes de Miranda amplía la lista de concursos regionales que se desarrollan dentro del calendario de “Miss & Mister Turismo Venezuela”, un proceso que busca consolidar la selección oficial de aspirantes a nivel nacional.

Con la elección de este certamen aumentan los regionales programados en la actual edición del “Miss & Mister Turismo Venezuela”, situación que le dará paso a la selección oficial de los competidores que se encuentran preseleccionados bajo diversos castings y antesalas, y luego comenzará el tan esperado Reality Show de la competencia programado para este venidero mes de abril.

La competencia nacional del “Miss & Mister Turismo Venezuela 2026” inicia en abril y su cierre de temporada está programado para hacerse entre los meses de julio y agosto.

Con esta etapa regional concluida, los ganadores se preparan ahora para representar al estado Miranda en la competencia nacional, donde buscarán posicionarse entre los nuevos embajadores de turismo y belleza del país.